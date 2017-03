Disney tiết lộ bí mật mới của Hải Tặc Caribbean" phần 5

Nhân vật Henry Turner.

HOLLYWOOD - Nhà sản xuất của "Pirates Of The Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales" vừa chia sẻ thêm về nhân vật con trai của thủy thủ lừng danh Will Turner (Orlando Bloom).



Trong trailer thứ ba vừa được tung ra của Disney, bên cạnh màn đối đầu kịch tính giữa Jack Sparrow (Johnny Depp) và kẻ thù cũ là thuyền trưởng Salazar, chuyện tình lãng mạn giữa chàng trai trẻ bí ẩn Henry (Brenton Thwaites) và nữ chiêm tinh gia xinh đẹp Carina Smith (Kaya Scodelario) cũng tạo được chú ý lớn. Cặp đôi đóng vai trò hỗ trợ cho Jack Sparrow chống lại kẻ thù và tiếp tục đi tìm cây đinh ba huyền thoại của Hải vương Poseidon.





Poster phim “Hải Tặc Caribbean” phần 5.



Nhưng bí ẩn về thân thế của chàng trai trẻ Henry đã sớm được hãng Disney tiết lộ. Anh mang họ Turner, chính là con trai của Will Turner (Orlando Bloom), người hiện đang là thuyền trưởng của con tàu ma Flying Dutchman.



Henry là thủy thủ trẻ được huấn luyện trong Hải quân Hoàng gia, được giao nhiệm vụ hợp tác với thuyền trưởng Jack Sparrow để theo dõi và lấy lại cây đinh ba của Poseidon. Đây là thứ vũ khí lợi hại cho phép bất kỳ ai có được sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ đại dương trên thế giới.



"Bộ phim này rất thú vị, luôn có những sự kiện bùng nổ hàng ngày. Nó tràn đầy năng lực, điều mà tôi chưa từng trải quan trước đây", nam diễn viên Thwaites cho biết.



Ngoài Jack Sparrow, nhân vật Will Turner của tài tử Orlando Bloom, nhân vật thuyền trưởng Hector Barbossa của nam diễn viên gạo cội Geoffrey Rush cũng trở lại. Kẻ đóng vai thuyền trưởng ác độc Salazar chính là nam diễn viên gạo cội người Tây Ban Nha - Javier Bardem.



Phim có một số gương mặt mới là Kaya Scodelario với vai nhà khoa học Carina Smyth và Golshifteh Farahani vai phù thủy biển Shansa. Bên cạnh đó, phim sẽ không có sự góp mặt của người đẹp Keira Knightley.

Phần 5 với tên gọi “Pirates Of The Caribbean 5: Dead Men Tell No Tales” vẫn mang màu sắc u tối như thường lệ nhưng có nhiều cảnh ghê rợn và hoành tráng hơn, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành bom tấn ăn khách trong năm nay. Phim được xem là niềm hy vọng để khởi động lại thương hiệu phim cướp biển nổi tiếng này, do sự sụt giảm cả doanh thu lẫn phẩm chất qua mỗi phần phim.



Sau 6 năm kể từ khi phần 4 được ra mắt, các fan của Jack Sparrow mới lại nhìn thấy anh trong bộ áo cướp biển. Phim do hai đạo diễn là Joachim Ronning and Espen Sandberg đồng chỉ đạo, dự kiến ra rạp từ 26 tháng 5.