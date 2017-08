Dòng sông cầu vồng kỳ ảo ở Colombia

COLOMBIA – Sông Cano Cristales ở Colombia được mọi người ca ngợi với những danh hiệu như “dòng sông từ thiên đường” hay “dòng sông cầu vồng huyền thoại.





Một đoạn trên sông Cano Cristales.



Sông Cano Cristales nằm trong khu bảo tồn quốc gia Macarena - một khu bảo tồn có diện tích 3,900 cây số vuông. Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa mưa và mùa khô, một loại cây rong mọc dưới lòng sông tên Macarenia Clavigare, thường có màu xanh lá, sẽ chuyển sang màu đỏ tươi, cam vàng và nâu sậm. Những màu sắc này nổi bật lên trên nền vàng của cát dưới lòng sông, màu xanh lá cây của rêu, màu xanh dương đậm của nước, bọt nước màu trắng, và những mảng tối từ những hốc đá, đã mang đến cho con sông này cái tên “dòng sông cầu vồng”.





Màu sắc kỳ ảo khiến sông Cano Cristales được gọi là sông cầu vồng.



Cái tên Cano Cristales được nhà thám hiểm Andres Hurtado đặt cho con sông này vào năm 1980, khi lần đầu tiên ông khám phá ra vẻ đẹp huyền diệu của tạo hóa. Về mặt cấu tạo, sông Cano Cristales là một con sông có dòng chảy nhanh, kèm theo là những thác nước, hốc đá và một dòng nước trong vắt đến mức bạn có thể nhìn thấy tận đáy sông.





Cây Macarenia màu hồng tím



Lý do khiến hiện tượng độc đáo này chỉ xảy ra vào thời điểm giao mùa là do vào mùa mưa, nước sông chảy khá nhanh và sâu, từ đó ngăn cản cây macarenia hấp thụ ánh sáng, điều kiện cần để cây chuyển sang màu đỏ.





Khi cây Macarenia đồng loạt đổi màu.



Trước đây, con sông nằm trong khu vực có xung đột quân sự, nên không được nhiều người biết tới. Hiện nay, khu vực này đã trở nên an toàn, và dòng sông trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Colombia. Nhờ được bảo tồn trong một khuôn viên rộng, sông Cano Cristales vẫn còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên và hoang sơ.







Cây Macarenia màu xanh lá cây ngả vàng.



Sông có nhiều hố đá tròn.