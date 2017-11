Dù bị bao vây, phá rối, hàng trăm người vẫn dự thánh lễ cầu nguyện cố TT Ngô Đình Diệm

Bài CTV DANLAMBAO

SÀI GÒN - Vào lúc 4 giờ chiều thứ Tư, 1 tháng 11, 2017, tại nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương đã diễn ra buổi Thánh Lễ Cầu Nguyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và các Bào Đệ của Ngài cùng tất cả những tử sĩ đã hy sinh trong cuộc nội chiến của Việt Nam trước năm 1975 (không phân biệt Nam - Bắc).



Thánh lễ được tổ chức đồng tế, gồm các vị Linh mục đến từ nhiều Dòng, Giáo xứ khác nhau:

1/ Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành (Chủ tế), nguyên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.

2/ Linh mục Phaolo Lê Xuân Lộc thuộc DCCT - Sài Gòn.





Các linh mục đang làm lễ trước mộ cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm chiều thứ Tư, 1 tháng 11, 2017 tại Bình Dương. (Hình: Tin Mừng Cho Người Nghèo)



3/ Linh mục Anton Lê Ngọc Thanh thuộc DCCT - Sài Gòn.

4/ Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ thuộc DCCT - Sài Gòn.

5/ Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt thuộc Dòng Đa Minh.

6/ Linh mục Giuse Maria Nguyễn Duy Tân thuộc Giáo Xứ Thọ Hoà - Đồng Nai.

Việc tổ chức Thánh Lễ Cầu Nguyện và viếng mộ cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu nhân lễ giỗ do một số Linh mục DCCT Sài Gòn khởi xướng và được thực hiện vài năm trở lại đây.

Riêng năm nay, khi bắt đầu có thông báo về việc sẽ tổ chức Thánh Lễ Cầu Nguyện tại nghĩa trang Lái Thiêu (Bình Dương), nơi an nghỉ của hai anh em cụ Diệm, trên mạng xã hội đã truyền đi lời đe dọa của đám dư luận viên (DLV) cộng sản. Bọn chúng tuyên bố sẽ phá buổi Thánh lễ cầu nguyện và đánh người với lời lẽ vô cùng khát máu và xấc láo.



Tuy nhiên, bất chấp lời đe dọa từ nhà cầm quyền (dưới danh nghĩa DLV), hàng trăm người vẫn đổ về nghĩa trang Lái Thiêu để tham dự Thánh Lễ, bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và tri ân với vị Tổng Thống đã làm nên một thời kỳ hưng thịnh chưa từng có trong hơn tán năm ông cầm quyền tại Miền Nam Việt Nam.

[Năm nay] là năm mà số người dân đến tham dự đông nhất từ trước đến nay. Người ta quan sát thấy nhiều bạn còn rất trẻ và cả những người già đã ngoài 70, 80 tuổi. Một điều hiếm gặp trong các Thánh Lễ những năm trước.



Đúng như đã tuyên bố, cả trăm tên dư luận viên đã tụ tập quanh khu vực nghĩa trang Lái Thiêu. Chúng mang theo loa thùng công suất lớn, phát những bản nhạc lố lăng nhằm làm át tiếng đọc kinh cầu nguyện trong Thánh Lễ. Các lối vào nghĩa trang cũng bị đóng kín. Mọi người phải đi đường vòng và chui qua hàng rào mới vào được khu mộ cụ Diệm.





Năm nay có cả người già lẫn người trẻ tham dự, khác mấy năm trước. (Hình: Tin Mừng Cho Người Nghèo)



Trước giờ Thánh Lễ Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh giới thiệu khái quát về nội dung cũng như ý nghĩa của buổi cầu nguyện: "Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả những người lính đã chết trong cuộc chiến ở Việt Nam, cho dù họ ở miền Bắc hay ở miền Nam. Đặc biệt ngay trên vùng mộ của cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, chúng ta cầu nguyện cho cố Tổng Thống và các Bào Đệ của cụ cùng các tử sĩ… xin Chúa mở lòng xót thương đưa tất cả về bên nước Thiên Đàng."



Trong tâm tình tiếc thương, Linh Mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành đã nhắn gửi đến những người tham dự Thánh Lễ hai điều:



Thứ nhất: Năm mươi bốn năm đã trôi qua (kể từ khi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tử nạn), chưa có chế độ nào, chính phủ nào đã làm được như cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong suốt gần chín năm lãnh đạo trong miền Nam Việt Nam; Người miền Nam được hưởng bầu không khí bình an, đời sống thịnh vượng và nhân văn.



Thứ hai: Cụ Cố Tổng Thống chấp nhận ra đi trong máu đổ để dân tộc Việt Nam không phải bị đổ máu, để anh em chúng ta không phải tàn sát lẫn nhau...



Kết thúc buổi Thánh Lễ, khi vừa bước lên xe để ra về, cô Nguyễn Huyền Trang, cộng tác viên trang Tin Mừng Cho Người Nghèo đã bị một đám khoảng 20 tên cả nam lẫn nữ xông vào hành hung. Khi Huyền Trang đã vào được xe ô tô, chúng còn xông lên tận nơi và tiếp tục đánh cô vào đầu, vào mặt.



Vài năm trở lại đây, ngoài việc bắt bớ hay đàn áp giới tranh đấu, nhà cầm quyền cộng sản tăng cường việc sử dụng bọn dư luận viên để gây rối, đánh đập, hành hung những người đấu tranh ôn hòa. Bằng cách này, chúng gây tổn hại cả sức khỏe lẫn tinh thần cho những người dân lương thiện, những người tranh đấu và đặc biệt, không phải chịu trách nhiệm về bất cứ cuộc đàn áp nào.



Số lần DLV tấn công người tranh đấu đặc biệt gia tăng sau sự kiện thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Có thể kể đến những vụ việc gần đây như việc quấy rối chương trình Tri ân Thương Phế Binh VNCH tại nhà thờ DCCT Sài Gòn; tấn công vào nhà Giáo dân tạo Giáo xứ Song Vinh, đập phá nhà cửa; đem vũ khí xâm nhập Giáo xứ Thọ Hoà, uy hiếp cha quản xứ Nguyễn Duy Tân…



Và mới nhất là vụ ra mắt cái gọi là "Liên minh cờ đỏ" với khoảng 700 tên mặc áo cờ máu tụ tập tại khi Giáo họ Văn Thai rồi nhảy múa, hô hào chém giết các Linh mục và giáo dân.



Việc sử dụng dư luận viên, biến những kẻ này từ "người" thành "công cụ" là một tội ác không thể dung thứ của nhà cầm quyền cộng sản.

(1/11/2017)