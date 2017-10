Đôi giày vàng đính kim cương giá $15 triệu

LONDON – Sau một thời gian dài chế tạo, cuối cùng, đôi giày đắt nhất thế giới trị giá $15.1 triệu Mỹ kim của nhà thiết kế người Anh Debbie Wingham cũng đã chính thức ra mắt công chúng. Bà Wingham cho biết, đôi giày xa xỉ này được một gia đình giàu có đặt hàng để làm quà tặng sinh nhật cho người thân của họ. Bà Wingham là nhà thiết kế nổi tiếng với những món đồ xa xỉ, chỉ dành riêng cho người nổi tiếng, giới hoàng gia và người giàu.Với giá trị cao ngất ngưởng như vậy, tất nhiên chất liệu để làm ra đôi giày đều là hàng đắt tiền. Đế giày được đúc hoàn toàn từ vàng nguyên chất. Để hợp màu với đế, quai giày bằng da cũng được quét một lớp sơn pha vàng 24K, và khâu bằng chỉ vàng 18K. Quai giày có hoa văn hình thoi, và ở mỗi đỉnh hình thoi, bà Wingham lại đính một viên kim cương vào đó. Ước tính có khoảng 1,000 viên kim cương nhỏ và 4 viên kim cương 3 carat đã được đính lên quai giày. Riêng số kim cương này đã có chi phí lên tới $1.3 triệu Mỹ kim.Vì đây là hàng đặt riêng nên toàn bộ chi tiết đều được làm bằng tay. Các thợ thủ công đã phải mất vài trăm tiếng đồng hồ làm việc tỉ mỉ mới có thể hoàn tất được đôi giày.BANGKOK – Vào cuối tuần qua, đất nước Thái Lan đã tổ chức tang lễ hết sức long trọng cho Quốc Vương Bhumibol. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, mạng xã hội đã xuất hiện 1 video, cho thấy một phụ nữ trung niên mặc váy ngắn in hình hoa hồng đã bị chận, không được vào khu trung tâm Bangkok để tham dự lễ hỏa táng nhà vua.Trong video, nhân viên an ninh tại một trạm kiểm tra ở trung tâm thủ đô Bangkok đã nhất quyết không cho một phụ nữ trung niên vào trong để theo dõi lễ hỏa táng, vì bà này mặc váy ngắn màu đen in hình hoa hồng và đội một chiếc mũ cầu kỳ. Trước đó, nhà chức trách đã yêu cầu người tham dự tang lễ hoàng gia phải mặc đồ đen đơn giản và kín đáo. Quần jeans, áo không tay và váy bó sát đều bị cấm.Trong video, người phụ nữ cãi cọ với lực lượng an ninh và nói rằng, họ không phải là cảnh sát nên không có quyền ngăn cản bà. "Tôi không phải cảnh sát nhưng tôi quản lý an ninh ở đây, và tôi có quyền mời bà ra về,” một nhân viên nói. "Bà nên biết rằng không được ăn mặc như thế này. Hãy hợp tác với chúng tôi,” một người khác nói tiếp. Khi người phụ nữ cho rằng bà không vi phạm pháp luật nên không ai có quyền ngăn cản. Người nhân viên an ninh trả lời: “Bà không phạm pháp nhưng cách bà ăn mặc không phù hợp. Bà có thấy rằng tất cả người Thái Lan ở đây đang bày tỏ lòng tôn kính và bà có biết hôm nay là một ngày quan trọng như thế nào không?" Cuối cùng, trước khi bỏ đi, người phụ nữ tức giận và nhiếc móc: "Nếu anh ở Mỹ, anh sẽ không gặp phải những chuyện như thế này. Đây là cách mà người Thái đối xử với nhau đấy!”PHÁP - Hãng sản xuất bánh xe Michelin nổi tiếng nổi tiếng của Pháp đang nghiên cứu một loại bánh xe mới, có thể sẽ là loại bánh xe thông dụng cho tương lai. Mẫu bánh xe mới có tên là Vision, có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các loại bánh xe thông thường. Vision được chế tạo bằng công nghệ in 3D, được làm từ các nguyên liệu có thể phân hủy được như cao su tự nhiên, giấy, và gỗ. Loại bánh xe đặc biệt này không cần bơm hơi, do đó, người dùng không phải lo lắng về việc nổ bánh hay bánh xe xẹp. Mẫu bánh xe này hiện vẫn trong giai đoạn phát triển ý tưởng. Hãng Michelin cho biết, có thể phải 10 năm nữa, bánh xe Vision mới có thể được tung ra thị trường.THƯỢNG HẢI – Cô Vlada Dzyuba - một người mẫu Nga 14 tuổi - vừa qua đời vào ngày thứ Sáu do một cơn đột quỵ, sau khi cô phải làm việc