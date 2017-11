Đọ nhan sắc, thân thế của hai nàng dâu thường dân nổi tiếng của Hoàng gia Anh

Hoàng gia Anh vốn là gia đình được truyền thông thế giới chú ý và giờ đây thông tin Hoàng tử Harry sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm Meghan Markle đang tràn trên hết tất cả các mặt báo. Mặc dù đã bắt đầu con đường tình duyên từ khá lâu và được người người chờ đón một kết thúc viên mãn nhưng hai người này lại khá chần chừ và chỉ cho những người hâm mộ biết tin vui trong vài ngày gần đây.

Theo như dự kiến, vào mùa xuân năm sau, Meghan sẽ chính thức về chung một nhà với chàng Hoàng tử điển trai. Điều đó cũng có nghĩa cô nàng sẽ trở thành người chị em dâu của Công nương Kate, nhân vật vốn được coi là gây chú ý nhất Hoàng gia Anh hiện tại. Tất nhiên mỗi người trong số họ sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình nhưng trong lòng tất cả mọi người chắc cũng sẽ có sự so sánh riêng để đặt lên bàn cân hai người đẹp này.

Hoàng tử Harry đã chính thức ra thông báo sẽ kết hôn với bạn gái Meghan Markle sau thời gian dài hẹn hò.

Cùng xuất thân thường dân, một người là gái tân, người kia đã qua 1 đời chồng

Công nương Kate được biết đến là con nhà bình dân và có nhiều người thân trong nhà làm công nhân thợ mỏ than và nhà thầu xây dựng. Nhờ sự hướng nghiệp của bà ngoại nên mẹ của Kate đã trở thành tiếp viên của một hãng hàng không nổi tiếng của Anh.

Vào thời điểm đó, đây là một công việc vô cùng hấp dẫn và nhờ vào điều này mà mẹ của Kate là bà Carole đã gặp được người đàn ông của đời mình là Michael Middleton, cũng đang làm điều phối viên tại hãng hàng không. Hai người đã kết hôn một thời gian ngắn sau đó.

Trước khi Kate được sinh ra, mẹ cô cố gắng tìm kiếm để leo cao hơn trên nấc thang xã hội. Năm 1987, bà Carole thành lập công ty chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng qua thư với mong muốn kiếm thêm chút tiền cho con mình có được điều kiện học trường tư thục. Tuy nhiên, công ty này đã bất ngờ thành công nhanh chóng và khiến cho gia đình Middleton trở thành triệu phú.

Công nương Kate nổi tiếng vì là nàng dâu Hoàng gia có xuất thân thường dân và từng bị mẹ kế của chồng không ủng hộ hôn sự.

Kate và các anh chị của cô, vì thế được gia nhập vào tầng lớp thượng lưu giàu có. Tuy nhiên sau này Kate cũng đi học như những sinh viên bình thường khác và gặp được ý chung nhân của mình là Hoàng tử William. Hai người sau đó đã kết hôn và Kate trở thành người Hoàng gia. Dù gia đình khá giàu có nhưng với nhiều người trong hoàng tộc, vì không có gốc gác quý tộc nên Kate vẫn cứ là một thường dân.

Dù gia đình đã vươn lên thành triệu phú nhưng với tiêu chuẩn Hoàng gia, xuất thân của cô cũng không có gì thay đổi.

Về phía Meghan Markle, cô là con lai hai màu da. Bố cô là người da trắng, còn mẹ cô là người Mỹ gốc Phi. Markle từng sinh sống và trưởng thành ở Los Angeles, Mỹ. Meghan từng tiết lộ rằng bố cô từng là đạo diễn ánh sáng cho một nhà hát opera, còn mẹ cô làm việc ở một studio gần đấy. Hai người đã chuyển đến cùng sinh sống ở The Valley tại LA, một khu phố cổ có chi phí sinh hoạt vừa phải.

Meghan cũng có xuất thân bình dân tương tự như Kate, thậm chí gia đình cô còn không giàu có bằng.

Có thể nói, xuất thân của Meghan thậm chí còn không đặc biệt bằng Kate nhưng cô nàng đã phấn đấu rất nhiều trong sự nghiệp của mình. Meghan cũng tốt nghiệp đại học và sau đó lấn sân sang điện ảnh bằng các vai diễn trong các bộ phim như Get Him To The Greek (Đưa anh ta tới Hy Lạp), Remember Me (Hãy nhớ em) và Horrible Bosses (Những vị sếp kinh khủng)… Markle hiện đang nổi tiếng khi hóa thân vào vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình về đề tài luật sư Suits (Luật sư đấu trí).

Ngoài ra, Meghan còn xây dựng cho mình sự nghiệp vững vàng với thương hiệu thời trang bình dân có giá dưới 70 USD (khoảng 1,5 triệu đồng) rất được ưa chuộng.

Dù vậy nhưng Meghan đã xây dựng cho mình sự nghiệp vững vàng.

