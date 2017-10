Đột nhập quán cafe ven sông, tóm 15 đối tượng sử dụng ma tuý

– Công an đột kích quán cà phê kiêm karaoke ven sông Rế (An Dương, Hải Phòng) và phát hiện 15 đối tượng đang sử dụng ma tuý tập thể.

Sáng nay, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết: đơn vị đang phá chuyên án tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại quán cà phê, karaoke Gadan City, nằm ngay mép bờ sông Rế.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 0h30 sáng hôm qua, lực lượng công an huyện An Dương đã bí mật bố trí lực lượng tập kích bất ngờ quán cà phê kiêm kararoke Gardan City (còn gọi là quán Trang Anh), tại số 1, thị trấn An Dương.

Nhìn từ bên ngoài quán khá sập sệ

Khi các trinh sát ập vào kiểm tra phòng hát số 2 và số 3 đã phát hiện tình trạng sử dụng ma tuý tập thể. Tại phòng số 2, cơ quan chức năng phát hiện 11 đối tượng đang sử dụng thuốc lắc, ma tuý tổng hợp. Phòng số 3 có 2 đôi nam nữ đang dùng ma tuý, khi cơ quan công an ập vào vẫn còn đang phê trong tiếng nhạc sàn được mở to hết cỡ. Các trinh sát đã thu giữ trên bàn nhiều ma tuý tổng hợp, thuốc lắc… và một số dạng ma tuý khác cùng với nhiều tang vật liên quan.

Quán đã treo biển nghỉ

Qua kiểm tra, trong 15 đối tượng bị đưa về cơ quan công an thì có 13 đối tượng dương tính với ma tuý. Hiện các đối tượng này đã được chuyển sang trung tâm Lao động xã hội Gia Minh để tiếp tục sàng lọc và phục vụ công tác điều tra.

Công an huyện An Dương đã tạm giữ Phạm Thu H. (trú tại đường Tôn Đức Thắng,TP Hải Phòng) được xác định là người tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại quán cà phê nói trên.

Được biết, quán cafe này là do Trần Minh Tuấn, ở tổ 3, thị trấn An Dương làm chủ.

Hiện lực lượng công an vẫn đang canh gác tại quán cà phê trên. Bên ngoài cổng quán đã treo biển tạm nghỉ. Nhiều đối tượng được cho là nhân viên của quán có mặt khá đông và ngăn chặn người lạ vào trong quán.

Quán nằm sát mép sông rất ít gây sự chú ý

Quán có mặt bằng rộng, nằm sát mép sông khá kín đáo ngay dưới chân cầu Rế. Bên ngoài quán nhìn khá tuềnh toàng nhưng đi sâu vào trong thì được xây dựng khá quy mô.

Bên trong quán được xây dựng khang trang và nhiều phòng hát được phân bố khá kín đáo

Theo phản ánh của người dân địa phương, quán này thường xuyên mở nhạc to và hoạt động quá giờ quy định, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Bên ngoài quán rất đông các đối tượng thanh niên tụ tập

Trong ngày hôm nay, cơ quan công an huyện An Dương tiếp tục phối hợp với công an TP Hải Phòng để tiếp tục đấu trang khai thác điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Thu Hằng