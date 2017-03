Dự án Keystone XL không chắc tạo nhiều việc làm

Những trẻ em thuộc người thiểu số thổ dân Mỹ đang dự diễn hành chống dự án xây dựng ống dẫn dầu Keystone XL xuyên qua Dakota và các tiểu bang ở trung tây Hoa Kỳ. (Getty Images)



Tổng Thống Donald Trump lên tiếng hoan nghênh việc Bộ Ngoại Giao chấp thuận dự án xây dựng đường ống dẫn dầu hỏa Keystone XL, xem đây là một thắng lợi to lớn cho giới công nhân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, số việc làm không nhiều sự hô hào của những người ủng hộ dự án này



“Đây là một ngày tuyệt vời đối với công ăn việc làm của dân Mỹ,” ông Trump nói tại Phòng Bầu Dục vào hôm thứ Sáu, sau khi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp giấy cho phép xúc tiến việc đặt đường ống được công ty TransCanada đề nghị.



Tổng Thống Trump nói, “Hôm nay chúng ta tiến thêm được một bước nữa để đem lại việc làm, tiền lương, và an ninh kinh tế cho các công dân Mỹ trước tiên.”



Russell Girling, giám đốc điều hành của TransCanada, đứng bên cạnh ông Trump, nói rằng đường ống Keystone XL sẽ “tạo ra hàng ngàn việc làm.”



Thế nhưng bất kể những lời phát biểu đó, các phân tích gia cho biết điều quan trọng cần biết là Keystone XL không được dự đoán sẽ là tạo bùng nổ trên thị trường việc làm.



Một bản phúc trình của Bộ Ngoại Giao, được đưa ra trong thời chính phủ Obama, ước tính rằng chỉ cần có 35 công nhân viên thường trực, ngoài 15 công nhân tạm thời làm việc theo hợp đồng, để vận hành Keystone.

Tuy vậy đường ống này sẽ tạo ra những công việc tạm thời, việc xây dựng đường ống từ Alberta tới Nebraska sẽ tạo ra khoảng 3,900 việc làm bán thời gian, nếu nó được xây dựng trong một năm. Con số đó sẽ giảm xuống còn 1,950 việc làm, nếu Keystone phải mất hai năm để xây dựng.



Những việc làm tạm thời và hạn chế ấy có thể được mang lại, với một mức tổn hại đáng kể cho môi trường sinh thái. Dầu hỏa của Canada sẽ chảy qua đường ống này được coi một loại dầu thô bẩn nhất.



Một cuộc nghiên cứu trong năm 2015, do Bộ Năng Lượng tài trợ, đã tìm thấy rằng cát chứa dầu Canada thải ra 18% nhiều hơn trong khối lượng những loại khí gây hiệu ứng nhà kính ấy, khi được chế biến thành xăng, so với lượng khí do dầu thô của Mỹ thải ra. Và nhiên liệu diesel lấy từ cát chứa dầu thải ra 21% nhiều hơn các loại khí độc hại này.



Đó là lý do tại sao các nhà bảo vệ môi trường vẫn kịch liệt phản đối Keystone.

Michael Brune, giám đốc điều hành của Sierra Club, nói, “Đường ống dẫn dầu Keystone XL dơ bẩn và nguy hiểm là một trong những hợp đồng tệ hại nhất cho dân Mỹ, vì vậy ông Donald Trump đương nhiên ủng hộ đường ống ấy.”



Mặc dù Bộ Ngoại giao đã bật đèn xanh vào hôm thứ Sáu, các nhà môi trường đã ném thêm nhiều chướng ngại vật trước đường ống dẫn dầu.



Keystone vẫn cần sự chấp thuận của nhà chức trách tiểu bang tại Nebraska. Ở đó một số chủ đất phản đối dự án ấy, và đâm đơn kiện TransCanada.



Lúc được ông Trump hỏi khi nào Keystone sẽ bắt đầu, Girling của TransCanada nói, “Chúng tôi có một số việc phải làm ở Nebraska.”



Ông Trump trả lời, “Nebraska à? Tôi sẽ gọi điện thoại cho Nebraska. Nebraska có một vị thống đốc tuyệt vời.”

Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã thừa nhận một số mối lo ngại về môi trường. Tổng Thống Trump nói ông tin rằng việc có những đường ống là an toàn hơn nhiều so với việc dùng những phương tiện vận chuyển khác.

Nếu những đường ống bị hạn chế ở trong cát dầu của Canada đã khiến cho phần nhiều trong khối lượng dầu thô ấy phải được chở bằng đường hỏa xa. Tuy nhiên, những nỗi lo ngại về an toàn khi vận chuyển dầu thô đã tăng lên, sau khi 47 người thiệt mạng sau khi một chuyến tàu chở dầu hỏa bị trật đường rầy trong năm 2013, ở gần Lac Megantic, Quebec.



Ông Trump không lặp lại một lời hứa trước đó nói rằng loại thép để làm đường ống Keystone XL sẽ là thép của Mỹ. Tòa Bạch Ốc đã rút lại lời cam kết ấy, nói rằng những quy định tắc mới về việc “mua đồ Mỹ,” cho các đường ống dẫn dẫn dầu, sẽ không được áp dụng cho Keystone.