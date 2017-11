Đối tượng sát hại nữ xe ôm ở Thái Nguyên đã bị bắt giữ

Chiều ngày 10/11, Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định và bắt giữ nghi can ra tay sát hại chị Trương Thị H. (SN 1982, quê quán huyện Yên Phong, Bắc Ninh), làm nghề “xe ôm”.

Qua đó, nghi can gây án được xác định là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại thị xã Phổ Yên). Tại cơ quan công an, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo lời khai ban đầu của Hưng, sáng 7/11, Hưng đã thuê chị H. chở từ huyện Yên Phong về thị xã Phổ Yên. Khi đi đến gần khu vực bệnh viện Quân y 91, Hưng đã ra tay sát hại chị H., sau đó Hưng đã lấy đi chiếc xe máy và thoại di động rồi mang đi cầm cố cho một người ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên.

Theo cơ quan công an, Đối tượng gây án chưa có tiền án tiền sự, không có biểu hiện nghiện hút nhưng thường sống lang thang nay đây mai đó.

Hiện, công an thị xã Phổ Yên đang phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 10h sáng 7/11, tại vườn cây cạnh bệnh viện Quân y 91 (thuộc tổ dân phố Đầu Cầu, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên), người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Trên người và vùng đầu nạn nhân xuất hiện một số vết thương, nghi do bị dao đâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời báo lên Công an tỉnh Thái Nguyên để phối hợp điều tra vụ án.

