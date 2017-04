Đồng đạo Thánh Thất Tuy An bị gây khó khăn

Các đồng đạo Cao Đài giăng biểu ngữ ngày 27 tháng 3, 2017. (GNsP)PHÚ YÊN - Quan chức địa phương xã An Hiệp cản trở, gây khó khăn cho các chức sắc và đồng đạo Thánh thất Tuy An thuộc Cao Đài, khi họ tổ chức nghi thức tưởng niệm hai năm nhà cầm quyền triệt phá Thánh Thất Tuy An thuộc thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.Theo tin của GNsP (Tin Mừng Cho Người Nghèo), sự việc trên xảy ra vào ngày 27 tháng 3, 2017, tại khu vực Thánh Thất bị giới chức cầm quyền bình địa tan hoang, các chức sắc và đồng đạo giăng biểu ngữ phản đối hành vi xâm phạm quyền tự do tôn giáo như: “Tưởng niệm lần 2 Thánh Thất Tuy An bị nhà cầm quyền CSVN san bằng mà không bồi thường,” “Phản đối nhà cầm quyền CSVN chiếm đoạt tài sản của Đạo,” “Phản đối nhà cầm quyền CSVN xâm phạm đến thờ tự của tôn giáo Cao Đài.”Tuy nhiên, an ninh, công an mặc thường phục xông vào giật các băng rôn, giật cờ đạo, cướp điện thoại, xô đẩy các trị sự viên và đồng đạo ngã xuống đất…Thông sự Đoàn Công Danh, một trong những chức sắc thuộc Thánh Thất Tuy An, liên tục nhận các tin nhắn từ số lạ với các nội dung hăm dọa chặt tay, đe dọa đến tính mạng… nhằm triệt tiêu ý chí đấu tranh quyền tự do tôn giáo cho Đạo pháp.Trước đây, vào những ngày cuối tháng 3, 2015, nhà cầm quyền huy động lực lượng có chức năng đến đập phá Thánh Thất Tuy An với mục đích mở rộng đường quốc lộ 1A, mặc cho sự phản đối của quý Chánh Trị Sự và đồng đạo nơi đây.Suốt hơn hai năm, quý Chánh Trị Sự và đồng đạo Thánh Thất Tuy An liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền vì không được bồi thường thỏa đáng và không có nơi cho đồng đạo tu đạo, nhưng vẫn chưa có sự hồi đáp của các cơ quan có chức năng.