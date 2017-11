Đình làng lịch sử bị thiêu rụi

THÁI BÌNH - Tại xã Đông Phương, huyện Đông Hưng sáng thứ Hai, hỏa hoạn khiến ngôi đình 300 năm bị thiêu rụi. Đình làng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Một nhân chứng tính ra đình Lưu để thắp nhang thì phát giác có khói bất thường và liền báo công an.Tuy xe cứu hỏa đã đến kịp thời, vì đình làng này được xây bằng gỗ nên lửa lan rất nhanh, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau gần bốn tiếng từ lúc dân phát hiện ra hỏa hoạn, đến khoảng 2g chiều cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Toàn bộ khu đình bị lửa thiêu hủy hoàn toàn. Rất may không có thiệt hại về người và hiện chưa thống kê được tài sản thiệt hại.Ngôi đình được xây dựng vào năm 1670, gồm ba gian hai chái, cột kèo đều bằng gỗ lim quý. Đình có chiều dài 18 mét, rộng 9 mét, diện tích 170 mét vuông.Sau nhiều lần tu sửa, năm 1990 đình Lưu được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Khi xảy ra vụ hỏa hoạn, đình Lưu đang được xây dựng hậu cung.QUẢNG NAM - Trong lúc khai thác vàng ở thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn bất ngờ núi sạt lở xuống, vùi lấp khiến hai phu vàng tử nạn vào chiều thứ Sáu, 24/11. Đến tối thứ Bảy thì xác mới được mang ra ngoài và bàn giao cho gia đình an táng.Trong lúc các phu vàng đang làm việc, bất ngờ ngọn núi sạt lở, đất đá ập xuống, vùi lấp mọi thứ bên dưới. Nhiều người phát hiện kịp thời chạy ra khỏi vị trí sạt lở nên thoát chết. Riêng hai phu vàng là lao động trên bị vùi lấp, chết tại chỗ. Nạn nhân là H.V.H., 20 tuổi, và H.V.N., cả hai cùng trú xã Phước Thành, huyện Phước Sơn.Trước đó đợt mưa lũ đầu tháng 11, trên huyện này cũng xảy ra nhiều vụ sạt lở núi khiến nhiều người chết và mất tích. Tại thôn 8, xã Phước Hiệp vào ngày 5/11 cũng xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp những người dân đi rẫy, khiến 3 người chết, 1 người bị thương.BÌNH PHƯỚC - Chiều Chủ Nhật, bà Vũ Thị Chín, 61 tuổi, và cháu nội Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa, 3 tuổi, bị lâm nạn tại nhà ở xóm 4, ấp 1B, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài.Trước đó, chiều cùng ngày, cháu Trần Đình Anh Vũ, cháu ngoại bà Chín, đến nhà chơi thì thấy cửa vẫn mở nhưng vào trong nhà gọi không có ai lên tiếng. Cháu Vũ tiếp tục đi qua nhà hàng xóm hỏi để tìm bà nhưng mọi người đều bảo không thấy.Nghi chuyện không lành nên Vũ gọi điện thoại cho anh Nguyễn Trung Hiếu, con trai bà Chín, cha cháu Nghĩa, và người thân trong nhà. Mọi người chia nhau tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến 6 giờ chiều cùng ngày, gia đình bàng hoàng phát hiện bà Chín và cháu Nghĩa tử vong dưới áo nước sau nhà.BÌNH DƯƠNG - Trên đường chở em đi học về, hai anh em không may va chạm với xe vận tải té xuống đường, chết tại chỗ. Tai nạn xảy ra vào trưa thứ Hai. Phạm Minh Cường, 18 tuổi, lái xe gắn máy chở theo em Phạm Hữu Thắng, 12 tuổi, trên đường ĐT 743 hướng từ Bình Dương về Đồng Nai, khi đến giao lộ Bình Chuẩn 34, thị xã Thuận An, thì tránh xe máy của một cô gái.Cú bẻ tay lái mạnh khiến xe máy của anh em Cường va chạm vào xe tải chạy cùng chiều. Sau va chạm, hai anh em Cường ngã xuống đường bị cán chết tại chỗ. Riêng cô gái văng ra ngoài đường may mắn thoát nạn nhưng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.NINH THUẬN - Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã tiêu hủy gần 100 xe máy hết hạn tạm giữ. Số xe này công an thông báo nhiều lần nhưng không ai đến nhận. Đây là xe bị cảnh sát tạm giữ vì vi phạm luật giao thông, vì xe bị tai nạn, hay vì xe không rõ nguồn gốc, xe của những thanh thiếu niên chạy đua bất hợp pháp.Sau khi hết thời hạn tạm giữ, cơ quan chức năng đã thông báo nhiều lần trên truyền thông nhưng chủ sở hữu không đến giải quyết. “Hội đồng đã tiến hành thẩm định. Những chiếc xe còn sử dụng được sẽ thanh lý, hóa giá gây quỹ. Những chiếc còn lại sẽ bị tiêu hủy để chúng không thể tiếp tục đưa ra ngoài sử dụng. Trong đợt này chúng tôi tiêu hủy 99 xe,” một thượng úy công an cho biết.TIỀN GIANG - Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng thứ Hai. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh, 32 tuổi, và Bùi Thị Hà Ni, 29 tuổi, ngụ tỉnh Long An, điều khiển sà lan chở cát có trọng tải gần 300 tấn, lưu thông qua sông thuộc xã Bình Đức, huyện Châu Thành.Khi sà lan chạy qua dưới dạ cầu Kênh Xáng, thì bất ngờ bị chìm. Anh Minh cùng vợ đi trên sà lan bị nước đẩy vào buồng máy chìm dưới sông mất tích. Nhà chức trách đã huy động các phương tiện cứu hộ, tìm kiếm vợ chồng nạn nhân nhưng không có kết quả.Sà lan có thể bị phá nước dẫn đến bị chìm. Tại khu vực xảy ra tai nạn, nước chảy xiết nên việc trục vớt phương tiện và tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.