Dự đoán kết quả Oscar đêm Chủ Nhật

Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra đêm đêm Chủ Nhật 26 tháng 2



HOLLYWOOD - Chỉ còn vài mươi giờ nữa là buổi lễ trao giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ, gọi tắt là Oscar, khai mạc tại thành phố Los Angeles, vào đêm Chủ Nhật, 26 tháng 2. Đây là buổi lễ trao giải Academy lần thứ 89 trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. Trước ngày này, nhiều ý kiến của các nhà điểm phim, người viết kịch bản, vân vân được đăng trên các báo ở Hollywood. Sau đây là một số dự đoán dành cho phim sẽ được trao giải vào đêm Chủ Nhật.





Chín phim được đề cử giải Phim Hay Nhất cho Oscar năm nay.

Phim hay nhất

Phim được đề cử: “Arrival,” Fences,” Hacksaw Ridge,” Hell or High Water,” Hidden Figures,” La La Land,” Lion,” Manchester by the Sea” and “Moonlight.”

Phim sẽ thắng: “La La Land.”

Nhiều người tin rằng “La La Land” sẽ thắng mặc dù đó không phải là sự lựa chọn của người sành điệu. Trước đây người ta bị “đốt” quá nhiều lần, thí dụ như qua các phim “The Artist” và phim“Argo” và nhiều phim khác. Họ bị lôi cuốn bởi các quảng cáo với những từ hoa mỹ. Nhưng sau khi xem xong một loạt những phim đó, đầu óc chúng ta hoàn toàn không giữ lại một điều gì. Nhưng với phim “La La Land” lại khác. Đó là một phim cổ điển hiện đại mà chúng ta xem đi xem lại hoài cũng không chán.

Sẽ là lội ngược dòng nếu chọn một phim nào đó để đối chọi với “La La Land,” một phim được 14 đề cử và được trao giải Quả Cầu Vàng.

Nếu nói về “Moonlight,” một cuốn phim trữ tình và thơ mộng, nhưng đây không phải cuốn phim chuyển tải những vấn đề của xã hội. Đối với tôi, “Moonlight” có thể là một trong những cuốn phim chứa nhiều khung cảnh lịch sử nhất ở giải Oscar này.

Phim nên chiến thắng: “Moonlight,” nhưng không phải vì cảm giác lo lắng của hậu bầu cử, mà bởi vì cảnh trong phim đẹp quá.

Phim có thể cạnh tranh: “Sunset Song” của Terence Davies. Đây là một bài thánh ca của một cuốn phim, vẽ ra bức chân dung rạng rỡ của cuộc sống nông thôn ở Scotland và thời gian ghi lại dấu ấn cho nơi này.

Một phim cũng có thể cạnh tranh là “20th Century Women” của Mike Mills. Đây là một phim hay nếu xét theo từng góc cạnh. Phim tạo tiếng cười khôi hài nhưng sâu sắc. Phim mang lại bối cảnh lịch sử về cuộc sống của người phụ nữ trong quá khứ rất gần đây.





Một số tài tử được đề cử cho giải Oscar 2017

Nam diễn viên xuất sắc nhất

Những người được đề cử: Casey Affleck, “Manchester by the Sea”; Andrew Garfield, “Hacksaw Ridge”; Ryan Gosling, “La La Land”; Viggo Mortensen, “Captain Fantastic” và Denzel Washington, “Fences.”

Tài tử sẽ thắng: Denzel Washington, và đây sẽ là một lựa chọn không tồi. Denzel Washington tham gia phim Troy Maxson của August Wilson trong nhiều năm nay, và hiện nay anh là người được ủng hộ nhiều nhất.

Người nên chiến thắng: Casey Affleck. Anh trở thành sự lựa chọn được ưa thích trong thời gian mới đây thôi, nhưng cách diễn xuất của anh trong phim “Manchester by the Sea” được cho là đặc biệt. Anh là người duy nhất có thể làm cho phim Lee Chandler nổi tiếng.

