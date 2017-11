Điều tra việc máy bay drone (của người VN?) xuất hiện trong lễ cưới Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Người Nam Hàn tò mò trước thiết bị lạ.



SEOUL - Hôm 31 tháng 10 vừa qua, để ghi hình lễ cưới bí mật giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki, một số hãng truyền thông Trung Quốc và nước ngoài đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) ở khu vực tổ chức đám cưới.





Các máy bay drone xuất hiện trong lễ cưới Song-Song.



Theo thông tin từ Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, flycam ghi hình đám cưới Song Joong Ki, Song Hye Kyo là của phía Việt Nam, chứ không phải của Trung Quốc như thông tin ban đầu.



Người dân Seoul rất ngạc nhiên khi thấy nhiều thiết bị lạ trên bầu trời. Đến sáng thứ Năm, truyền thông Nam Hàn cho biết, Bộ Tư Lệnh phòng vệ thủ đô Seoul đã mở cuộc điều tra về việc máy bay drone được sử dụng để ghi hình lễ cưới. Theo nhà chức trách, việc ghi hình tại khu vực cấm của thành phố là hành động trái pháp luật.



Theo quy định của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn, toàn bộ vùng thủ đô Seoul đều bị cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái. Khu vực khách sạn Shilla - nơi tổ chức lễ cưới - là nơi cấm tuyệt đối, do nằm gần các cơ quan chính phủ và các tòa nhà cao tầng. "Đây không chỉ là xâm phạm quyền riêng tư mà còn gây nguy hiểm, vi phạm an toàn hàng không. Theo Điều 129 về an ninh hàng không, những tổ chức vi phạm sẽ bị phạt ít nhất $1,800 Mỹ kim," thông báo của nhà chức trách viết.





Song Joong Ki và Song Hye Kyo bị drone của truyền thông Trung Quốc chụp ảnh lén từ trên cao.



Thêm vào đó, các hãng truyền thông nước ngoài quay phim chụp hình với mục đích kiếm lời là vi phạm luật hình sự. "Việc chụp hình phi pháp để đem về lợi ích thương mại là phạm pháp. Chúng tôi đã yêu cầu cơ quan cảnh sát hình điều tra sự việc," Bộ Tư lệnh phòng vệ thủ đô Seoul nói.



Máy bay drone dùng để quay phim chụp ảnh trên không thường được điều khiển từ xa, có kết nối wifi và máy điện toán. Đây là thiết bị được sử dụng ngày càng nhiều trong ngành truyền thông. Tuy nhiên, do là thiết bị bay nên drone bị cấm hoặc hạn chế sử dụng ở những địa điểm quân sự, chính trị. Người sử dụng phải được sự cho phép của các bên liên quan.



Trước đó, cư dân mạng Nam Hàn cũng đã chỉ trích mạnh mẽ việc các hãng truyền thông Trung Quốc cố tình quay lén lễ cưới đôi nghệ sĩ. Người dân địa phương cũng phàn nàn khi nhìn thấy nhiều máy bay drone xuất hiện trên bầu trời khu vực tổ chức lễ cưới ở trung tâm thủ đô Seoul.