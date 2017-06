Động thổ xây Đài Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Little Saigon

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, 8 tháng 6, 2017, hai viên chức gốc Việt trong Hội Đồng Thành Phố Westminster cùng một số chiến hữu thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH đã tới Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ làm nghi thức động thổ để xây Đài Tưởng Niệm Các Chiến Sĩ QL/VNCH và CSQG đã tuẫn tiết và hy sinh trong ngày 30 tháng Tư năm 1975.



Hiện diện trong buổi động thổ có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Kimberly Hồ, các niên trưởng Trần Quan An, Nguyễn Văn Ức, các chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Phục Hưng, Shu A Cầu, Lê Văn Sáu, Nguyễn Minh Chánh, Kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm và hai phu nhân của các niên trưởng Ức và An.



Để quý độc giả biết rõ về công trình này, Viễn Đông đã phỏng vấn một số vị có mặt.

Câu hỏi với Nghị Viên Kimberly Hồ, “Động cơ nào thúc đẩy cô và Thị Trưởng Trí Tạ nghĩ đến việc xây dựng một đài Tưởng Niệm các chiến sĩ VNCH đã tuẫn tiết và hy sinh trong ngày 30 tháng Tư năm 1975?”



Nghị viên Kimberly Hồ trả lời, “Đã 42 năm kể từ khi chúng ta mất nước, là hàng hậu duệ con cháu của các chiến sĩ QL/VNCH, tôi luôn ao ước làm sao có dịp đền ơn đáp nghĩa những chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân, nên đây là dịp để chúng tôi cùng với Thị Trưởng Tạ Đức Trí khởi xướng lên cái đồ án này, để ghi tên các anh hùng đã tuẫn tiết. Dĩ nhiên còn rất nhiều vị anh hùng mà chúng ta chưa có danh sách. Chúng tôi mong sau này, đài Tưởng Niệm sẽ ghi danh đầy đủ hơn để lưu lại cho các thế hệ sau này tại hải ngoại luôn nhớ đến các chiến sĩ QL/VNCH cũng như Cảnh Sát Quốc Gia đã hy sinh cho tổ quốc.”





Mô hình Đài Tưởng Niệm Các anh hùng QL/VNCH và CSQG đã tuẫn tiết và hy sinh trong ngày 30 Tháng Tư Đen. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QL/VNCH trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nói, “Trước hết, công trình này là do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ đưa ra và được toàn thể HĐTP Westminster chấp thuận. Sau đó, qua nhiều cuộc bàn bạc thì Liên Hội Cựu Chiến Sĩ nhận trách nhiệm gây quỹ, và ngân khoản dự trù là $60,000 và chúng tôi đã phát động chiến dịch gây quỹ trên các phương tiện truyền thông, và được quý đồng hương tích cực ủng hộ vượt qua mức yêu cầu một chút.



“Thực ra Liên Hội chúng tôi đã có ý niệm từ lâu nhưng không có cơ hội thực hiện. Đây là ước nguyện của tất cả anh em chiến sĩ QL/VNCH cũng như quý đồng hương để cho thế hệ mai sau biết rằng cha ông đã hy sinh cho Tổ Quốc vào ngày 30 Tháng Tư Đen. Về địa điểm thì do Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly chọn. Địa điểm nằm bên tay trái Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ nếu nhìn từ ngoài vào. Một địa điểm rất lý tưởng.”

Chiến hữu Lê Văn Sáu cũng trình bày về mô hình Đài Tưởng Niệm với những chi tiết (xin xem hình). Phía trên có hình của Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long là các vị đã tuẫn tiết và Đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị Việt cộng tử hình. Ngoài các vị trên, phía dưới có khắc tên 40 anh hùng trong QL/VNCH và CSQG từ cấp hạ sĩ quan đến cấp Đại Tá đã tuẫn tiết hoặc bị Việt Cộng xử tử hình ngay sau khi chúng chiếm được miền Nam Việt Nam.”





Các vị có mặt trong buổi động thổ từ bên phải là Trần Quan An, Nguyễn Văn Ức, Lê Văn Sáu, Nghị Viên Kimberly Hồ, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Minh Chánh, Shu A Cầu, Nguyễn Phục Hưng, phu nhân niên trưởng Nguyễn Văn Ức, và phu nhân niên trưởng Trần Quan An. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia cho Viễn Đông biết, “Riêng lực lượng CSQG chúng tôi đã có hơn 40 chiến sĩ CSQG tự sát trong ngày 30 tháng Tư, 1975 nhưng chúng tôi mới chọn ra một số vị tiêu biểu để kịp cho người thực hiện đồ án. Hy vọng sau này tên các anh hùng QL/VNCH và CSQG đã tuẫn tiết sẽ được khắc ghi đầy đủ trên Đài Tưởng Niệm.”



Kiến trúc sư Nguyễn Cửu Lâm cho biết về kích thước của Đài Tưởng Niệm: Về móng có chiều cao 16 inch, ngang 4 feet dài 12 feet. Đài Tưởng Niệm nằm trên bệ móng cao 6.6 feet, ngang 10 feet, hoàn toàn bằng bê tông cốt sắt. Đài đã được đúc sẵn và thứ Hai, ngày 12 tháng 6, 2017 sẽ dùng cần cẩu đưa lên bệ.”

Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, chiến hữu Lê Văn Sáu cho biết, Đài Tưởng Niệm sẽ được khánh thành vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017 ngày Vinh Danh QL/VNCH trước ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2017 một ngày.