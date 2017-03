Dự đoán cho 16 trận trong vòng loại đầu tiên của NCAA ngày hôm nay

Kris Jenkins cười trong lúc Josh Hart cầm cúp của giải Big East mà Villanova Wildcats vừa thắng tại New York ngày 11 tháng 3, 2017. (Mike Stobe/ Getty Images)

Cuối cùng thì giải NCAA cũng bắt đầu, với một bảng gồm 16 trận đấu vào tối thứ Năm. Hạt giống hàng đầu Villanova Wildcats và Gonzaga Bulldogs sẽ được đưa vào sân, cũng như các đối thủ của Final Four gồm Arizona Wildcats, Florida Gators và Purdue Boilermakers. Dưới đây là tiên đoán cho 16 trận thư hùng.



- Số 1 Villanova Wildcats đấu số 16 Mount St. Mary's

Đương kim vô địch Villanova Wildcats đang cố thắng vô địch NCAA hai năm liên tiếp kể từ khi Florida làm vậy trước đây. Đội banh này chơi còn giỏi hơn mùa giải trước, và cầu thủ Josh Hart đang tìm cách trở thành một trong những cầu thủ bóng rổ đại học vĩ đại nhất thế kỷ. Villanova Wildcats đang tiến lên dễ dàng. Villanova 97, Mount St. Mary's 59.



- Số 8 Wisconsin Badgers đấu số 9 Virginia Tech Hokies

Trận đấu của các đội hạt giống số 8 và số 9 thường khó đoán. Tuy nhiên, trận này là một ngoại lệ. Wisconsin Badgers được chấm 5 điểm khá hơn vì họ chơi sâu sắc hơn và nhiều tài năng hơn. Họ sẽ cản đường trở lại của Virginia Tech Hokies trong giải đấu này. Wisconsin 64, Virginia Tech 56.



- Số 5 Virginia Cavaliers đấu số 12 UNC-Wilmington Seahawks

Một năm trước, UNC-Wilmington Seahawks dẫn trước Duke Blue Devils 3 điểm vào giờ nghỉ giải lao, trước khi bị thua 8 điểm. Năm nay, Seahawks vẫn giữ nguyên phong độ và thậm chí thi đấu còn hay hơn. Trong khi đó, Virginia Cavaliers cố gắng ghi bàn mặc dù có hàng phòng thủ tốt. UNC-Wilmington 60, Virginia 59.



- Số 4 Florida Gators đấu số 13 East Tennessee State Buccaneers

Giống như Virginia Cavaliers, Florida Gators có tài năng nhưng phong độ không nhất quán. Họ thua 3 lần trước Vanderbilt Commodores. Tuy nhiên, họ sẽ có đủ tài năng để vượt qua East Tennessee State là đội chưa giành chiến thắng nào kể từ năm 1992. Florida 67, East Tennessee State 64.



- Số 5 Minnesota Golden Gophers đấu số 12 Middle Tennessee State Blue Raiders

Lại một mùa nữa, Middle Tennessee State Blue Raiders làm hỏng một loạt các dự đoán ngay vào ngày đầu tiên, với sự thất vọng bất ngờ cho Michigan State Spartans. Tất nhiên Middle Tennessee State Blue Raiders chơi tốt hơn Michigan State Spartans và đối mặt với Minnesota Golden Gophers là đội chưa từng làm ai sợ hãi. Đừng thất vọng, dù Middle Tennessee State Blue Raiders thực sự được ưa thích. Middle Tennessee State 71, Minnesota 65.



- Số 4 Butler Bulldogs đấu số 13 Winthrop Eagles

Đội Butler Bulldogs nào sẽ xuất hiện? Đội banh từng đánh bại Villanova Wildcats hai lần? Hay đội banh thua trước ba đối thủ bên ngoài top 100 của RPI? Người hâm mộ dự đoán lần này sẽ là đội banh Butler Bulldogs từng đối mặt với Winthrop Eagles là đội nổi tiếng bất khả chiến bại ở Big South. Butler 72, Winthrop 59.



- Số 5 Notre Dame Fighting Irish đấu Số 12 Princeton Tigers

Princeton Tigers mất hai trong số những cầu thủ giỏi nhất vào mùa thu, tuy nhiên vẫn bất khả chiến bại trong giải Everton League mùa này. Princeton Tigers có sự trình diễn đầy ấn tượng khiến họ có thể là sự lựa chọn bất ngờ. Nhưng cũng có thể họ không qua mặt được đội banh Notre Dame Fighting Irish đang nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ bên ngoài. Notre Dame 77, Princeton 65.



