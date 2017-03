Đối thoại nóng giữa phó Hải và đại diện khách sạn New World

Đoàn Ngọc Hải (trái) không đồng ý khi nghe bà đại diện khách sạn đến giải thích, xin thêm thời gian để tự tháo dỡ những phần lấn chiếm vỉa hè. (Trí Thức Trẻ)



SÀI GÒN – Một phụ nữ đại diện New World cho rằng phần vỉa hè mà khách sạn xây dựng là có chủ quyền, trong khi đó phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải khẳng định không ai dám cấp giấy phép cho xây dựng trên vỉa hè. Cuộc đối thoại giữa hai bên diễn ra khá căng thẳng vào chiều tối thứ Tư.



Đêm đó, ông phó Hải cùng đoàn liên ngành gồm cảnh sát giao thông, ban trật tự đô thị đã tiếp tục xuống đường, đập phá bất cứ những thứ gì lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kể cả phòng ốc, bậc tam cấp bằng xi-măng.

Tại khách sạn New World ở phường Bến Thành, sau khi đã lập biên bản đập bỏ 11 bậc thềm lên xuống quanh khách sạn vào chiều thứ Ba, đến tối thứ Tư ông Hải tiếp tục cho “lính” xuống đập phá phần bồn hoa xây dựng bao quanh góc khách sạn.



Trong lúc nhóm của phó Hải đang lập biên bản để tháo dỡ, một bà đại diện khách sạn New World đã ra mặt xin lãnh đạo quận 1 cho thêm thời gian để đơn vị tự thực hiện việc tháo dỡ, nhưng ông Hải không đồng ý.

Ông Hải giải thích khá lớn tiếng với bà đại diện khách sạn, “Quan điểm của tôi là nghiêm minh trước pháp luật, mấy hôm nay tôi đã lập biên bản, đã nhắc nhở rồi. Hai tháng nay quận 1 đã ra quân, đã xử lý lấn chiếm vỉa hè, nếu New World xác định có thiện chí với thành phố, với quận 1 thì New World đã tự động tháo dỡ ngay, chứ không đợi tôi đến nữa.”



Cuộc đối thoại giữa bà đại diện khách sạn và ông phó chủ tịch quận 1 diễn ra khá căng thẳng khi một bên cho rằng phần vỉa hè mà đơn vị xây dựng là có chủ quyền và được Sở Xây Dựng cấp giấy phép, trong khi phó chủ tịch lại khẳng định không ai dám cấp giấy phép cho xây dựng trên vỉa hè.



Sau khoảng 10 phút lời quan tiếng lại, ông Hải vẫn nhứt quyết cho nhổ bỏ cây xanh và phá bồn hoa, phần còn lại ông Hải ra lệnh phường Bến Thành lập biên bản, bàn giao cho phía khách sạn phải tháo dỡ trong vòng ba ngày tới.



Cũng trong đêm thứ Tư, tổ công tác của phó Hải đã đập bỏ bậc thềm lên xuống của rạp hát Nguyễn Văn Hảo (một đại gia của Sài Gòn trước đây) nằm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phạm Ngũ Lão).