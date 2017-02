Diễn viên tiết lộ thông tin đầu tiên về Avatar 2

Tài tử Sam Worthington.





HOLLYWOOD - Tài tử Sam Worthington vừa tiết lộ, phần tiếp theo của “Avatar 2009” sẽ khai thác câu chuyện tình thân trong gia đình Jake - Neytiri, đồng thời đưa nhân vật chính tới vùng đất mới. Trong cuộc phỏng vấn với trang We Got This Covered, Sam Worthington mang đến những thông tin mới về Avatar 2 - bom tấn chuẩn bị khởi quay vào mùa hè năm nay của đạo diễn James Cameron.



Cách đây 8 năm, chàng diễn viên người Anh sắm vai chính Jake Sully ở phần một và nhân vật của anh tiếp tục là tâm điểm của dự án mới. Đầu tiên, Worthington thêm một lần nữa khẳng định về kế hoạch ghi hình Avatar 2, 3, 4 và 5 cùng lúc, điều mà đạo diễn James Cameron mới thông báo trong thời gian qua.

“Chúng tôi sẽ đồng thời quay nhiều phần tiếp theo cho Avatar. Dĩ nhiên, giữa các phần phải có quãng thời gian nghỉ ngơi dành cho đoàn làm phim. Chúng tôi dự kiến bắt đầu làm việc từ mùa hè năm nay.”



Sở dĩ khán giả phải chờ đợi Avatar 2 lâu đến vậy bởi James Cameron là người rất cầu toàn. “Ông ấy vẫn cần thời gian để hoàn chỉnh kịch bản phim. Tôi đã đọc các phiên bản kịch bản trước dành cho Avatar 2. Tất cả đều rất hay,” Sam Worthington nói.



Theo kịch bản, Avatar 2 xảy ra sau những sự kiện trong Avatar khoảng 8 năm. “Lúc này, Jake Sully đã có gia đình. Thế giới trong phim sẽ rộng mở, nhưng thực chất, đây là một tác phẩm mang đề tài gia đình. Vẫn còn rất nhiều điều trên Pandora khiến cho Jake cảm thấy choáng ngợp và muốn khám phá, dù anh ấy đã sống ở đó được 8 năm”, nam diễn viên nói.



Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với trang The Daily Beast, đạo diễn James Cameron khẳng định rằng ông đang thực hiện Avatar 2, 3, 4, 5 cùng lúc, và mới hoàn tất kịch bản của phần năm.

Ông so sánh rằng quãng thời gian xây dựng câu chuyện giống như “bị nhốt trong chuồng,” và khoảng thời gian ghi hình tới đây sẽ giúp ông cảm thấy giải tỏa.

Bên cạnh Sam Worthington, Avatar 2 còn có sự trở lại của các ngôi sao Zoe Saldana, Stephen Lang và Sigorney Weaver. Hãng Fox sẽ tung ra bộ phim vào tháng 12, 2018. Sau đó, Avatar 3, 4 và 5 dự kiến ra mắt vào cuối năm 2020, 2022 và 2023.