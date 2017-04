Diệp Lâm Anh vai trần đi tập nhạc

Diệp Lâm Anh và nhạc sĩ Only C quen biết nhau đã nhiều năm. Nhà sản xuất khen giọng ca gốc Hà Nội hát ổn, vũ đạo tốt. Ca khúc 'Không cần ai khác' được Only C thực hiện theo phong cách nhạc điện tử EDM sôi động.