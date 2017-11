Đoàn Thị Hương từng bị bắt trên xe Uber

Đoàn Thị Hương bị dắt tới tòa ngày thứ Năm, 16 tháng 11. (BBExpress)



KUALA LUMPUR - Đoàn Thị Hương, một trong hai nghi can bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, đã bị cảnh sát bắt ngay trong xe Uber hai ngày sau khi xảy ra vụ giết người.



Chi tiết này được một cảnh sát trưởng khai trước Tòa Thượng Thẩm Mã Lai Á ngày thứ Năm. Ông không thể giải thích được lý do vì sao cô lại quay trở lại phi trường Kuala Lumpur quá sớm như vậy, sau khi xảy ra án mạng tại phi trường này.



"Vào ngày 15 tháng 2, 2017, tôi nhận được tin người phụ nữ Việt Nam bị tình nghi tham gia vào vụ giết người đã được đưa đến đồn cảnh sát sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Sau khi nhận được tin, tôi đã đi đến phi trường cùng với bốn nhân viên để bắt cô ấy," cảnh sát trưởng Husny Hussein của Phòng Cảnh Sát Sepang cho biết.



"Tôi được thông báo rằng cảnh sát đã bắt một phụ nữ này khi cô đang ở trong một chiếc xe Uber mà không có tài xế trên xe. Họ (cảnh sát sân bay Kuala Lumpur) đã giải cô ấy về đồn để thẩm vấn," ông Hussein khai.

Cảnh sát trưởng Hussein cho biết thêm rằng nhân viên của ông đã đưa Đoàn Thị Hương đến trụ sở cảnh sát Sepang. Ông Hussein là nhân chứng cho phía công tố.



Ông cho biết thêm trước tòa, "Tôi thấy phụ nữ này và đối chiếu (với những hình ảnh từ camera ở sân bay). Cô ấy có cùng khuôn mặt và cơ thể với người phụ nữ trong camera. Sau đó, tôi tiến hành thủ tục bắt giữ và tịch thu một túi Dior màu xanh, trắng và đôi giày của cô ấy. Sau khi viết báo cáo, tôi trao cô ấy cho nhân viên điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz lúc 6 giờ chiều." ông Hussein nói.



Khi được luật sư của Đoàn Thị Hương, ông Hisyam, hỏi cảnh sát Hussein có biết lý do vì sao Đoàn Thị Hương quay trở lại hiện trường vụ án quá sớm như vậy, thì ông Hussein không thể trả lời.



Luật sư Hisyam vặn hỏi, "Tôi muốn hỏi ông rằng có phải cô ấy đã đến để gặp 'ông Y' và thực hiện một đoạn video 'prank' (trò chơi khăm trên truyền hình thực tế ) khác?"

"Tôi không biết," cảnh sát Hussein nói.



"Cô ấy không thể tìm thấy 'ông Y' ở bất cứ đâu tại phi trường ngày hôm đó (15/2) và thậm chí không liên lạc được với ông ấy, nên cô ấy phải rời khỏi phi trường và trở về khách sạn Sky Star. Có phải vậy không?" luật sư Hisyam hỏi tiếp để tìm yếu tố bênh vực cho Hương, rằng cô không biết mình bị lừa trong âm mưu ám sát ông Kim Jong-nam.

"Tôi không biết", ông Hussein trả lời.

Cảnh sát Mã Lai Á xác định ông Y tên thật là Ri Ji Hyon, người Bắc Hàn và là một trong bốn nghi can còn lại đang bị truy nã liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam.

Cảnh sát trưởng Hussein đã ra làm chứng trong phiên tòa xét xử cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và một phụ nữ Nam Dương, Siti Aisyah, 25 tuổi , tại phiên tòa ngày thứ Năm, 16 tháng 11.

Cả hai cô bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam (tên trên hộ chiếu là Kim Chol), 45 tuổi, tại phi trường Kuala Lumpur vào sáng ngày 13 tháng 2 bằng cách bôi chất cực độc VX lên mặt nạn nhân.

Phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra vào ngày thứ Hai, 27 tháng 11.