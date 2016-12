Bài BĂNG HUYỀN

Không khí lúc thì rộn ràng, khi lại trầm lắng với những giai điệu tha thiết, lãng mạn với những bản tình ca ngọt ngào, hòa quyện tuyệt vời trong đêm nhạc “Dạ Tiệc Mùa Đông 2016” (Winter Concert 2016) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic - VAP) tổ chức tại nhà hàng Majesty (thành phố Santa Ana) vào tối Chủ Nhật ngày 18 tháng 12 năm 2016 tuần qua. Khán giả tham dự đã được nghe những bản nhạc Giáng Sinh quen thuộc nhưng chẳng hề xưa cũ. Chương trình là một sự kết hợp giữa giọng ca của những nghệ sĩ tài nghệ vững vàng: Ngọc Hà, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Teresa Mai, Trịnh Hoàng Hải, Bảo Châu và nhạc hòa tấu của dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi, dàn nhạc giao hưởng thanh thiếu niên và dàn nhạc thính phòng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ dưới tài điều khiển của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, đưa khán giả vào cõi âm thanh điệu nghệ mùa Giáng Sinh nhiều cảm xúc.

Trong phần một, dạ tiệc, ban tổ chức Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ được điều hợp bởi 3 MC là Kim Oanh- Hồng Vân-Anthony Tuấn Nguyễn đã dành cho các em học sinh vinh danh cha mẹ, từng em cầm một bông hồng bước lên sân khấu tặng ba mẹ và chụp hình lưu niệm.



Các em thiếu nhi của dàn nhạc Thiếu nhi mở màn đêm nhạc (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Ban tổ chức cũng trao tặng hoa và quà để tri ân những đóng góp suốt một năm qua cho Hội của cá nhân những ca sĩ, nghệ sĩ trong dàn nhạc...



Sau khi mọi người thưởng thức xong phần ẩm thực ngon miệng của nhà hàng, kết thúc phần 1 của dạ tiệc, đến phần 2 chương trình văn nghệ, là phần được mọi người trông đợi nhất cũng đã được bắt đầu.

Vẻ đẹp qua từng tác phẩm khí nhạc

Tác phẩm Christmas Medley (Deck the Halls- Joy to The World), Somewhere In Memory (từ phim Home Alone), Trepak (từ vở nhạc kịch Nutcraker Suite) được chọn để mở màn, Dàn Nhạc Thiếu Nhi của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hồng đã đưa khán giả vào thế giới mùa giáng sinh tuyệt diệu.



Đêm Giáng Sinh là đêm sum vầy, để những người thân trong gia đình ở bên nhau, và những người không thể trở về càng thêm buồn. I'll be home for Christmas, là tác phẩm hay nhất để diễn tả cảm xúc xa nhà và xa người thân vào kỳ nghỉ mùa Đông, đã được Dàn Nhạc Thiếu Niên Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ hòa tấu cùng với tác phẩm “What A Wonderful World” và “La Bamba” với giai điệu cồn cào, da diết, như rót vào tai người nghe những cảm xúc buồn bã, thổn thức, khiến trái tim mọi người tan chảy, lắng đọng.



Ca sĩ Phạm Hà và Bảo Châu cùng song ca (Băng Huyền/ Viễn Đông)





Dàn Nhạc Thính Phòng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ thì khiến người nghe dễ dàng cảm nhận được trong âm nhạc của buổi biểu diễn hình ảnh được vui chơi cùng những chiếc xe trượt tuyết trên những khoảng đồi đầy tuyết rơi trắng xóa qua bản “Sleigh Ride” và với vẻ đẹp của giai điệu tác phẩm Santana in Concert qua tài nghệ của các nhạc sĩ trong dàn nhạc, đã mang đến sự ấm áp, rộn ràng cho mọi người trong đêm dạ tiệc.

Không chỉ là một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc xuất sắc, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng còn là một violinist có ngón đàn tài hoa giàu cảm xúc, đã hòa quyện cùng với dàn nhạc trình diễn thật tuyệt vời nhạc phẩm Song From A Secret Gardern, gửi đến người nghe vẻ đẹp nhẹ nhàng êm ái như tiếng thì thầm mời gọi đầy thiết tha và phiêu du theo những cung bậc réo rắt của giai điệu trữ tình đầy bí ẩn như chính tên gọi của tác phẩm. Tiếng đàn của nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, và tiếng kèn của Tina Huỳnh, tiếng Flute của Bob Morgan và dàn nhạc cùng hòa tấu đã thể hiện thật hay tác phẩm To Love You More.

Các tiếng hát trong đêm dạ tiệc

Đan xen giữa các tiết mục hòa nhạc là những ca khúc “vượt thời gian” do các ca sĩ Ngọc Hà, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Nguyễn Cao Nam Trân, Teresa Mai, Trịnh Hoàng Hải, Bảo Châu hát với dàn nhạc đệm và nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển.



