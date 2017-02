Du khách Trung Hoa bị hải quan VN đánh gãy xương vì không chịu đút lót

“Tạ Phong” bị bầm mình và gãy xương mà công an Việt Nam nói là do... bị vấp ngã trong lúc chạy.



MÓNG CÁI – Tòa Đại Sứ Trung Cộng tại Việt Nam đã yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội hãy điều tra và bồi thường vụ nhân viên biên phòng Việt Nam đánh đập một du khách Trung Hoa vì anh ta “quên” không đưa tiền hối lộ các nhân viên. Phía biên phòng VN đã phủ nhận sự việc đánh du khách mặc dù báo chí Trung Quốc đã đăng hình nạn nhân nằm trong bệnh viện.





Lính biên phòng bên phía Trung Quốc tại cửa khẩu Đông Hưng-Móng Cái.



Hai tờ Thời Báo Bắc Kinh và Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Cộng đã loan tin vào cuối tuần qua về vụ một thanh niên được giấu tên và tạm gọi là Tạ Phong (Xie Feng), 28 tuổi, bị đánh ngày thứ Ba, 7 tháng 2, khi đang làm thủ tục rời Việt Nam sau chuyến du lịch hai tuần với vợ sắp cưới là cô Ren Lili và mẹ của anh ta là bà Chen.



Phía công an Trung Cộng tại thành phố Đông Hưng, khu tự trị Quảng Tây, (bên kia của Móng Cái, Quảng Ninh phía Việt Nam) đã tìm cách nói chuyện với phía Việt Nam, nhưng công an Việt Nam phủ nhận rằng không hề có vụ đánh đập.



Tương tự như trong nhiều trường đánh, có khi đánh chết, dân của mình, công an Việt Nam nói là nạn nhân Trung Hoa đã bị thương vì... chạy té bầm mình. Phía Việt Nam cũng từ chối hợp tác điều tra với công an Đông Hưng.



Tạ Phong đã được điều trị tại một bệnh viện ở Đông Hưng do bị gãy xương sườn và cơ thể có nhiều vết bầm tím. Vị hôn thê của anh cũng có mặt tại hiện trường. Cô cho biết nhân viên Việt Nam hỏi xin tiền “boa” hay tiền “trà nước” nhưng Phong nói muốn gọi điện thoại cho người bạn của mình để hỏi xem có nên cho tiền những nhân viên này hay không. Phong chưa kịp bấm máy gọi thì bị một nhóm bảy, tám người mặc đồng phục quân đội vật té xuống đất, đấm đá anh túi bụi, sau đó còng tay anh lôi đi.



Báo chí Trung Quốc cho biết thêm là khi nhóm của Tạ Phong nhập cảnh Việt Nam ngày 25 tháng Giêng thì họ cũng bị công an địa phương đòi tiền từ 30 đến 50 Nhân Dân Tệ (từ $4 đến $7 Mỹ kim).



Trang web của Bộ Ngoại Giao CSVN cũng như báo chí “lề phải” trong nước chưa thấy đăng tải về vụ này.

Trong thời gian qua có nhiều vụ xung đột xảy ra giữa nhân viên hải quan Việt Nam và các du khách Trung Hoa. Vào tháng Bảy năm ngoái, Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Sài Gòn từng yêu cầu CSVN điều tra và kỷ luật nhân viên phi trường Tân Sơn Nhất bị cáo buộc đã viết dòng chữ thô tục lên hộ chiếu có in hình bản đồ “đường lưỡi bò” tuyên bố chủ quyền Biển Đông của một du khách Trung Quốc.



Trước đó, hồi tháng Năm, thanh tra Cục Hàng không đã xử phạt hành chính $435 với nhân viên an ninh Nguyễn Văn Thái vì đã đánh hành khách Trung Quốc ở sân bay Cam Ranh, sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự do một chuyến bay bị chậm kéo dài vì nguyên nhân tắc nghẽn không lưu tại nước ngoài.



Trong vụ đánh tại Móng Cái, theo lời của cô Ren Lili (không phải tên thật) vợ sắp cưới của Tạ Phong, họ đã đưa khoản tiền là 330 Nhân Dân Tệ (khoảng $48) cho nhân viên cửa khẩu khi ba người vào Việt Nam.



Đến lúc về khoảng hai tuần sau, khi bị yêu cầu đưa tiền “bôi trơn,” Tạ Phong mới chuẩn bị gọi cho người bạn để hỏi xem có đúng họ cần trả tiền lần nữa không.



"Người phụ nữ yêu cầu chúng tôi trả tiền đã bắt đầu hô to điều gì đó bằng tiếng Việt, và bảy tám cán bộ biên phòng xúm vào đánh anh ấy," cô Ren nói với truyền thông Trung Quốc.



Phong bị còng tay và dẫn trở lại nơi làm thủ tục hải quan. Các cán bộ biên phòng buộc chân và đưa anh lên một phòng ở tầng hai nơi họ tiếp tục đánh anh ta, cô Ren cho biết.



Sau khi được cho phép qua cửa khẩu vào Trung Quốc trước, cô Ren nhờ các cán bộ biên phòng Trung Quốc trợ giúp. Anh Phong và mẹ sau đó được qua cửa khẩu và anh Phong được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong khi đó, trả lời đài BBC Tiếng Việt, Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Móng Cái khẳng định chuyện công dân Trung Quốc bị đánh đập "chắc chắn là không có."



Ông Dũng cho biết người đàn ông này khi vào Việt Nam đã không mua vé dịch vụ cửa khẩu. Khi được nhắc nhở tại cửa khẩu, người này đã lấy điện thoại gọi cho Bộ Ngoại Giao Trung Quốc và chạy ra ngoài.



Anh ta đã có "hoạt động không hợp tác" và phải mất khá nhiều thời gian cán bộ biên phòng mới đưa được anh ta vào một phòng làm việc ở tầng hai của tòa nhà Ban Quản Lý cửa khẩu Móng Cái, theo lời ông Dũng.



Trên đường đi từ tầng một đến tầng hai, hai bên đã có sự giằng co và khi cán bộ biên phòng khống chế thanh niên này, xảy ra xây xát là "chuyện không tránh khỏi.” Trong suốt thời gian này, anh ta luôn có mẹ đi cùng.

Ông Dũng nói rằng hiện chính quyền Móng Cái và chính quyền thành phố Đông Hưng đang cùng làm việc để có câu trả lời chính thức cho "sự việc mà cả hai bên cùng không mong muốn" này.



Móng Cái là một trong các cửa khẩu chính trên biên giới Việt-Trung. Năm 2013, ước tính có hơn 4.4 triệu người Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu này.



Cũng nhân vụ xo xát này, Tòa Đại Sứ Trung Quốc tại Hà Nội đã nhắc nhở công dân Trung Hoa không cho tiền “trà nước” khi đến Việt Nam, và nên thu thập lại bằng chứng nếu bị sách nhiễu và báo cáo với cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc.



Mạng Hoàn Cầu Thời báo dẫn nguồn Tổng Cục Thống kê Việt Nam cho thấy trong tháng giêng vừa qua lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam tăng gần 68% và chiếm chừng một-phần-tư lượng du khách ngoại quốc đến Việt Nam.