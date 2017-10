Điều tra nam thanh niên mắc bệnh tâm thần tử vong dưới ao

Ngày 27/10, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch UBND xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết: “Tại địa phương, người dân vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong dưới ao”.

Cơ quan chức năng tiến hành đưa thi thể anh T. lên bờ

Theo ông Kim, vào khoảng 8h30 sáng 26/10, trong khi đi làm đồng, người dân thôn Đống Thanh, xã Hưng Long đã phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên ao thuộc trang trại của ông Phạm Văn Vượng. Ngay sau đó, chính quyền xã Hưng Long cùng Công an xã đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc, đồng thời thông báo cho Công an huyện Mỹ Hào và Công an tỉnh Hưng Yên.

Đến buổi chiều cùng ngày, thi thể nam thanh niên được đưa lên bờ để cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y cũng như xác định danh tính. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Văn T. (SN 1999, trú tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Gia đình anh T. trong buổi chiều 26/10 cũng đã đến địa phương để xác nhận nhân thân. Theo đó, ngày 21/10, anh T. là người mắc bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không thấy.

Cách đây vài hôm anh T. xuất hiện trên địa bàn xã Hưng Long, được người dân thương tình cho đồ ăn, thức uống. Khoảng 3 – 4 ngày nay thì người dân không thấy anh T. xuất hiện nên cho rằng anh T. đã bỏ đi nơi khác, ngày 26/10 thì phát hiện sự việc kể trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, thi thể của anh T. được bàn giao cho gia đình để đưa về quê mai táng theo phong tục.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn