Điện thoại nhái iPhone X giá 125 USD có ‘Face ID’

iPhone X giả giá chưa tới 3 triệu đồng có ‘Face ID’ iPhone X giả nhái tính năng nhận dạng khuôn mặt Face ID

Năm nay, iPhone 8 và iPhone 8 Plus ít bị “đạo” hơn do sự xuất hiện của iPhone X. Mới đây, tài khoản YouTube TechSmartt đã thử mua chiếc iPhone X hàng nhái với giá 125 USD để trải nghiệm và so sánh với iPhone X thật có giá 999 USD của Apple.

Theo tài khoản này, chiếc iPhone nhái được sản xuất tại Trung Quốc bởi một hãng có tên Goophone và thực tế nó được đặt tên là Goophone X. Ngoại hình được làm khá giống hàng thật, đặc biệt là vị trí camera dọc phía sau, cũng như bề mặt được làm bằng kính (hoặc giả kính).

Trong khi đó, mặt trước máy vẫn nhái “tai thỏ” – phần cụm viền camera và cảm biến. Tuy nhiên, viền máy dày hơn hẳn, đặc biệt là cạnh trên và cạnh dưới. các phím bấm bố trí tương tự iPhone X thật, nhưng trọng lượng thấp hơn.

Điểm khiến chiếc Goophone X khác với những hàng nhái trước đây là có tính năng nhận dạng khuôn mặt như Face ID, kể cả giao diện cài đặt. Khả năng nhận diện khuôn mặt của nó cũng rất nhanh, chỉ mất vài giây. Không những thế, chiếc máy còn hỗ trợ cả sạc không dây, giao diện cũng y hệt hàng thật dù chạy Android.

Ngoài ra, máy cũng có cấu hình yếu hơn hẳn, với chip Mediatek, RAM 1 GB, bộ nhớ 8 GB và chạy Android 5.0. Theo tìm hiểu, máy được bán khá nhiều trên các trang thương mại điện tử như ebay hay Amazon, với giá từ 80 USD đối với bản không có nhận dạng khuôn mặt, sạc không dây và khoảng 125 USD cho bản có tích hợp tính năng này.

Bảo Lâm