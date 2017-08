Động đất tại đảo Ischia của Ý

ROME – Một trận động đất đã làm rung chuyển hòn đảo du lịch Ischia của Ý vào đêm thứ Hai, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một số người khác mắc kẹt trong các ngôi nhà bị sập. Nhà chức trách cho biết, địa chấn xảy ra lúc gần 9 giờ tối, lúc đa số gia đình đều đang có mặt tại nhà để ăn tối. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Casamicciola, phía bắc hòn đảo. Động đất mạnh 4 độ Richter, với tâm chấn nằm ngoài biển, và ở độ sâu 3 dặm. Hòn đảo tiếp tục chịu thêm 14 cơn hậu chấn sau đó.

Cảnh sát cho biết, một phụ nữ đã thiệt mạng vì bị tường vỡ rơi trúng. Một khách sạn và một bệnh viện đã phải di tản. Vùng Casamicciola từng là trung tâm của một cơn địa chấn mạnh vào năm 1883, khiến hơn 2,000 người thiệt mạng.



Taliban: Afghanistan sẽ là 'nghĩa địa' của quân Mỹ

KABUL – Hôm thứ Ba, tổ chức cực đoan Taliban cảnh cáo rằng Afghanistan sẽ trở thành "nghĩa địa" của quân đội Hoa Kỳ, sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố gửi thêm hàng ngàn quân đến đất nước Nam Á. ​“Nếu Hoa Kỳ không rút quân khỏi Afghanistan, nơi đây sẽ trở thành nghĩa địa mới trong thế kỷ 21 của quốc gia,” phát ngôn viên của Taliban ở Afghanistan Zabiullah Mujahid tuyên bố. Mujahid thêm rằng, Hoa Kỳ nên nghĩ đến kế hoạch rút lui, "thay vì tiếp tục cuộc chiến.” “Chừng nào còn lính Mỹ trên đất của chúng tôi, và chừng nào họ còn tiếp tục gây chiến, chúng tôi, với một tinh thần cao, sẽ tiếp tục cuộc thánh chiến,” Muhajid nói.

Trong bài diễn văn tối thứ Hai, Tổng Thống Trump không cung cấp nhiều thông tin về chiến lược mới tại Afghanistan. Tuy nhiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis đã đề nghị gởi thêm 4,000 quân, giúp tăng số lượng binh sĩ Hoa Kỳ, so với mức 8,400 binh sĩ đang có mặt tại quốc gia này.

Ngay sau bài diễn văn của ông Trump, phiến quân Taliban đã tuyên bố Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Kabul sẽ là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn, và ngay lập tức thực hiện tuyên bố này. Tuy nhiên, hỏa tiễn đã rơi xuống một cánh đồng trong khu ngoại giao của thành phố và không gây thiệt hại. Trước tuyên bố gửi thêm quân tới Afghanistan, Taliban đã gửi một thư khuyến cáo, đề nghị Hoa Kỳ rút toàn bộ quân khỏi đất nước Nam Á. Một chỉ huy mạng lưới Haqqani, liên minh với Taliban, nói rằng "tuyên bố của Trump chứng minh rằng ông ta muốn loại bỏ toàn bộ cộng đồng Hồi giáo.”

Bắc Hàn tuyên bố không từ bỏ vũ khí hạt nhân

THỤY SỸ - Tại Diễn đàn Giải giáp vũ khí diễn ra ở Geneva, Thụy Sỹ, hôm thứ Ba, đặc sứ Bắc Hàn Yu Yong Chol tuyên bố, nước này sẽ không bao giờ đặt chương trình phát triển hạt nhân lên bàn đàm phán, và sẽ không lùi bước trên con đường tăng cường sức mạnh hạt nhân. Ông Yu nói: “Việc Bắc Hàn phát triển hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa là hoàn toàn chính đáng và là phương án hợp pháp, để phòng vệ trước các mối đe dọa rõ ràng và thực tế.”

Đặc sứ Bắc Hàn cũng cáo buộc Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn đang làm cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng tồi tệ. Ông Yu cho rằng, cuộc tập trận quân sự chung đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn “chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa.” Theo ông Yu, Bắc Hàn xem cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn là để chuẩn bị cho “một cuộc chiến gây hấn” và là “chiến dịch bí mật” để chống lại Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng đã nhiều lần khuyến cáo Hoa Kỳ về cuộc tập trận, và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong khi đó, Đại diện của Đại sứ quán Bắc Hàn tại Nga Jin Jong-hyop cho biết, Bình Nhưỡng đã hoàn tất kế hoạch tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ. “Chúng tôi vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Guam. Mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào việc liệu Hoa Kỳ có cư xử phù hợp hay không. Nếu họ không hành động đúng mực, họ sẽ phải mất mặt thêm một lần nữa trước toàn thế giới,” ông Jin nói.

