Đoàn Thị Hương được hai luật sư bênh vực

Đoàn Thị Hương bị áp tải ra tòa hồi đầu tháng Ba.



KUALA LUMPUR – Cô Đoàn Thị Hương, nghi can Việt Nam trong vụ sát hại Kim Jong-nam đã được giới thiệu với một trong hai luật sư mới sẽ bào chữa cho cô tại tòa án ở Malaysia.



Cộng Sản Việt Nam cho biết hôm thứ Năm: "Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của gia đình và cá nhân Đoàn Thị Hương, với sự hỗ trợ của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia và Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam, luật sư Hisyam Teh Poh Teik và luật sư Naran Singh được thu xếp làm luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương."

Hai người này được nói là đều có nhiều kinh nghiệm trong luật hình sự.





Hai luật sư Hisyam Teh Poh Teik (trái) và Naran Singh. (The Star)



Trong khi đó, ông Singh nói với đài BBC tại London rằng gia đình Đoàn Thị Hương có đồng ý cho ông và ông Teh được liên hệ đề nghị làm luật sư trong vụ này. Thế nhưng về phía nhà cầm quyền Việt Nam thì ông Singh cho biết "chưa nhận được thư mời chính thức nào từ chính phủ Việt Nam hay đại sứ quán Việt Nam." Ông không cho biết gia đình cô Hương tiếp cận ông như thế nào.



Được biết ông Naran Singh và ông Teh Poh Teik đã hợp tác với nhau gần 20 năm qua.

Cũng theo thông tin từ Việt Nam, vào sáng thứ Tư, đại diện Đại Sứ Quán Việt Nam đã tới nơi cô Hương bị giam giữ ở nhà tù Kajang để giới thiệu luật sư Teh cho thân chủ. Đoàn Thị Hương được nói đã cam kết hợp tác với các luật sư.



Hiện chưa rõ liệu luật sư được chỉ định lúc đầu là Selvam Shanmugam có tiếp tục bào chữa cho cô Hương hay không.



Ngoài cô Hương, nghi can thứ nhì trong vụ này là cô Siti Aisyah người Nam Dương. Cô được một nhóm năm luật sư biện hộ. Hiện cả hai nghi can đều đang bị giam chờ lần ra tòa kế tiếp là ngày 13 tháng Tư.



Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah, 25 tuổi, bị buộc tội giết người trong vụ sát hại Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Jong-un. Ông Nam bị giết bằng chất độc VX thoa vào mặt tại phi trường Kuala Lumpur ngày13 tháng Hai.



Hai ngày sau cô Hương bị bắt tại phi trường này khi đang chuẩn bị về Việt Nam. Siti Aisyah bị bắt một ngày sau đó. Nếu bị kết tội giết người, họ có thể lãnh án tử hình.