Cô nàng có thương hiệu thời trang riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nếu như trước khi bước chân vào Hoàng gia Anh, Kate là một cô gái chưa từng trải qua scandal nào trong tình yêu thì Meghan Markle lại gây chú ý khi đã từng trải qua một đời chồng. Được biết, cô nàng đã kết hôn với đạo diễn Trevor Engelson năm 2011 tại Jamaica sau 7 năm hẹn hò. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm chung sống, họ đã vội nói lời chia tay và Meghan sau đó bắt đầu hẹn hò với Hoàng tử Harry.

Meghan đã có một đời chồng trước khi đến với Hoàng tử Harry nhưng có vẻ như điều đó cũng không đáng bận tâm với chàng trai si tình này.

Cả hai đều xinh đẹp xuất sắc và chăm chỉ làm từ thiện

Nói về nhan sắc của Công nương Kate thì có lẽ không ai có thể phủ nhận được độ phủ sóng của cô đối với phụ nữ trên thế giới này. Vốn là người yêu thích thể thao, Kate luôn xây dựng cho mình hình tượng khỏe khoắn. Dẫu vậy, những dịp khác xuất hiện trước công chúng, cô lại rất dịu dàng, thanh lịch trong những thiết kế đầm dạ hội đẹp mắt.

Những bộ váy áo, kiểu tóc hay thần thái của Kate luôn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ vì sự kết hợp quá bắt mắt. Từ đây, Công nương Kate gần như trở thành thần tượng cho các tín đồ thời trang học tập theo. Kate đã có tác động lớn vào thời trang Anh đã được gọi là “Kate Middleton effect”, và vào năm 2012, cô được chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới theo thời gian.

Không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của Kate đã khiến nhiều người choáng ngợp.

Nụ cười của cô luôn là tâm điểm của mọi sự kiện.

Còn về phía Meghan, bản thân là một diễn viên trong showbiz đầy thị phi, cô cũng phải xây dựng hình ảnh riêng cho mình, và Meghan đã chọn phong cách quyến rũ, sexy. Meghan không ngại khoe những đường cong nóng bỏng trên tạp chí hay trang cá nhân cùng những châm ngôn sống hết sức táo bạo. Có lẽ, chính điều này là điểm hấp dẫn đối với chàng Hoàng tử điển trai Harry.

Thêm vào đó, vì Meghan còn làm chủ hẳn một thương hiệu thời trang nên việc cô nàng ăn mặc phóng khoáng và chụp ảnh quyến rũ cũng là điều hết sức dễ hiểu.

Meghan xây dựng hình tượng sexy, nóng bỏng.

Bản than cô nàng là một diễn viên của Hollywood lừng danh nên cũng không có gì khó hiểu cho lắm.

Cả Kate và Meghan bên cạnh đam mê thời trang còn rất mê làm từ thiện. Nếu như người hâm mộ thường xuyên được thấy Kate trong các sự kiện dành cho trẻ em ở Anh thì Meghan từng nói rằng cô tha thiết được làm từ thiện và giúp đỡ mọi người. Cả hai nàng dâu Hoàng gia cùng là đại sứ của nhiều chiến dịch nổi tiếng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế nhằm đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho những người kém may mắn.

Cánh cửa Hoàng gia đã mở cho Kate, còn Meghan thì sao?

Kate bước chân vào Hoàng gia Anh tuy không thể nói là dễ dàng bởi cũng đã từng bị gây khó dễ bởi dư luận và chính người mẹ kế chồng là Nữ Công tước Camilla. Xuất thân thường dân của cô không được mẹ kế chồng đánh giá cao cho lắm.

Tuy nhiên, vượt qua tất cả những điều đó Kate vẫn có lý lịch tốt cộng với tình yêu của Hoàng tử William khiến cánh cửa Hoàng gia không thể khép lại trước mặt. Kết quả mà Kate có được là một đám cưới linh đình được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh nổi tiếng, được theo dõi bởi hàng triệu người trên khắp thế giới.

Còn Meghan thì sao? Vốn hoạt động trong showbiz đầy thị phi với hình ảnh nóng bỏng khác với sự kín đáo của Hoàng tộc cộng với tiền sử đã có 1 đời chồng thì liệu cô nàng có bị gây khó dễ khi trở thành vợ của Harry?

Hoàng gia Anh dù chưa có ý kiến hay động tĩnh gì rõ rệt về vấn đề này, có thể ngầm hiểu là ủng hộ Hoàng tử Harry, sau thông báo của Hoàng gia mới đây về đám cưới. Nhưng truyền thông và dư luận thì đã lên tiếng hộ bằng hàng loạt sự tấn công trên mạng xã hội, sự mổ xẻ đời tư nàng dâu tương lai đến nỗi Hoàng tử Harry phải can thiệp bằng lời đề nghị dừng can thiệp trên Twitter chính thức của điện Kensington.

Tất cả những điều đã nói ở trên, với Meghan mà nói vừa là lợi thế nhưng cũng là điểm yếu khiến có thể cô sẽ không dễ dàng hòa nhập với Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, nhiêu đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Đường dài mới biết ngựa hay, hãy chờ đến ngày Meghan và Harry chính thức về chung một nhà rồi thì mới biết được kết quả cuối cùng.

Theo Thời đại