Ca sĩ cùng hát vang ca khúc Ly rượu mừng tạm biệt khán giả trong đêm hòa nhạc (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Những giai điệu khi thì sôi nổi, lúc lại thanh thoát, sâu lắng của Adolph Adam và lời của J.S. Dwight (ca khúc O Holy Night do Teresa Mai hát),



Besame Mucho (Consuelo Velazquez, do Phạm Hà hát), Autumn Leaves (nhạc Joseph Kosma, lời Jacques Prevert) Thank You For The Music (của Benny Anderson- Bjorn Ulvaeus, do Bảo Châu ca), Come What May (D. Baerwald- Kevin Gilberl do Phạm Hà song ca cùng Bảo Châu), đến những sáng tác nhẹ nhàng trữ tình của Lê Văn Khoa (Niềm Vui do Ngọc Hà hát), Phạm Đình Chương (Mộng Dưới Hoa, thơ Đinh Hùng, do Trịnh Hoàng Hải hát), Cung Tiến (Hương Xưa, Lê Hồng Quang hát), Phạm Duy (Ky Niệm, Nguyễn Cao Nam Trân hát)... Không còn phân biệt âm nhạc của Đông hay Tây, không còn cách trở không gian và thời gian, mà tất cả cùng giao hòa trong cảm xúc, cùng một nhịp đập của trái tim. Các tác phẩm đã được người biểu diễn, mỗi người một vẻ, đều thăng hoa theo từng nốt nhạc, lời ca. Nếu Ngọc Hà với tuổi đời và tuổi nghề cao nhất trong những giọng nữ cao hát trong chương trình, vẫn giữ được làn hơi khỏe khoắn, cách diễn đạt tinh tế, đặt tâm hồn mình vào từng nốt, từng câu đã thể hiện ca khúc của người bạn đời của bà sáng tác (Giáo sư Lê Văn Khoa) thật thiết tha vô cùng, thì những giọng nữ cao trong veo, ngọt ngào và giàu rung cảm của Teresa Mai, Nguyễn Cao Nam Trân, Bảo Châu mỗi người một vẻ thật tha thiết, mê đắm mà đầy ma lực khi thể hiện những ca khúc mà mình đảm nhận. Giọng nam trung trầm của Phạm Hà thật cảm xúc và thật tình khi thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng, quyến rũ, thắm đượm thiết tha của tác phẩm Besame Mucho và song ca cùng Bảo Châu Thank You For The Music. Hai tiếng hát nam cao Lê Hồng Quang và nam trung trầm Trịnh Hoàng Hải cũng đã làm tròn vai trò của mình trong đêm nhạc.



Sau vẻ đẹp kỳ vĩ của dòng sông bao la, xanh biếc với những cánh chim sải rộng trên mặt nước, với những lớp sóng cuồn cuộn đem lại quanh cảnh nguy nga, hùng vĩ, tráng lệ, lộng lẫy của tác phẩm The Beautiful Blue Danube đã được dàn nhạc Hiếu Nhạc Việt Mỹ hòa tấu thật xuất sắc để kết chương trình, đêm dạ tiệc càng thêm hào hứng khi mọi người trong từng bàn tiệc đã khui chai sâm banh và cùng nâng ly với nhau trên nền nhạc rộn ràng vui tươi của bài Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương), với tiếng hát của các ca sĩ tham gia trong chương trình, để tiễn chân các khán giả, những nhà bảo trợ đã đến thưởng thức đêm dạ tiệc mùa Đông và gửi những đóng góp của mình cho Hội, vì đây không chỉ là đêm nhạc định kỳ trong năm mà còn là buổi hòa nhạc gây quỹ hằng năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.





Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng đàn cùng với Dàn nhạc hòa tấu (Băng Huyền/ Viễn Đông)



Kể từ năm 1995 đến nay, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ đã nuôi dưỡng, đã luyện rèn tài năng cho những nhạc sĩ gốc Việt tương lai. Nơi đây, trở thành bệ đỡ cho nhiều em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên phát triển tài năng, là nơi để khán giả được thưởng ngoạn những nhạc phẩm nổi tiếng trên thế giới và những nhạc phẩm bất hủ của Việt Nam, với nhiều tài năng trẻ tiếp nối, làm giàu thêm cảm xúc cho khán giả tri âm! Mong sao sang năm mới, Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ sẽ tiếp tục nhận thêm được nhiều bảo trợ và ủng hộ từ các khán giả và những mạnh thường quân có tấm lòng với bước đường nghệ thuật mà Hội đã đeo đuổi suốt bao năm qua!

(bh)