Người có thể cạnh tranh: Tom Hanks. Anh rất tuyệt vời trong phim “Sully.” Tuy nhiên thành công của anh tại giải Oscar lần này có thể là điều không tưởng.

Một người khác cũng có thể thắng là Ryan Gosling, mặc dù Casey Affleck rất xứng đáng. Ryan Gosling rất tuyệt trong phim “La La Land.” Nếu phim được chọn là hay nhất, tại sao nam tài tử chính lại không được trao giải thưởng. Tuy nhiên, tôi thích Ryan Gosling trong phim “The Nice Guys” hơn.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Những người được đề cử: Isabelle Huppert, “Elle”; Ruth Negga, “Loving”; Natalie Portman, “Jackie”; Emma Stone, “La La Land” và Meryl Streep, “Florence Foster Jenkins.”

Tài tử sẽ thắng: Emma Stone. Nếu lập luận rằng “La La Land” được chọn là hay nhất, tại sao nữ diễn viên chính lại không được trao giải thưởng. Vả lại đây là phim ca nhạc kinh điển hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn.

Người nên chiến thắng: Natalie Portman vì không ai có thể đóng vai một cựu đệ nhất phu nhân vừa xinh đẹp vừa có nội tâm như cô. Hình ảnh Jackie Kennedy rất hiếm thấy vậy mà cô ấy thực hiện thật xuất thần.

Emma Stone cũng xứng đáng vì cô ấy diễn xuất quá hay.

Người có thể cạnh tranh: Annette Bening. Cô là hình ảnh một phụ nữ siêu việt trong “20th Century Women.” Hình ảnh người mẹ đơn thân nuôi con của cô còn hay hơn kịch bản của Mike Mills.

Nam tài tử phụ xuất sắc nhất

Những người được đề cử: Mahershala Ali, “Moonlight”; Jeff Bridges, “Hell or High Water”; Lucas Hedges, “Manchester by the Sea”; Dev Patel, “Lion” và Michael Shannon “Nocturnal Animals.”

Tài tử sẽ thắng: Mahershala Ali. Không có ngôi sao nào giành được sự ủng hộ nhiều hơn. Anh rất xứng đáng với giải này. Mỗi khi anh ấy xuất hiện, cảnh phim lại có hồn hơn, chẳng phải vậy sao?

Người có thể cạnh tranh: Ralph Fiennes trong phim “A Bigger Splash.” Anh chưa bao giờ có cơ hội, nhưng anh buộc khán giả phải cười theo anh và khóc như anh.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Những người được đề cử: Viola Davis, “Fences”; Naomie Harris, “Moonlight”; Nicole Kidman, “Lion”; Octavia Spencer, “Hidden Figures” và Michelle Williams, “Manchester by the Sea.”

Người sẽ thắng: Viola Davis. Cô ấy quá tuyệt vời trong phim “Fences,” thậm chí cô ấy còn lấn lướt nam diễn viên phụ đóng cặp.

Người có thể cạnh tranh: Octavia Spencer, một diễn viên hay như vậy, lại chỉ được đề cử trong phim “Hidden Figures.” Hai người đóng cặp với cô ấy là Taraji P. Henson và Janelle Monae đều ngon lành. Janelle Monae trong phim “Moonlight,” lẽ ra cũng được đề cử vì phim của cô từng được trao giải trong năm 2016.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Những người được đề cử: “La La Land,” Damien Chazelle; “Hacksaw Ridge,” Mel Gibson; “Moonlight,” Barry Jenkins; “Manchester by the Sea,” Kenneth Lonergan và “Arrival,” Denis Villeneuve.

Người sẽ chiến thắng: Rõ ràng không ai khác ngoài thiên tài Damien Chazelle mới 32 tuổi. “La La Land” không phải là một tất yếu, cũng không phải loại phim ca nhạc nào cũng được lựa chọn, nhưng Chazelle thực sự là người mang thành công tới cho cuốn phim. Tất cả những gì hiện lên trên màn hình đều lộng lẫy.

Người có thể cạnh tranh: Trong năm nay Pablo Larrain có đến hai cuốn phim xuất sắc là “Neruda” và “Jackie.”