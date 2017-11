Điều tra vụ sát hại nữ chủ quán ăn rồi tự sát

Công an TX.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Phúc Thuận khiến 2 người tử vong.

Thông tin ban đầu, 2 người thiệt mạng là Tôn Thị Th. (SN 1976), mới đến thuê trọ tại xã Phúc Thuận, TX.Phổ Yên và Lê Văn H. (SN 1975), trú tại Tân Yên 2, xã Quân Chu, Đại Từ, Thái Nguyên.

Theo thông tin PV nhận được, thời gian gần đây, chị Th. đến xã Phúc Thuận và mở quán ăn. Chị Th. có quen với Lê Văn H.. 2 người đã nảy sinh tình cảm với nhau.

Vào khoảng 22h ngày 18/11, H. đến quán của chị Th. và 2 người xảy ra có mâu thuẫn. H. đã dùng dao đâm chị Th.. Sau khi gây án xong, H. thấy người dân chạy đến hô hoán nên đối tượng đã chạy vào nhà dùng dao tự sát.

Nạn nhân Th. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Về phần đối tượng H., người dân đưa ngay sang trạm tế xã để sơ cứu nhưng do mất máu nhiều nên đã tử vong.

Người dân nhanh chóng thông báo sự việc đến cơ quan công an. Công an xã Phúc Thuận, Công an TX.Phổ Yên đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Quán ăn nơi xảy ra vụ án mạng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Ngọc Hà – Trưởng Công an xã Phúc Thuận, TX.Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết: “Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan cấp trên”.

Ông Hà cho biết thêm, sau khi tiến hành quá trình khám nghiệm hiện trường theo đúng quy định pháp luật, đến sáng ngày 19/11, thi thể 2 người đã được bàn giao cho gia đình tiến hành mai táng theo phong tục địa phương.

“Do sự việc xảy ra quá nhanh nên người dân và lực lượng công an đã không kịp can thiệp. Hơn thế, cả đối tượng gây án và nạn nhân đều là những người ở nơi khác mới đến địa phương”, ông Hà cho biết thêm.

Được biết, chị Th. có chồng nhưng đã chết từ lâu, hiện chị có 2 người con. Còn H. cũng đã có vợ con.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xuân Nguyễn