Điện thoại Vertu hàng hiếm xuất hiện Việt Nam

Vertu New Signature Touch – The Floating Seahorse được trang bị màn hình 4,7 inch Full HD, camera chính 13 megapixel, chạy vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 cùng nền tảng Android… Dòng Signature Touch ra mắt lần đầu vào cuối năm 2015, là một trong những dòng điện thoại siêu sang do Vertu sản xuất cuối cùng trước khi tuyên bố phá sản. Hiện có rất nhiều phiên bản của dòng smartphone này, như Carbon Sport, Cocoa Alligator, Bentley, Grape Lizard… Tại Việt Nam, chúng có giá bán từ 120 triệu trở lên, tùy theo chất liệu sử dụng trên máy.