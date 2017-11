Du khách rời New Delhi vì ô nhiễm không khí

Người dân phải che mặt để tự bảo vệ họ khi ra đường tại Lahore ngày thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017. (Reuters)



NEW DELHI - Vào thứ Sáu, ngày thứ tư liên tiếp trong đợt ô nhiễm không khí trầm trọng tại thủ đô Ấn Độ, nhiều du khách nói rằng họ sẽ rời thành phố vì lo ngại ảnh hưởng sức khỏe. Trong khi đó, màn khói bụi độc hại vẫn tiếp tục bao phủ New Delhi, và phẩm chất không khí vẫn nằm trên mức nguy hiểm, bất chấp các nỗ lực của chính quyền như ngừng các hoạt động xây dựng, cấm xe cộ, và tăng phí đậu xe nhằm khuyến khích người dân dùng phương tiện công cộng.



Các du khách đi bộ trên đường phố New Delhi đều phải đeo mặt nạ, và nói rằng họ bị ho và khó thở. Chỉ số bụi trong không khí, còn gọi là PM 2.5, đạt mức 523 vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, giờ địa phương, tại New Delhi, trong khi giới hạn được coi là không khí tốt chỉ là 50.



Các hạt bụi nhỏ này có thể theo hơi thở đi sâu vào phổi, gây đau tim, đột quỵ, ung thư phổi, và nhiều căn bệnh về đường hô hấp. Ít nhất 2.5 triệu người đã chết trẻ tại Ấn Độ trong năm 2015, vì các căn bệnh liên quan đến ô nhiễm, nhiều hơn mọi quốc gia khác trên toàn thế giới.



Tại New Delhi, việc đốt rẫy bất hợp pháp tại các khu vực xung quanh thủ đô, cùng khói thải từ xe cộ, và bụi từ các công trường xây dựng, được cho là nguyên nhân khiến khói mù xuất hiện mỗi năm, khi thời tiết lạnh hơn. Nhà chức trách Ấn Độ dự định sẽ cho phun nước từ độ cao 100 mét phía trên New Delhi, để chống lại khói bụi. Trong khi đó, các chuyên gia dự đoán, tình trạng ô nhiễm khói bụi sẽ càng tồi tệ hơn vào cuối tuần.