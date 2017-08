Đình chỉ 2 bảo vệ thờ ơ đứng nhìn

Liên quan đến đoạn video clip hành hung nữ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An gây xôn xao dư luận, sau khi vụ việc xảy ra phía bệnh viện đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ thờ ơ đứng nhìn, không vào can ngăn.



Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ và vệ sĩ Thanh Mai thừa nhận 2 bảo vệ này sơ suất và kém trong cách xử lý khi không kịp thời có động thái ngăn cản. Ảnh cắt clip



Theo tin tứctrên báo Tiền phong, Trí thức trẻ, sau khi xảy ra sự việc người nhà bệnh nhân hành hung nữ bác sĩ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng tại phòng cấp cứu Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Những người liên quan đã được mời làm việc với đơn vị chủ quản cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền. Kết luận cuối cùng đang được điều tra làm rõ.

Phía Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã gửi báo cáo tường trình toàn bộ sự việc lên Sở Y tế Nghệ An. Phía Sở làm công văn gửi cơ quan công an, UBND tỉnh, Tỉnh uỷ Nghệ An cùng các cơ quan chức năng để vào cuộc xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều luồng ý kiến về công tác bảo vệ, vệ sỹ trong khi xảy ra sự việc người nhà bệnh nhân hành hung liên tiếp bác sĩ và điều dưỡng ngay trong phòng cấp cứu.

Trích xuất video từ camera an ninh của Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cho thấy, thời điểm xảy ra vụ hành hung có sự xuất hiện của 2 bảo vệ thuộc Công ty TNHH Bảo vệ và Vệ sỹ Thanh Mai. Tuy nhiên, 2 người này không có hành động can ngăn khiến dư luận bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Phương – Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ và vệ sĩ Thanh Mai thừa nhận 2 bảo vệ này sơ suất và kém trong cách xử lý khi không kịp thời có động thái ngăn cản.

“Theo tường trình của bảo vệ thì thời điểm đó đang mất điện nên bảo vệ chạy vào sau. Xem camera thì có một bảo vệ chạy vào nhưng người nhà chỉ tay vào mặt anh ta, nghĩa là bảo vệ này có vào can thiệp. Chúng tôi đang làm việc với lãnh đạo bệnh viện, công an. Nhiều lúc bảo vệ cũng không thể hoàn hảo được hết, không thể có mặt liên tục. Sự việc này là bảo vệ sơ suất, không nhanh nhẹn, kém chất lượng nên tôi đã đình chỉ công việc cho nghỉ với 2 bảo vệ này”, ông Phương thông tin thêm.

Về phía bệnh viện 115, ông Phạm Văn Dũng – Phó Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh: “Sau khi xử lý xong vụ việc “người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ” xong, chúng tôi sẽ họp và có lẽ sẽ hủy hợp đồng với công ty này, chứ làm như này thì… Bảo vệ không thực hiện đúng nhiệm vụ như trong hợp đồng đã ký kết”.