đến kiệt sức trong một show diễn kéo dài 13 tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ngay trước khi chuẩn bị bước ra sàn catwalk, người mẫu tuổi teen đã bị hôn mê. Sau 2 ngày bất tỉnh, cô qua đời. Nguyên nhân cái chết được xác định là do viêm màng não cộng với tình trạng suy nhược nghiêm trọng.Có thông tin cho rằng, người mẫu trẻ này đã phải chịu đựng một bản hợp đồng "nô lệ,” và không hề được bảo hiểm y tế. Vlada Dzyuba cũng được cho là không dám đến bệnh viện vì sợ ảnh hưởng công việc. Gần đây, rất nhiều người mẫu trẻ ở Nga đã đến Trung Quốc làm việc vì được tuyển dụng. Sự việc của cô Dzyuba đang gây lo lắng cho các cô gái có tham vọng trở nên nổi tiếng. Moscow hiện đang yêu cầu Trung Quốc giải thích về những điều khoản trong hợp đồng, khiến cô Vlada Dzyuba bị giữ lại ở Thượng Hải, và phải bỏ học tại thành phố quê nhà Perm.Người đứng đầu công ty quản lý người mẫu ở Perm - phía đã giúp Dzyuba đến Trung Quốc – nói rằng: "Không ai ngờ chuyện đó sẽ dẫn đến hậu quả kinh khủng như vậy.” Cô này cũng thừa nhận đã không kiểm tra hợp đồng và bảo hiểm y tế của Dzyuba. Người quản lý của Dzyuba là Dmitry Smirnov thì vẫn chưa bình luận về cái chết của cô. Đây là người đã đàm phán để Vlada có được công việc tại Trung Quốc. Nhà giám sát nhân quyền ở Perm - Pavel Mikov - cho hay, ông đang điều tra về cái chết của người mẫu trẻ.ICELAND – Thành phố Isafjordur, Iceland, đã sử dụng một cách thức rất hiệu quả để buộc các tài xế phải giảm tốc độ, đó là dùng vạch kẻ đường 3D, tạo ảo giác đây là chướng ngại vật có thật, khiến các tài xế e ngại. Những hình vẽ 3D này khiến người dân Isafjordur rất thích thú.Được biết, đây là ý tưởng của ông Ralf Trylla, thành viên Hội đồng thành phố Isafjordur. Trước đó, nó có nguồn gốc xuất phát từ thành phố New Delhi, Ấn Độ, nơi có đông dân cư và xe cộ hàng đầu thế giới. Cùng với sự trợ giúp của công ty mỹ thuật đường phố Vegmalun GIH, ý tưởng vạch kẻ đường 3D của ông Ralf Trylla đã trở thành hiện thực. Dự án này hiện đang được mở rộng dần dần ở các ngã tư của thành phố.SƠN ĐÔNG - Các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra thành công một giống lúa mới, có thể sống trong nước mặn, đáp ứng nhu cầu lương thực của hơn 200 triệu người dân. Ông Yuan Longping, nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa chịu kiềm - mặn ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã phát triển một dòng "lúa biển" mới có sức chịu đựng cao. Nông dân có thể trồng nó trong nước mặn, tạo ra một cuộc cải tổ lúa gạo giúp nuôi sống hơn 200 triệu người.Vào thập niên 70, ông Yuan là một trong những nhà khoa học đầu tiên phát triển các giống lúa lai. Do lo ngại dân số Trung Quốc sẽ bùng nổ trong những thập niên tới, nhóm nghiên cứu của ông tạo ra nhiều giống lúa sản lượng cao, mọc nhanh hơn, và khả năng chống chọi với thiên tai tốt hơn. Hiện nay, khoảng 20% giống lúa trên thế giới xuất phát từ các loài mà ông Yuan tạo ra trước đây.Ông Yuan và đồng nghiệp tạo ra giống lúa chịu mặn mới sau nhiều năm lựa chọn, lai tạo và phân tích di truyền. Vào mùa hè năm 2016, các nhà nghiên cứu hoàn thành thử nghiệm toàn diện đầu tiên, sau khi trồng lúa trên những cánh đồng chứa nước biển pha loãng. Giống lúa mới làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, vì các mầm bệnh và côn trùng khó sống được trong môi trường có nồng độ muối cao. Phần lớn đất nông thôn Trung Quốc đang bị bỏ hoang do đất, nguồn nước quá mặn và độ kiềm quá cao. Trước đây, một số giống lúa có thể sống sót trong môi trường nước mặn, nhưng năng suất khá thấp, chỉ từ 1.125 đến 2.25 tấn/hecta. Nhưng giống lúa lai mới có sản lượng cao hơn rất nhiều, từ 6.5 đến 9.3 tấn/hecta.