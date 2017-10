Đồng sáng lập Apple chưa vội mua iPhone X

Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak là người thường có thói quen nâng cấp iPhone mới sau khi sản phẩm xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, chia sẻ tại Hội nghị Money 20/20 tại Mỹ, ông cho biết sẽ không vội nâng cấp lên iPhone X.

“Tôi muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Tôi tạm hài lòng với chiếc iPhone 8, giống như từng hài lòng với iPhone 7, iPhone 6. iPhone X sẽ là chiếc iPhone đầu tiên tôi không nâng cấp ngay khi ra mắt, nhưng vợ tôi thì có. Tôi vẫn có thể gần và nhìn thấy nó nhiều hơn”, Wozniak chia sẻ.

Wozniak có thói quen mua iPhone mới khi bán ra đợt đầu nhưng iPhone X thì không.

Wozniak cũng thừa nhận rằng ông không thực sự tin tưởng tính năng nhận diện khuôn mặt 3D mà Apple gọi là Face ID, trong đó, dự đoán nó có thể hoạt động không như mong đợi trên những chiếc iPhone X bán ra đợt đầu.

Người sáng lập Apple không phải là trường hợp duy nhất “phân tâm” với bộ ba iPhone mới. Một khảo sát gần đây từ CNBC, đa phần người dùng muốn chờ đợi iPhone X thay vì mua ngay iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Đó cũng là lý do vì sao doanh số của bộ đôi này lại thấp hơn nhiều so với những mẫu iPhone trước đó.

iPhone X sẽ bán ra đầu tiên tại một số thị trường trên thế giới vào 3/11 tới. Phiên bản 64 GB có giá 999 USD trong khi phiên bản 256 GB có giá 1.149 USD. Người dùng có hai lựa chọn màu sắc là bạc (Silver) hoặc xám không gian (Space Gray).

Bảo Lâm