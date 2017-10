Đình chỉ học 6 nữ sinh đánh hội đồng, cưỡi lên đầu và lột áo bạn

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Vững, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chương Mỹ chia sẻ với VietNamNet chiều nay 21/10.

Nhóm nữ sinh cùng nhau đánh hội đồng, giật tóc, đá và cưỡi đầu, trước khi lột áo nữ sinh khác khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Trước những hành động phản cảm của nhóm nữ sinh đối với bạn, ông Vững cho hay Trường THCS Trường Yên cũng đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật với sự tham gia của tất các các phụ huynh của các học sinh liên quan.

“Chúng tôi cũng yêu cầu nhà trường xác định lỗi của từng học sinh trong đó và yêu cầu phải làm nghiêm túc để có tính răn đe. Hội đồng kỷ luật Trường THCS Trường Yên đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học đối với 6 học sinh. Trong đó có 2 em bị đình chỉ học 1 tuần và 4 em bị đình chỉ học 5 ngày và 1 học sinh bị phê bình trước hội đồng kỷ luật của trường”, ông Vững cho hay.

Nữ sinh bị nhóm bạn ngồi lên đầu, đạp vào người trước khi bị lột áo. Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Vững, em H.T.T (học sinh lớp 7D Trường THCS Trường Yên) bị một nhóm học sinh đánh tại phòng học lớp 7A vào lúc 11h45 phút sau giờ sinh hoạt lớp ngày 7/10. Ngoài ra, em N.T.T, học sinh lớp 8C cũng liên quan khi dùng điện thoại quay clip về vụ việc này rồi đưa lên mạng xã hội facebook sau đó.

Ông Vững cho hay, nguyên nhân được cơ quan công an xác định là do mâu thuẫn cá nhân khởi nguồn từ việc do em H.T.T (lớp 7D, Trường THCS Trường Yên) đã lấy tài khoản facebook của một em trong nhóm bạn đó đăng thông tin lên mạng và dẫn đến mâu thuẫn.

Tuy nhiên, sự việc không bị xử lý hình sự bởi các em còn đang trên ghế nhà trường.

Ông Vững cũng cho biết, do sự việc xảy ra trong nhà trường nên trường cũng phải có trách nhiệm. Phòng giáo dục đã kiểm điểm nhà trường và yêu cầu các trường trên địa bàn quan tâm hơn nữa đến việc quản lý, theo dõi tâm tư tình cảm của các học sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc giật tóc, tát vào mặt và ngồi lên đầu, nhóm nữ sinh còn phanh áo bạn ngay tại lớp học.

Trước đó, một đoạn clip phát tán trên mạng xã hội mới đây ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh có hành vi đánh hội đồng và có những câu nói tục tĩu với một nữ sinh khác ngay tại lớp học. Trong clip các cửa sổ và cửa ra vào của lớp học đều bị đóng kín.

Theo như clip ghi lại, có ít nhất 5 nữ sinh tham gia vào việc đánh bạn.

Các em này thay nhau đánh và dùng chân đá vào đầu, giật tóc, tát vào mặt, rồi ngồi lên đầu và cuối cùng là lột áo của nữ sinh kia.

Ngoài những nữ sinh tham gia đánh bạn thì nhiều em học sinh khác cũng có mặt ở đó nhưng không hề can ngăn. Thậm chí, còn cổ súy đánh mạnh lên và dùng điện thoại quay lại, sau đó đưa lên mạng.

Trước số đông, nữ sinh bị đánh chỉ chỉ đứng im “chịu trận” mà cũng không có bất kỳ một hành động phản kháng hay né tránh nào.

Sau khi đăng tải, đoạn clip này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi thấy cảnh những nữ sinh còn nhỏ nhưng lại có những hành vi bạo lực, dã man với bạn cùng trang lứa như vậy.

