Đối tượng gây án khai gì?

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khuya 19/10, tại khu vực trước cửa quán karaoke Victory thuộc thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), anh Đặng Đình Tiệp (SN 1982), trú tại xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang bị một số đối tượng đấm đá và dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã tiến hành trích xuất camera quán karaoke, phát hiện Phạm Đình Cường (SN 1993), trú tại Bối Tượng, xã Lương Điền (huyện cẩm Giàng) là người dùng dao đâm anh Tiệp nên tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, là người gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 20h30 tối 19/10, Cường cùng Phạm Văn Thao, Nguyễn Văn Thủy, Đào Huy Phong, Vũ Đình An và anh Tiệp rủ nhau đi uống rượu ốc tại chân cầu vượt Phúc Điền thuộc thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Giàng). Khi ăn xong, cả nhóm đi hát tại quán karaoke Victory.

Khi hát đến khoảng 23h45, cả nhóm xuống thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn giữa Phong và anh Tiệp. Tại đây, Phong nói không có tiền trả nên anh Tiệp phải trả hết số tiền hát karaoke. Sau đó, Phong và anh Tiệp tiếp tục cãi nhau và được mọi người can ngăn.

Thấy vậy, Cường kéo nạn nhân ra ngoài cửa quán và Phong đi theo sau thì bị anh Tiệp dùng tay đấm vào mặt. Thấy vậy, Thủy dùng tay ghì cổ anh Tiệp khiến nạn nhân cúi gập người và đối tượng Thao cùng Phong lao vào đấm, đá vào mặt anh Tiệp.

Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Cường lấy con dao dạng gập bằng kim loại (dài 9cm) mang theo bên người bất ngờ đâm vào mạng sườn bên phải anh Tiệp.

Đâm nạn nhân xong, Cường cất dao vào túi rồi tiếp tục dùng chân tay đấm đá anh Tiệp. Sau đó, nạn nhân bị Cường, Thao, Phong và Thủy kéo ra ngoài đường tiếp tục đánh. Lúc này, Thao cầm 1 thanh gỗ dài khoảng 80cm đánh vào nạn nhân

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: N.Hải

Thấy bạn đi cùng bị đánh, anh An đã lao vào can ngăn thì bị Thao dùng thanh gỗ đánh vào đầu dẫn đến thương tích. Biết anh Tiệp gục ngã xuống đường, Cường, Thủy chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng, do vết thương nặng anh Tiệp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và mất tại đây.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng có mặt tại nơi xảy ra sự việc và thông báo cho Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do vết thương vào gan và mất máu cấp.

Được biết, đối tượng Cường mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

Đức Tùy

