(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

Ba trong số những phim thành công của Disney.

HOLLYWOOD - Cuối tuần qua, Rogue One: A Star Wars Story chính thức ra mắt khán giả. Chỉ sau 3 ngày công chiếu, tập phim ngoại truyện của “Chiến tranh giữa các vì sao” đã mang về cho nhà phát hành Disney $290.5 triệu Mỹ kim tiền vé, thống trị nhiều thị trường điện ảnh trên toàn thế giới.

Quan trọng hơn, Rogue One đã giúp Disney chính thức lập một kỷ lục mới. Doanh thu các tác phẩm do hãng này phát hành trong năm nay đã đạt $7 tỷ Mỹ kim, vượt qua kỷ lục $6.89 tỷ Mỹ kim được Universal thiết lập hồi cuối 2015. Trong $7 tỷ Mỹ kim của Disney có $2.7 tỷ ở thị trường Bắc Mỹ và $4.29 tỷ từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác



Trước Rogue One, Disney sở hữu hàng loạt bom tấn ăn khách kể từ đầu năm như Zootopia, The Jungle Book, Captain America: Civil War, Finding Dory, Doctor Strange và Moana. Các kỷ lục mà “Nhà chuột” đạt được trong năm nay còn có: đạt $2 tỷ Mỹ kim trên thị trường nội địa, $3 tỷ Mỹ kim toàn cầu, và $5 tỷ Mỹ kim toàn cầu trong thời gian ngắn nhất.



Trong năm 2016, có ba phim đạt doanh thu $1 tỷ là Captain America: Civil War, Finding Dory, Zootopia, và cả 3 đều do Disney phát hành. Ngoài ra, phiên bản phim live-action của “The Jungle Book - Cậu bé rừng xanh” cũng tiến sát con số đó với $966.6 triệu Mỹ kim.



Những thành công này giúp Disney không phải lo lắng về ba thất bại lớn trong năm, gồm The Finest Hours, Alice Through the Looking Glass và The BFG.



Ông Alan Horn, chủ tịch của Walt Disney Studios, tự hào nói: “Những tác phẩm thành công trong năm nay của chúng tôi chứa đựng những câu chuyện ý nghĩa dành cho khán giả trên toàn thế giới, không phân biệt quốc tịch, giới tính hay độ tuổi.”



Trong nhiều năm qua, Disney đã bỏ ra tổng cộng $15 tỷ Mỹ kim để mua lại Marvel Studios, xưởng hoạt hình Pixar và Lucasfilm. Nhờ đó, họ giờ nắm trong tay quyền sở hữu màn ảnh của hàng loạt nhân vật quen thuộc như Captain America, Iron Man, Buzz Lightyear, gia đình Siêu nhân, Darth Vader, Han Solo… Do đó, sự thắng thế tại phòng vé của Disney nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong các năm sắp tới.