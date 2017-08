Đột kích quán karaoke làng, phát hiện 12 thanh niên phê thuốc

– Quán karaoke Biển Xanh ở tận trong làng nhưng khi kiểm tra công an vẫn bắt quả tang 12 đối tượng đang bay lắc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hôm nay cho biết đang điều tra làm rõ việc cơ sở karaoke Biển Xanh đóng tại thôn 1, xã Ông Đình, huyện Khoái Châu có hành vi để khách hàng sử dụng chất cấm.

Trước đó, rạng sáng 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với công an huyện Khoái Châu kiểm tra đột xuất tụ điểm karaoke Biển Xanh do ông Nguyễn Văn Hưng (32 tuổi, ở thôn 1, xã Ông Đình) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 thanh niên nam, nữ có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Khi tổ công tác ập vào kiểm tra, nhiều đối tượng trong nhóm này vẫn đang trong trạng thái “phê” thuốc nặng. Kiểm tra nhanh trên người các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật chứng liên quan.

Đặc biệt, khám xét trong người của đối tượng Nguyễn Danh Chinh (36 tuổi, trú tại thôn Quan Hạ, thị trấn Khoái Châu) cơ quan Công an đã thu giữ được một gói nilon có chứa chất kết tinh màu trắng, nghi là ma túy đá, 2 gói bên trong có chứa các cục màu hồng, một gói chứa chất dạng bột màu hồng, nghi thuốc lắc và một số vật chứng có liên quan khác.

Cả chục thanh niên đã bị đưa về trụ sở công an trong tình trạng đang phê thuốc

Theo công an huyện Khoái Châu, đối tượng Nguyễn Danh Chinh đã từng có tiền án về tội mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, từng phải thụ án tù giam. Bản thân Chinh cũng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Chủ quán và tất cả các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục xác minh nhân thân, phục vụ đấu tranh mở rộng án.

Khi đưa các đối tượng về trụ sở công an, nhiều đối tượng vẫn còn nhảy múa điện loạn dù không còn nhạc.

Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng ma túy tập thể bắt đầu len lỏi vào các cơ sở kinh doanh giải trí tại làng quê, gây mất trật tự an ninh xã hội tại vùng nông thôn.

Nguyễn Thu Hằng