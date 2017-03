Điều trị bằng tế bào gốc chích vào mắt khiến 3 phụ nữ bị mù

MIAMI - Ba phụ nữ lớn tuổi từng lo ngại mắt bị kém và đến một chẩn y viện tại Florida để được chữa trị băng phương pháp được quảng cáo là dùng tế bào gốc. Hậu quả là họ bị làm cho gần như mù, hoặc bị mù hoàn toàn, bởi một cuộc điều trị thị giác tại một chẩn y viện tế bào gốc ở Sunrise, một thị xã nằm về phía bắc thành phố Miami, Florida.



Các chuyên gia nói đây là một sự minh chứng rõ rệt về mức độ nguy hiểm của các chẩn y viện như thế. Mỗi phụ nữ được tiêm cả hai mắt một chế phẩm tế bào được lấy từ mô mỡ của chính bà. Cả ba người đều mắc chứng võng mạc bị tách rời. Họ có học vấn cao, kể cả một bà từng là giáo sư toán tại trường Đại Học Missouri-Kansas City.



Bác sĩ nhãn khoa Thomas Albini, thuộc đại học University of Miami, nói rằng phương pháp của chẩn y viện ấy chưa được chứng minh là công hiệu, hoặc chưa được trắc nghiệm về mức độ an toàn nơi người ta. Ông và các đồng nghiệp đã kiểm tra những phụ nữ ấy, sau khi họ được điều trị tại chẩn y viện. Nhóm bác sĩ này mô tả kết quả trong số báo ra ngày thứ Năm của tạp chí y khoa New England Journal of Medicine.



Trong một cuộc phỏng vấn, ông Albini nói, “Những phụ nữ này có thị giác hoạt động khá tốt, trước khi trải qua thủ tục điều trị, và sang ngày hôm sau thì họ bị mù.”



Một người phụ nữ bị mù hoàn toàn, và những người khác bị mù về mặt pháp lý, và hầu chắc thị giác của họ sẽ không được cải thiện.



Từ lâu các khoa học gia nghiên cứu về việc sử dụng các tế bào gốc, trong số đó có những tế bào được lấy từ cơ thể của một bệnh nhân, để điều trị các vấn đề về mắt và những chứng bệnh khác. Tuy nhiên, họ và các nhà điều tiết cũng đưa ra những lời báo động về những chẩn y viện cung cấp các liệu pháp tế bào gốc không được chứng minh là công hiệu.



Bản phúc trình mới nói rằng ba phụ nữ, trong độ tuổi 70 và 80, đã trả 5,000 Mỹ kim để được điều trị trong năm 2015, vì chứng thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, tại chẩn y viện ở Sunrise do công ty U.S. Stem Cell điều hành. Một nguyên nhân hàng đầu gây ra việc mất thị lực ở những người trên 50 tuổi, tình trạng này làm tổn hại một phần của võng mạc cần thiết cho thị giác sắc bén và tập trung.



Báo chí cho biết tên tuổi của hai trong ba bệnh nhân là bà Elizabeth Noble, 72 tuổi, và bà Patsy Bade.

Họ đã tới chẩn y viện, vì cơ sở ấy liệt kê một cuộc nghiên cứu về chứng thoái hóa điểm vàng trong một kho chứa dữ kiện của chính phủ. Sau đó chẩn y viện rút lại mục liệt kê, trước khi tuyển mộ các bệnh nhân tham gia. Mẫu đơn đồng ý của một phụ nữ cho nhóm của ông Albini thấy rằng đó chỉ là dành cho một thủ tục y tế, chứ không phải là một cuộc nghiên cứu, theo ông cho biết.

Andrew B. Yaffa, một luật sư ở Coral Gables, Florida, đại diện cho hai phụ nữ trong những vụ kiện về cuộc điều trị, nói rằng biết cả hai trường hợp pháp lý này đã được giải quyết. Nhưng ông không cung cấp chi tiết cụ thể.

Theo trang web của công ty cho biết, chẩn y viện ấy cung cấp những cuộc điều trị bằng tế bào gốc cho nhiều chứng bệnh và chấn thương. Trong một văn bản, công ty ở Sunrise nói rằng hiện thời họ không điều trị những người bị bệnh mắt. Công ty nói rằng họ không thể bình luận về những trường hợp cụ thể, nhưng cho biết rằng các chẩn y viện của họ đã “thực hiện một cách thành công hơn 7,000 thủ tục tế bào gốc, với chưa tới 0.01% các phản ứng nghịch được báo cáo.”

Trong một bài xã luận kèm theo bản phúc trình của tạp chí, bác sĩ George Daley, chuyên gia về tế bào gốc và là khoa trưởng Trường Y Khoa Harvard, gọi việc điều trị của chẩn y viện ấy là bất cẩn.

Ông viết, “Bản phúc trình này gia nhập một kho văn liệu y khoa, nhỏ nhưng đang tăng lên, làm nổi bật những rủi ro của việc cố ý áp dụng sai lầm phương pháp điều trị bằng tế bào.” Việc cung cấp những phương pháp điều trị như vậy vì lợi nhuận, ở bên ngoài một bối cảnh nghiên cứu thích hợp, “là một sự vi phạm nghiêm trọng vào các tiêu chuẩn chuyên môn và có thể hợp pháp.”