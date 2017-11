Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang Mời Đồng Hương Dự "Hành Trình 100 Năm Cải Lương"

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Để quảng bá cho "Hành Trình 100 Năm Cải Lương" sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 này, Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang đã có cuộc gặp gỡ thân tình với một số cơ quan truyền thông tại nhà hàng Seafood World, Westminster vào tối thứ Ba, 14 tháng 11, 2017.



Về phía Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang có giáo sư Trần Văn Chi, cô Mai Chân, nghệ sĩ Phượng Liên (Huy Chương Vàng Giải Thanh Tâm 1966) và phu quân, nghệ sĩ Xuân Mỹ, nhạc sĩ Hoàng Phúc và phu nhân, anh Phạm Khanh (MC của buổi trình diễn và cũng là đại diện chương trình cổ nhạc Văn Lang của đài Little Saigon TV).





Ban tổ chức "Hành Trình 100 Năm Cải Lương" (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Giới truyền thông có chị An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên (Chương Trình Cái Nhà Là Nhà Của Ta - băng tần…) chị Như Hảo (Giám Đốc Đài Radio Mẹ Việt Nam) và một nhân viên mới cộng tác; ba phóng viên của các nhật báo Viễn Đông, Người Việt, Việt Báo và vợ chồng nhạc sĩ Cao Minh Hưng (CLB/Tình Nghệ Sĩ).



Thay mặt ban tổ chức, cô Mai Chân, Trưởng Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang chào mừng và cám ơn sự tham dự của các vị trên và xin nhờ các cơ quan truyền thông loan báo, Đòan Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang sẽ tổ chức buổi "Hành Trình 100 Năm Cải Lương" vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 24 tháng 11, 2017 tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, Fountain Valley, và được phát hình trên băng tần 18.9 của Little Saigon TV.



Để trình bày sơ lược về bộ môn Cải Lương, cô Mai Chân mời giáo sư Trần Văn Chi bút hiệu Nam Sơn, ông là một nhà biên khảo lịch sử và nghiên cứu miền Nam, giáo sư đã viết gần 10 cuốn sách giá trị về phong tục tập quán của người dân miền Nam nước Việt trong đó có cuốn "Tìm Hiểu Cải Lương."





Cô Mai Chân, linh hồn của Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang, Trưởng Ban Tổ Chức Hành Trình 100 Năm Cải Lương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Tuy tuổi đời đã ở vào giai đoạn "thất thập cổ lai hy" nhưng đầu óc ông vẫn còn minh mẫn, GS đã thuộc lòng từng chi tiết, từng thời kỳ, từ khi phôi thai ngành cải lương cho đến thời cực thịnh và hiện nay, dưới chế độ cộng sản cai trị, bộ môn cải lương hầu như mất dần chỗ đứng.



\Sau lời trình bày của giáo sư Trần Văn Chi, cô Mai Chân, một nghệ sĩ trẻ thuộc đàn em của giáo sư Chi nhưng cũng như ông, cô Mai Chân làm mọi người có mặt nể phục, vì sự am tường lai lịch bộ môn cải lương, cô thuộc lòng những tuồng tích, những đoàn cải lương tại miền Nam Việt Nam mà nhiều người Việt, nhất là người miền Nam mê cải lương nhưng cũng chưa thể hiểu hết những hành trình 100 năm của bộ môn cải lương.



Cho dù hai vị trên đã nói đầy đủ nhưng chỉ là lời nói, mà Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang muốn thể hiện bằng những trích đoạn trong các vở tuồng cải lương qua từng thời kỳ, từng giai đoạn.



Cô Mai Chân cho biết, quý khán giả có mặt trong đêm thứ Sáu, 24 tháng 11, sắp tới sẽ được dịp biết rõ hơn nguồn gốc của Cải Lương, có dịp gặp gỡ một số nghệ sĩ tài danh như: Phượng Liên, Xuân Mỹ, Kim Tiểu Long, Minh Hùng, Phượng Hồng, Vũ Luân, Cẩm Thu, Tuấn Châu, Liên Thảo, Thanh Hiền, Thanh Vũ, Quốc Hải, Thân Trọng Liêm, Quỳnh Hoa, Giang Bích Phượng, Lê Tín, Hữu Thọ, Tuấn Phong, Minh Cảnh Em, Thanh Thái, Cảnh Trân; nhạc sĩ Hoàng Phúc, Kim Đồng, Anh Khoa, Thanh Tùng ... qua các trích đoạn Cải Lương mà đa số người dân miền Nam đều thích thú.



Giáo sư Trần Văn Chi cho hay, "Vào thập niên 1960 tại miền Nam Việt Nam, người dân từ thành thị đến thôn quê đều ưa thích tuồng cải lương vì thế mà có nhiều đoàn cải lương sống vững vàng và tồn tại hàng chục năm như Đoàn Thanh Minh, Thanh Nga. Chúng ta may mắn được sống ở đất nước tự do, chúng ta có cơ hội nuôi dưỡng bộ môn cải lương, một nét văn hóa đặc thù của người Việt, nhiều trẻ em, nhất là những em sinh trưởng ở hải ngoại chưa từng biết về nét độc đáo của nghệ thuật cải lương, thì đây là dịp để quý phụ huynh đưa các em đi xem để các em hiểu biết thêm về một nét văn hóa của cha ông chúng ta để lại.



"Với quý vị cao niên, đây là dịp để nhìn lại quá khứ vàng son trong cuộc đời chúng ta tại miền Nam nước Việt trước 1975, quý vị có dịp nhìn lại những hình ảnh sân khấu xa xưa, những bộ trang phục cải lương đầy màu sắc cùng phong cách diễn xuất vô cùng độc đáo của các nghệ sĩ , một thời từng làm mưa làm gió trên các sân khấu cải lương."



Cô Mai Chân cho hay, Đây là buổi trình diễn rất có giá trị và đã được các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chỉ hỗ trợ trong đó có nhật báo Viễn Đông, nên Mai Chân kính mời quý đồng hương đến tham dự để cùng Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang phát huy và bảo tồn văn hóa Việt Nam mà bộ môn Cải Lương đã cống hiến suốt 100 năm qua.



Chương trình khai mạc đúng 6 giờ 30 tối thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017 tại Saigon Performing Art Center, thành phố Fountain Valley, CA 92708 (góc Edinger - Brookhurst).



Nhận vé xin liên lạc: Thanh Kim Mỹ (714) 251-7533, Mai Chân (714) 260-3856, Phạm Khanh (&14) 653-0605, hay tại Little Saigon TV (714) 979-9562.