Bốn nghi can tấn công Barcelona ra tòa

MADRID - Bốn thành viên của nhóm Hồi giáo cực đoan gây ra vụ tấn công bằng xe van ở Barcelona, đã ra tòa vào hôm thứ Ba, một ngày sau khi tay tài xế lái chiếc xe tấn công bị cảnh sát bắn chết. Bốn nghi can là những người sống sót còn lại trong nhóm khủng bố 12 người. Những người này được đưa từ Barcelona tới Madrid, để trình diện trước Tòa thượng thẩm, trong phiên xử được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Khi xuất hiện trước tòa, các nghi can cho biết nhóm này đang định thực hiện một cuộc tấn công lớn hơn bằng cách sử dụng chất nổ.

Trong nghi can, chỉ có một người, có tên Mohamed Houli Chemlal, là nhìn nhận tham gia vụ tấn công. Ba người còn lại đều khẳng định rằng họ vô tội. Chemlal cho biết, cả nhóm định tấn công nhà thờ Sagrada Familia, một công trình nổi tiếng của kiến trúc sư Antoni Gaudi, và nhiều địa danh khác ở Barcelona. Hai nghi can khác cũng nói với tòa án rằng, kẻ chủ mưu và xúi giục thực hiện tấn công chính là giáo sĩ Abdelbaki Es Satty, một giáo sĩ cực đoan quản lý đền thờ tại nơi các nghi can sinh sống. Es Satty và một kẻ khủng bố khác đã thiệt mạng khi đang chế tạo chất nổ trong một ngôi nhà ở Alcanar, phía nam Barcelona.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, quan tòa tuyên bố có đủ bằng chứng để tiếp tục giam giữ các nghi can Mohamed Chemlal, 21 tuổi, và Driss Oukabir, 28 tuổi, vì các tội trạng như giết người và khủng bố. Tuy nhiên, quan tòa cho rằng bằng chứng không đủ vững chắc để tiếp tục giam giữ nghi can Mohamed Aalla. Người này được thả ngay lập tức, với điều kiện anh ta phải trình diện tại tòa hàng tuần, giao nộp passport, và không được rời Tây Ban Nha. Nghi can thứ tư, chủ một tiệm cà-phê ở Ripoll, quê nhà của hầu hết các thành viên của nhóm khủng bố, sẽ tiếp tục bị giam thêm ít nhất 72 tiếng để thẩm vấn.

Nhà xuất bản Anh chống lệnh kiểm duyệt của TQ

CAMBRIDGE – Một tạp chí học thuật thứ hai của nhà xuất bản Cambridge University Press (CUP) vừa cho biết, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu CUP phải xóa các bài viết được cho là nhạy cảm khỏi trang web ở đại lục. Thông báo của tờ Journal of Asian Studies được đưa ra sau khi nhà xuất bản Cambridge tuyên bố sẽ mở khóa cho 300 bài báo của một tạp chí khác, là tờ The China Quarterly, vốn cũng từng bị Bắc Kinh yêu cầu xóa bỏ.

Tờ Journal of Asian Studies nói, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu CUP rút 100 bài viết của tạp chí này khỏi trang web của CUP tại đại lục. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị nhà xuất bản Anh quốc từ chối. CUP xuất bản tạp chí Journal of Asian Studies cho Hiệp hội nghiên cứu châu Á, có trụ sở tại Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ. Trước đó, CUP từng bị giới học giả chỉ trích, vì tuân theo sự kiểm duyệt của Bắc Kinh đối với trang web của nhà xuất bản này tại Trung Quốc. CUP sau đó đã đảo ngược các quyết định này, và không nhượng bộ trước Bắc Kinh.

Hiệp hội nghiên cứu châu Á cho biết, tổ chức này rất lo ngại trước sự vi phạm tự do học thuật, và đang thảo luận với CUP về cách đối phó với chính quyền Trung Quốc. Hiệp hội này cũng phản đối các hình thức kiểm duyệt, và tuyên bố sẽ tiếp tục bênh vực quyền tự do trao đổi kiến thức giữa các học giả trên toàn thế giới. Vào tháng 3 vừa qua, hãng LexisNexis, một công ty Hoa Kỳ chuyên cung cấp các tài liệu nghiên cứu pháp lý và kinh doanh, cũng đã phải rút 2 sản phẩm của hãng này khỏi thị trường Hoa lục, theo yêu cầu của chính phủ Bắc Kinh.

Tàu cảnh cáo Mỹ về chuyến đi của Bộ Trưởng Đài Loan

BẮC KINH – Vào hôm thứ Ba, Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ không nên có bất kỳ liên hệ quân sự nào với Đài Loan, trong bối cảnh Bộ Trưởng Quốc Phòng của hòn đảo tự trị này sắp có chặng dừng chân ngắn ngủi tại Hoa Kỳ, trước khi đến thăm các đồng minh ở vùng Trung Mỹ. Hoa Kỳ là nguồn cung cấp vũ khí chính của Đài Loan, và đảo quốc này vẫn thường xuyên đề nghị mua thêm các thiết bị tân tiến, để đối phó với sự đe dọa càng lúc càng tăng từ Trung Quốc.

Theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan, Bộ Trưởng Feng Shih-kuan của nước này sẽ có 2 chặng quá cảnh tại New York và Los Angeles vào ngày 23 tháng 8 và 8 tháng 9. Ông Feng không có lịch trình hoạt động nào tại Hoa Kỳ, và sẽ ghé thăm các đồng minh ở Trung Mỹ gồm Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, và Cộng Hòa Dominican.

Lên tiếng từ Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Doanh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết, nước này kêu gọi mọi quốc gia khác nên sử dụng chính sách Một Trung Hoa khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Đài Loan, và phản đối mọi hình thức liên lạc và trao đổi quân sự với chính quyền Đài Bắc. Tổng thống và các viên chức Đài Loan vẫn thường quá cảnh tại Hoa Kỳ, mỗi khi đi thăm các đồng minh ít ỏi tại châu Mỹ La-tinh và vùng Caribbean. Trung Quốc lâu nay thường tuyên bố sẽ dùng vũ lực để thu hồi Đài Loan nếu cần, và đã gia tăng hoạt động quân sự gần hòn đảo này trong những tháng gần đây.

Mỹ trừng phạt công ty Trung, Nga vì hỗ trợ Bắc Hàn

HOA THỊNH ĐỐN – Vào hôm thứ Ba, Bộ Tài Chính Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 10 công ty Nga và Trung Quốc, cùng 6 cá nhân, vì đã giúp đỡ chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn. Hầu hết các cá nhân và công ty bị trừng phạt đều ở Trung Quốc và Nga, ngoại trừ một người từ Bắc Hàn, một công ty Namibia nằm dưới sự điều khiển của Bắc Hàn, một công ty Namibia khác dưới sự quản lý của Trung Quốc, và 2 công ty đặt tại Singapore.

Bộ Trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết, việc các cá nhân và công ty tại Trung Quốc, Nga, hoặc ở bất cứ nơi đâu, tạo điều kiện cho Bắc Hàn có thêm thu nhập để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, đều là điều “không thể chấp nhận được.” Trong số các đối tượng bị trừng phạt, có 3 công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã mua tổng cộng $500 tỷ Mỹ kim than đá từ Bình Nhưỡng, trong thời gian từ 2013 đến 2016. Hoa Kỳ cáo buộc, Bắc Hàn đã dùng phần lớn trong số tiền này để chi cho chương trình phát triển hỏa tiễn đạn đạo.

Các công ty Nga và Trung Quốc khác bị trừng phạt vì đã bán xăng dầu cho Bình Nhưỡng, và hoạt động thay mặt cho Ngân hàng ngoại thương Bắc Hàn. Hồi tháng 6, chính quyền của Tổng Thống Donald Trump cũng trừng phạt một ngân hàng, một công ty và hai người Trung Quốc, nhằm chặn nguồn tiền chi cho chương trình vũ khí của Bắc Hàn. Từ lâu nay, Hoa Thịnh Đốn vẫn thường xuyên trừng phạt các cá nhân và tổ chức hỗ trợ Bắc Hàn. Bất cứ tài sản hay lợi tức nào thuộc về đối tượng của lệnh trừng phạt, do các công dân Hoa Kỳ sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đều sẽ bị phong tỏa.