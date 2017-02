Đồng hương cần cảnh giác kẻo bị lừa tiền, cắt mất ống bô

LITTLE SAIGON - Trong tuần lễ vừa qua, một số đồng hương cho phóng viên Viễn Đông biết, có hai đồng hương Việt Nam đã bị một kẻ trên đầu có đội khăn giống người Ấn Độ hay Trung Đông xuất hiện tại Little Saigon. Người này thấy người phụ nữ nào mà hắn nghĩ là người có tiền, hắn tiến lại gần làm bộ hỏi thăm đường (bằng tiếng Anh), rồi không hiểu tại sao, người bị hắn hỏi tự động mở ví trao hết tiền cho hắn.Trường hợp thứ nhất xảy ra với một phụ nữ trẻ tên H. làm nghề Nail. Cô này đang ở khu trước chợ ABC thì người đàn ông kia tiến lại chào rồi nhờ cô chỉ đường. Cô gái tốt bụng tưởng thật, chỉ đường cho hắn và rồi tự động móc ví có $300 trao hết cho hắn. Sau một lúc tỉnh táo trở lại thì biết mình bị lừa thì kẻ gian đã biến mất.Trường hợp thứ hai, một người phụ nữ Việt khoảng 60 tuổi cũng bị gã đàn ông này tiến lại làm bộ chào hỏi, sau đó tự động đi về nhà lấy $30,000 trao cho ông ta. Sau khi tỉnh lại biết bị lừa thì đã muộn.Một số người hiểu chuyện cho biết, nghi can này không phải người Việt, có thể ông ta nuôi “thiên linh cái” hay bùa ngải gì đó nên khi nói chuyện với mình, hắn biết người đối diện có tiền hay không. Vì thế, tốt hơn hết nên tránh xa những người như vừa nói, nhất là đừng trả lời; vì trả lời là dính bẫy của hắn liền.Ngoài ra, cũng trong thời gian qua, một số xe hơi của đồng hương bị cắt mất ống bô. Chúng tôi có hỏi các thợ sửa xe họ cho biết, trong ống bô xe hơi có một dụng cụ bằng bạch kim, nên những kẻ gian cắt ống bô là để lấy bạch kim vì thứ này bán có giá.Đồng hương hãy cảnh giác, và ai bị lừa hay bị lấy mất ống bô hãy mạnh dạn tố cáo với cảnh sát địa phương.