- Số 4 West Virginia Mountaineers đấu số 13 Bucknell Bison

Thực lực của West Virginia Mountaineers có thể cao hơn danh hiệu hạt giống số 4, nhưng vừa qua họ có trận hòa khiến họ trở thành tay đua hàng đầu trong đợt lựa chọn Final Four. Trong khi đó, Bucknell Bison được so sánh như Cô bé Lọ Lem với những trận thua liên tiếp trong thập kỷ trước, vừa lấy lại phong độ và hy vọng được một kết thúc có hậu. West Virginia 63, Bucknell 61.



- Số 6 Maryland Terrapins đấu số 11 Xavier Musketeers

Bracket Boy có được Maryland Terrapins lọt vào danh sách Final Four của năm nay, nhờ vào sự thuận lợi khi nằm cùng bảng với Gonzaga Bulldogs. Vì vậy, Bracket Boy có thể thở phào nhẹ nhõm trong trận đấu vòng loại đầu tiên trước Xavier Musketeers, là đội banh có mùa thi đấu không ổn định. Maryland 72, Xavier 66.



- Số 3 Florida State Seminoles đấu số 14 Florida Gulf Coast Eagles

Florida Gulf Coast Eagles (Dunk City) trở lại Giải đấu NCAA, và đội banh lọt vào danh sách Sweet 16 với danh hiệu hạt giống số 15. Trong lần xuất hiện đầu tiên này, người hâm mộ hy vọng Dunk City sẽ không làm hỏng thanh danh của họ một lần nữa. Dù sao thì Florida State Seminoles đang được 12 điểm ưa thích. Florida State 74, Florida Gulf Coast 61.



- Số 1 Gonzaga Bulldogs đấu số 16 South Dakota State Jackrabbits

Người hâm mộ bóng rổ của trường đại học đang có một giấc mơ, rằng South Dakota State Jackrabbits lần đầu tiên được danh hiệu hạt giống số 16 sẽ đánh bại hạt giống số 1 Gonzaga Bulldogs. Nếu điều đó thực sự xảy ra, bao nhiêu lời khen ngợi cũng là thừa đối với South Dakota State Jackrabbits. Tuy nhiên, giấc mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Gonzaga Bulldogs quá xuất sắc để có thể bị đánh bại. Gonzaga 78, South Dakota State 60.



- Số 8 Northwestern Wildcats đấu số 9 Vanderbilt Commodores

Những kẻ điên rồ vui mừng hớn hở! Northwestern Wildcats lần đầu tiên tham gia vào NCAA Tournament. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho huấn luyện viên Chris Collins, sau khi ông giúp đội banh này lấy lại sự cân bằng. Trong khi đó, Vanderbilt Commodores từng đánh bại Florida Gators ba lần trong mùa này, mặc dù có 15 trận thua. Northwestern 68, Vanderbilt 65.



- Số 7 Saint Mary's Gaels đấu số 10 VCU Rams

Đây thực sự là một sự xáo trộn. VCU Rams có một lịch sử là luôn đối mặt với những đối thủ "xứng đôi vừa lứa," tuy nhiên số liệu vừa được công bố cho thấy Saint Mary's Gaels đang có đà tiến và cứ tiến lên mãi, dù họ thiếu một số chiến thắng tầm cỡ. Saint Mary's Gaels 78, VCU Rams 70.



- Số 2 Arizona Wildcats đấu số 15 North Dakota Fighting Hawks

Chẳng lẽ North Dakota Fighting Hawks và South Dakota State lại thi đấu trong cùng một khu vực hay sao? Chẳng lẽ tối thứ Năm diễn ra trận chung kết khu vực hay sao? Thôi thì cứ hạ hồi phân giải. Arizona Wildcats 80, North Dakota Fighting Hawks 52.



- Số 5 Iowa State Cyclones đấu số 12 Nevada Wolf Pack

Iowa State Cyclones có ba trận thua đậm tới mức họ nghĩ rằng không thể lọt vào danh sách Sweet 16. Vậy mà đối thủ của họ lại là một đội banh đã được thử nghiệm, giành chức vô địch vùng và vô địch mùa giải. Đây có phải là hạt giống số 12 đấu với hạt giống số 5 không đấy? Bracket Boy tin rằng Iowa State Cyclones sẽ chiến thắng, nhưng ai biết "mèo nào cắn mỉu nào?" Iowa State 70, Nevada Wolf Pack 69.

- Số 4 Purdue Boilermakers đấu số 13 Vermont Catamounts



Purdue Boilermakers có tiềm năng lọt vào danh sách Final Four cùng với cầu thủ xuất sắc của năm Caleb Swanigan. Họ có đủ tay ghi bàn sắc bén để hạ gục Vermont Catamounts. Liệu Vermont Catamounts có đủ khả năng để vượt qua các đội mạnh trong khu vực không? Purdue Boilermakers 78, Vermont Catamounts 61.