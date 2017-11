Điều tra vụ nổ mìn tại khiến 1 người tử vong

Theo thông tin PV Người Đưa Tin nắm được, khoảng hơn 6h ngày 13/11, tại khu vực tổ 8, thị trấn Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Vũ Thị D. (SN 1950, trú tại tổ 8, thị trấn Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân sống gần nhà bà D. nghe thấy một tiếng nổ lớn kèm theo ánh lửa hắt từ phía cửa nhà bà D. ra ngoài đường. Khi người dân chạy đến thì thấy bà D. nằm ngay ngoài cửa đã tử vong.

Hiện trường vụ nổ.

Được biết, bà D. sống cùng chồng, các con, cháu và bán hàng ăn sáng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND TP.Thái Nguyên xác nhận có vụ nổ khiến một người tử vong. Nguyên nhân ban đầu vụ nổ nghi là do nổ mìn. Hiện, Công an TP.Thái Nguyên và Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn