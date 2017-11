Doanh số iPhone 8 Plus đang vượt mặt 'người em' iPhone 8

Theo Neowin, Canalys cũng ghi nhận rằng doanh số iPhone 8 trong quý chỉ đạt 5,4 triệu máy, thấp hơn so với con số 6,3 triệu của iPhone 8 Plus. Điều này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên doanh số phiên bản Plus bán nhiều hơn so với phiên bản thông thường trong quý iPhone mở bán đầu tiên. Thậm chí, iPhone 8 và 8 Plus còn không nằm trong top 5 smartphone bán chạy nhất trên toàn cầu, thấp hơn cả so với iPhone 7 mà Apple ra mắt năm ngoái.

Báo cáo cho biết, iPhone 7 là điện thoại có doanh số cao nhất trong quý 3, với 13 triệu máy được bán ra. Xếp ở vị trí thứ hai là iPhone 6S với 7,9 triệu máy bán ra, cao hơn 0,1 triệu máy so với Galaxy J2 Prime của Samsung ở vị trí thứ ba. Đứng thứ tư và năm lần lượt thuộc về Oppo A57 và R11 tương ứng.

Nhà nghiên cứu Ben Stanton của Canalys cho biết: “Doanh số iPhone 7 đã tăng mạnh sau khi giá bán sản phẩm được giảm trong tháng 9. Doanh số iPhone của Apple đã tăng trong quý 3, nhưng phần lớn thuộc về các phiên bản cũ và rẻ hơn. Apple đang có một danh mục đầu tư lớn. Với việc tung ra iPhone X, hiện tại công ty có đến 5 cấp iPhone được chào bán ở phân khúc giá khác nhau. Đây là một chiến lược mới của Apple nhằm đảm bảo thị phần tích cực cho công ty nhưng không làm tổn hại đến cơ cấu lợi nhuận mà công ty đạt được từ trước đến nay”.

Samsung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng của Canalys với 82,8 triệu smartphone, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng Galaxy J của công ty khá phổ biến ở Ấn Độ và Trung Đông. Đối với Galaxy Note 8, công ty đã bán được 4,4 triệu chiếc trong quý 3. Xếp ở vị trí thứ hai và ba lần lượt là Apple và Huawei với doanh số 46,7 triệu và 39,1 triệu máy tương ứng.

Điểm thú vị nhất trong top 5 là sự xuất hiện của Xiaomi (5) khi công ty này bán được 28 triệu chiếc trong quý 3, tăng 86,9% và dự kiến sớm vượt mặt Oppo (4) trong những tháng tới nếu cứ tiếp đà phát triển như hiện nay.

Thành Luân