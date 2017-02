Đồng hương Cần Thơ, cựu học sinh Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm họp mặt tân niên

Bài THANH PHONG



SANTA ANA - Trưa Chủ Nhật, ngày 12 tháng 2, 2017 một số đồng hương tỉnh Cần Thơ, quý vị giáo sư và cựu học sinh Trung Học Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm đã tề tựu tại nhà hàng Majesty, Santa Ana để họp mặt vui Xuân Đinh Dậu 2017.





Hội trưởng, Dr. Mindy Hà (cầm micro) giới thiệu quý vị giáo sư và niên trưởng Cần Thơ. Hàng ngồi, người thứ hai từ bên trái là Thầy Nguyễn Trung Quân (Hiệu Trưởng), người thứ hai từ bên phải là GS Phan Thoại Cúc. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tuy số người tham dự không được đông đảo như nhiều hội đoàn khác nhưng buổi họp mặt cũng đem lại sự ấm cúng và hân hoan của tình thầy trò, tình đồng hương mà mỗi năm chỉ gặp nhau được một hai lần.

Hội Trưởng Mindy Hà, một cựu học sinh PTG-ĐTĐ, theo lời phu quân của chị cho biết, vì thức liền ba đêm lo lắng quá cho buổi họp mặt nên trên đường đến nhà hàng lo cho buổi họp mặt, xe của chị đã gặp tai nạn. Rất may chỉ hư phương tiện nhưng người chị bình an, nên đã có mặt trong buổi họp dù trễ hơn dự định một chút. Phu quân của chị Hội Trưởng là anh Cao Hữu Tài, một người trẻ vui tính, anh đã thay mặt Hội Trưởng kính chào quý niên trưởng, quý vị giáo sư và đồng hương, đồng môn. Kính chúc toàn thể mọi người một năm mới khang an, hạnh phúc và thịnh vượng. Sau lời chào, anh Cao Hữu Tài mời Thầy Nguyễn Trung Quân, nguyên Hiệu Trưởng Trường Trung Học PTG-ĐTĐ lên có vài lời với đồng hương và các cựu học sinh của mình.



Thầy Nguyễn Trung Quân là vị cựu Hiệu Trưởng duy nhất của Trường Trung Học PTG – ĐTĐ có mặt tại Nam California, ngôi trường được xây dựng cách nay 100 năm và là ngôi trường lớn nhất, danh giá nhất tại miền tây Việt Nam. Vị Hiệu Trưởng được quý giáo sư và cựu học sinh yêu mến, kính trọng, không những vì đức độ, khả năng mà còn vì tinh thần thương mến ngôi trường xưa và nhất là thương mến các cựu học sinh của trường, bất cứ họ xuất thân từ niên học nào.



Chính vì thế, trong các buổi sinh hoạt, họp hội, Thầy Quân không bao giờ thiếu vắng. Những ý kiến đóng góp của Thầy luôn được tôn trọng và thực thi. Ngoài Thầy Hiệu Trưởng, trong buổi họp mặt mừng Xuân Đinh Dậu còn có một số giáo sư khả kính trong đó có cô Phan Thoại Cúc và cô Bùi Hải Đường là những giáo sư ít khi thiếu vắng trong các sinh hoạt của Hội.



Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân tâm tình với các đồng nghiệp, đồng hương và các cựu học sinh, cho biết rất vui mừng được gặp lại các đồng nghiệp cũng như các học sinh cũ của mình. Sau đó, Thầy nhắc nhở rằng ngày 5 đến ngày 14 tháng 5, 2017 là Đại Hội Thế Giới PTG – ĐTĐ tổ chức tại Houston, Texas. Đại Hội có chủ đề “Trở Về Mái Nhà Xưa” để kỷ niệm Trường Trung Học Phan Thanh Giản tròn 100 năm tuổi, và cũng là kỷ niệm 150 năm ngày mất của vị danh sư Phan Thanh Giản, đồng thời kỷ niệm 20 năm sinh hoạt của Gia Đình PTG – ĐTĐ Hải Ngoại, nên Thầy Hiệu Trưởng mong muốn quý đồng nghiệp và các cựu học sinh PTG – ĐTĐ Nam Cali sẽ tham dự ngày kỷ niệm trọng đại này.



Mọi người có thể vào trang nhà: www.ptgdtdusa.com để biết chi tiết và ghi danh tham dự. Sau cùng Thầy chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, mọi việc đều hanh thông, và Hội Trưởng Mindy Hà cũng lên chúc Tết quý thầy, cô và mời tất cả quý Thầy, Cô cùng một số niên trưởng Cần Thơ lên để Hội trao tặng mỗi vị một món quà Tết.



Sau hết là chụp chung tấm hình kỷ niệm trước khi dùng tiệc hội ngộ mừng Tân Xuân Đinh Dậu 2017 và thưởng thức văn nghệ do ban nhạc Sống Vui từ Pomona đến cống hiến.