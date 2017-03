Điều tra vụ cháy tại xưởng Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4

Cháy trên ống khói của nhà máy Vĩnh Tân 4 trưa thứ Ba. (Zing)



BÌNH THUẬN – Một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 vào trưa thứ Ba. Đến chiều cùng ngày, Bộ Công Thương đã cử đoàn công tác trực tiếp vào hiện trường để kiểm tra tình hình.

Đoàn công tác được cầm đầu bởi Trần Văn Lượng, trưởng cục Kỹ Thuật An Toàn và Môi Trường Công Nghiệp. Cùng đi có nhiều quan chức từ Bộ Năng Lượng, đại diện công ty Điện lực Việt Nam (EVN) và một số cán bộ có liên quan.



Bộ Công Thương cho biết vào sáng thứ Tư, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với các bên liên quan để tổng hợp các thông tin, phục vụ công tác xác minh, điều tra về sự cố. Đồng thời, đoàn công tác cũng sẽ đến thăm hỏi gia đình một số công nhân đang làm việc tại nhà máy.



Tai nạn tại công trường thi công Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy. Điện Lực VN xác nhận sự việc diễn ra gần 11 giờ trưa thứ Ba, 7 tháng 3. Sau khoảng nửa tiếng thì tai nạn được khống chế.



EVN cho biết, theo kế hoạch thử nghiệm, sau khi thông thổi lò, tất cả các tổ máy của Vĩnh Tân 4 đã ngừng vận hành thử nghiệm từ ngày 24 tháng 2, 2017. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có các đơn vị thi công đang thực hiện công tác lắp đặt và cân chỉnh các thiết bị gần khu vực ống khói.



Sau quá trình cô lập để tiến hành điều tra, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu trong quá trình hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử SOx (FGD) trong đường khói thoát, đã làm tia lửa bắn vào lớp bao bọc hệ thống FGD, gây cháy lớp bọc. Theo đó, khói và lửa của đám cháy đã thoát ra ngoài theo đường ống khói nhà máy gây nên hiện tượng nổ cháy.



Rất may sự việc không gây thiệt mang người. Nhưng tai nạn đã khiến ít nhất hai công nhân bị phỏng từ 20% đến 35%. Họ được cấp cứu tại Bệnh Viện Đa Khoa Ninh Thuận



Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4 có tổng mức đầu tư trên $1.57 tỉ Mỹ kim, là một trong số ít các dự án nguồn điện trọng điểm được nhà cầm quyền cho phép một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư các công trình điện cấp bách trong giai đoạn 2013 – 2020.



Dự án Vĩnh Tân 4 do các nhà thầu Doosan của Nam Hàn, Mitsubishi của Nhật đảm trách.

Tai nạn này gây chú ý về vấn đề ô nhiễm môi sinh.



Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, chuyên gia nghiên cứu về Kinh tế môi trường tại Đại Học Strassbourg, Pháp, nói với đài BBC hôm thứ Ba, "Theo như tôi được biết Vĩnh Tân 4 là do tổ hợp nhà thầu Nam Hàn, Nhật Bản và Việt Nam làm. Dường như không có công nghệ Trung Quốc tại nhà máy này như ở Vĩnh Tân 1. Tất nhiên vụ việc (tai nạn) sẽ ảnh hưởng tiến độ của dự án, nhưng chắc không nhiều.



"Tuy vậy, theo tôi, điều đáng quan ngại hơn là Việt Nam đang triển khai nhiều dự án nhiệt điện trên khắp cả nước và hậu quả là sẽ gây ô nhiễm môi trường.



"Nhìn chung, sau những sự cố liên quan đến các công ty điện lực, Việt Nam nên phát triển nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện và bảo vệ môi trường."



Dự án khởi công tháng 9 năm 2014 gồm hai tổ máy, tổng công suất đạt 1,200 MW, dự kiến đưa tổ máy số 1 vào vận hành từ tháng 12 năm 2017.