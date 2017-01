(VienDongDaily.Com - 02/01/2017)

Cuộc diễn hành được dời qua ngày thứ Hai để tránh gây hoảng hốt cho những con ngựa được người ta cưỡi đến nhà thờ ngày Chủ Nhật.





Dù có mưa rơi lất phất và nhiều mây sáng thứ Hai, lạnh 50 độ F, hàng chục ngàn người vẫn có mặt ở Pasadena, Nam California từ sáng sớm để chờ xem hàng chục xe hoa khoe màu sắc được làm hoàn toàn bằng hoa quả, ngũ cốc của các hội đoàn và thành phố.Chủ đề của Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 128 là “Tiếng Vọng Của Thành Công” và có sự tham dự của ba thể tháo gia từng thắng huy chương Thế Vận Hội là Allyson Felix, Greg Louganis and Janet Evans. Los Angeles hiện đang vận động để được tổ chức Thế Vận Hội Hè 2024 nhưng lại không có xe hoa tham dự.Theo truyền thống, Diễn Hành Hoa Hồng luôn diễn ra vào ngày 1 tháng Một mỗi năm, ngoại trừ trường hợp ngày đầu năm rơi vào Chủ Nhật. Vào năm 1893, cuộc diễn hành được dời qua ngày thứ Hai để tránh gây hoảng hốt cho những con ngựa được người ta cưỡi đến nhà thờ ngày Chủ Nhật.Hình trên là xe hoa The Cats Away (Mèo Vắng Nhà) của thành phố Sierra Madre; bên dưới là xe hoa A New Leaf (Một Lá Mới) của hai trường đại học Cal Poly; và xe hoa của hội đồng khuyến khích người dân tiêu thụ bơ sữa California.Xe “Một Lá Mới” với mấy con cắc kè, kỳ nhông đã thắng giải Founder's Trophy dành cho xe đẹp nhất. (Hình: Robyn Beck/ Getty Images)