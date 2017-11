Điều tra vụ án mạng từ việc nghi ngờ quay clip cảnh đang tắm

Ngày 11/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Nhựt (19 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra, làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vụ việc xảy ra tại khu dân cư khóm Tây Khánh 8 (phường Mỹ Hòa). Nạn nhân được xác định là Nguyễn Ngọc T. (23 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang; tạm trú ở khu dân cư khóm Tây Khánh 8).

Ngôi nhà xảy ra vụ việc hiện đã đóng cửa (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 7/11, em Nguyễn Thị T. (14 tuổi, ngụ khu dân cư khóm Tây Khánh 8) nghi ngờ T. dùng điện thoại di động quay phim cảnh mình đang tắm nên nói cho mẹ là bà Nguyễn Thị Lá (37 tuổi) biết.

Đến khoảng 20h30 ngày 9/11, bà Lá tìm gặp T. hỏi chuyện thì đôi bên xảy ra cự cãi. Thấy vậy, Nhựt (con trai bà Lá) liền nhặt cây gỗ ném vào anh T. nhưng không trúng.

Tiếp đó, T. dùng cây gỗ đánh bà Lá, thì được mọi người can ngăn. Sau đó, T. chạy vào nhà lấy dao rồi bước ra.

Lúc này, Nhựt cũng nhặt một con dao để gần đó, rồi đâm nhiều nhát vào người T. gây trọng thương.

Sau khi gây án, Nhựt bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. T. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, vết thương của T. quá nặng nên nạn nhân tử vong.

Bà Lá chỉ vào vết thương ở tay do bị T. đánh trúng (Ảnh: Thanh Lâm).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, bà Lá cho biết: “Hôm đó, tôi nghe con gái thuật lại, trong lúc đang tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại của ai đó réo liên hồi. Khi nhìn lên trần nhà tắm, con gái tôi thấy một chiếc điện thoại lạ nghi của T. đang đặt sẵn trên đó”.

“Nghe con gái nói, tôi đã đến tìm T. để hỏi chuyện xem thế nào. Tại đây, T. không thừa nhận hành vi và đôi bên lời qua tiếng lại. Sau đó, tôi bị T. dùng cây đánh trúng vào tay gây thương tích. Chưa dừng lại ở đó, T. còn chạy vào nhà lấy dao. Thấy vậy, con trai tôi chạy đến bênh mẹ và giằng co với Nhựt thì vụ việc đáng tiếc xảy ra”, bà Lá kể.

Cũng theo bà Lá, nạn nhân T. đang chung sống như vợ chồng với em ruột của bà được khoảng 2 tháng nay. Tuy nhiên, gia đình bà cũng không rõ nam thanh niên này ở đâu và sinh sống bằng nghề gì.

Vết thâm bầm ở tay trái của bà Lá còn hằn lại (Ảnh: Thanh Lâm).

“Vụ việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp can ngăn. Tôi mong pháp luật điều tra làm rõ nguyên dẫn đến vụ việc ngoài ý muốn này. Đồng thời, ngành chức năng suy xét, khoan hồng để Nhựt có cơ hội sửa chữa lỗi lầm”, bà Lá bày tỏ.

Qua tìm hiểu của PV được biết, Nhựt là con trai lớn trong gia đình và được xem như trụ cột chính. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nhựt chỉ học đến lớp 3 rồi nghỉ. Lớn lên, Nhựt theo cha làm hồ phụ giúp gia đình.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.