Đoàn Thị Hương tưởng mình được trả tiền để "đóng video clip hài"

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah



KUALA LUMPUR – Trong ngày thứ Bảy, tức là hơn một tuần từ ngày cô Đoàn Thị Hương bị bắt trong vụ ám sát ông Kim Chính Nam, các quan chức ngoại giao của Cộng Sản Việt Nam mới được chính phủ Mã Lai Á cho phép gặp Hương để tìm hiểu lai lịch cũng như sự việc xảy ra trong vụ giết người gây chấn động khắp thế giới.



Lời đầu tiên mà ngoại giao Việt Nam nói lại với giới truyền thông là sự khẳng định Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, đúng là người Việt Nam, quê ở Nam Định như giới truyền thông đã loan tin từ ngày cô bị bắt là 15 tháng 2. Ông Nam bị giết tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur ngày thứ Hai, 13 tháng 2, 2017.

Đại diện Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho biết Hương cô “bị lợi dụng,” và rằng cô tưởng mình “tham gia đóng video clip hài.”



Đại diện Tòa Đại Sứ Việt Nam đã tới gặp nữ nghi can ngày thứ Bảy, 25 tháng 2, và xác định cô “đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định.”



Đây là lần đầu tiên các quan chức Việt Nam được phép với cô Hương kể từ khi cô bị bắt 10 ngày trước. Thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết rằng sức khỏe của cô “ổn định”.



Ít ngày sau khi cô Hương bị bắt vì bị nghi dính líu tới vụ ám sát người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un, báo chí Malaysia dẫn lời các nguồn tin viết rằng nữ nghi can người Việt và Siti Aisyah, một nữ nghi can Nam Dương 25 tuổi, khai rằng họ “tưởng tham gia một trò chơi khăm, vô hại trên truyền hình.”



Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia trong tuần này nói rằng hai nữ nghi can đã “được trả tiền” và “được huấn luyện” để thực hiện vụ ám sát ông Kim Jong Nam (Kim Chính Nam), anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn Kim Chính Vân.



Trước đó, cảnh sát Malaysia thông báo kết quả điều tra cho thấy ông Kim bị giết bởi chất độc thần kinh VX, một hóa chất cực độc, bị Liên Hiệp Quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Hôm thứ Bảy cũng là lần đầu tiên các viên chức ngoại giao từ Tòa Đại Sứ Nam Dương được gặp nữ nghi can Siti Aisyah. Tương tự như Đoàn Thị Hương, cô Aisyah nói với họ rằng cô nghĩ mình tham gia một chương trình truyền hình thực tế khi lao vào ông Kim Chính Nam tại sân bay với dầu bôi dành cho trẻ em.



Cô đã được trả hơn $90 Mỹ kim để tham gia vào vụ này. Cô chỉ biết người trả tiền là một người Nhật Bản hay một người Bắc Hàn gì đó, và người đó có trao một lo chứa chất lỏng mà ông ta nói là “dầu trẻ em” dùng cho vụ “chơi khăm” để thâu truyền hình.



Tòa Đại Sứ Nam Dương cho biết cô Aisyah sẽ bị giam cho tới ngày 1 tháng 3, và sau đó cảnh sát sẽ quyết định xem có truy tố hay thả cô. Về phần Đoàn Thị Hương thì phía Việt Nam chưa nói gì.

Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã đưa ra một thông báo dưới dạng “Bản tin bảo hộ công dân” với nội dung cho biết nghi can Hương “đúng là công dân Việt Nam, tên là Đoàn Thị Hương, sinh năm 1988 tại Nam Định; sơ bộ thấy sức khoẻ ổn định. Trong tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán, Đoàn Thị Hương cho rằng bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video clip hài.”