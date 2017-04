Du khách Trung Hoa tăng bất thường tại VN

Dân Trung Hoa đang có nhiều tiền hơn trước, và họ thích du lịch nước ngoài trong mấy năm gần đây. Đối với những ai có nhiều tiền thì họ đi Âu Châu, Mỹ Quốc, còn eo hẹp hơn về tài chánh thì họ đi “tour” đến “tham quan” các nước láng giềng nghèo hơn, như Việt Nam hay Cam Bốt, chẳng hạn.



Dù biết vậy, số lượng du khách từ Trung Quốc đến Việt trong thời gian gần đây cũng gây quan tâm cho dân địa phương. Một trong những nơi có sự gia tăng đáng kể là Quảng Ninh, một tỉnh nằm sát biên giới Việt-Trung và có thành phố du lịch Hạ Long nổi tiếng thế giới.



Cùng với lượng khách đến đông đảo, vấn đề gây thắc mắc là nhiều cửa hàng tại Hạ Long chỉ dành riêng cho du khách Trung Hoa.



Một bản tin của Viet Times cho biết UBND thành phố Hạ Long đã kiểm tra khu vực Bãi Cháy, Hùng Thắng. Các thanh tra đã phát hiện và yêu cầu đóng cửa 15 điểm bán hàng có dấu hiệu "chỉ bán cho người Trung Quốc" vào cuối tháng Ba vừa qua.



Trước đó, một số cơ quan báo chí đăng thông tin cho biết tại các khu vực này của thành phố Hạ Long có những điểm bán hàng chỉ phục vụ khách du lịch người Trung Quốc sang Việt Nam theo tour 0 đồng.

Đáng lưu ý, những điểm bán hàng này không đạt tiêu chuẩn chất lượng và đồng thời gần như không thể kiểm soát được doanh thu.



Bà Vũ Thị Thu Thủy, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định, tỉnh này sẽ “xử lý nghiêm” các đơn vị lữ hành tổ chức các tour du lịch 0 đồng và các điểm kinh doanh trá hình của người Trung Quốc.



Trước sự việc dân Trung Hoa ùn ùn đến Việt Nam, một cựu phó giám đốc Sở Du Lịch Quảng Ninh nói với đài VOA tại Hoa Thịnh Đốn rằng có một sự bất thường trong việc “khách Trung Quốc sang ồ ạt,”và ngay cả các nhà nghỉ nhỏ cũng chứa đầy khách Trung Hoa.



Đinh Đức Trường, một người làm việc trong ngành cung cấp khách sạn ở Hạ Long, nói với báo Tuổi Trẻ, “Chúng tôi có 300 phòng nghỉ và đã được khách tour Trung Quốc thuê hết.”



Theo ghi nhận của nhiều trang mạng trong nước, trước đây số lượng du khách Trung Hoa qua cửa khẩu Móng Cái chiếm khoảng dưới 30% tổng lượng khách, nhưng giờ đây thì số lượng lên tới 70%.



Lượng khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh sau Tết Nguyên Đán và đặc biệt từ tháng Ba. Theo ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng khách Trung Quốc vào Quảng Ninh tăng khoảng 5,000 người mỗi ngày và vào cuối tuần có thể lên đến 15,000 lượt người. biết Sau khi vào Việt Nam, du khách Trung Hoa thường đến Bãi Cháy và vịnh Hạ Long.



Theo ghi nhận của VNExpress, một số cơ sở du lịch Trung Hoa đã tổ chức tour Hạ Long với giá 0 đồng theo đường bộ qua các cửa khẩu Móng Cái và Lạng Sơn. Sau đó khách được đến các thương giá bán hàng giá đắt hơn bình thường. Họ không bắt buộc phải mua hàng tại các thương xá do người Trung Hoa điều hành tại Việt Nam.



Một chuyên gia du lịch nhận định với Tuổi Trẻ rằng hiện tượng khách Trung Quốc tăng đột biến đến Việt Nam là do nhu cầu đi du lịch của du khách nước này ngày càng tăng mà đặc biệt sau khi Trung Quốc cấm người dân đi du lịch Nam Hàn vì sự căng thẳng chính trị trong mối quan hệ giữa hai nước này, liên quan đến dàn hỏa tiễn phòng không THAAD mà Hoa Kỳ đang lắp đặt tại quốc gia này.



Cùng với việc tăng đột biến, nhiều cửa hàng ở Quảng Ninh được ghi nhận chỉ bán hàng cho du khách Trung Hoa mà thôi.



Về chuyện lạ này, cựu phó giám đốc sở du lịch tỉnh Quảng Ninh ông Hoàng Quốc Thái nói cho đài VOA biết có một sự lạ thường đằng sau những cửa hàng bán cho khách du lịch Trung Quốc.



Ông Thái nói, "Có hiện tượng người Trung Quốc mua hàng không cần phải lo vận chuyển gì cả. Chỉ cần đăng ký mẫu mã hàng sau đó về nhận hàng ở Trung Quốc. Hàng đấy chưa chắc đã phải chuyển về Trung Quốc mà nó có sẵn ở bên Trung Quốc. Và người kinh doanh hàng đấy có khi đứng sau lưng người Việt Nam là người Trung Quốc."



Ông Thái cho biết hiện tượng này khá phổ biến ở Hạ Long và rất đáng lo ngại vì nó cho thấy người Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh này chỉ “nhìn cái lợi trước mắt mà bỏ hết cái lợi quốc gia” và những lỗ hổng trong quản lý của nhà nước. Lý do là du khách không tiêu tiền nhiều ở Việt Nam. Dân địa phương không hưởng lợi mặc dù số lượng du khách đến đông ở mức độ “ồ ạt.”



​Ông Thái noi với VOA, "Chắc chắn về lâu dài là hết hơi rồi. Chính sách quản lý nhà nước hiện nay đang có vấn đề, đang có lỗ thủng. Thứ nhất là mình không quản lý nổi đội ngũ hướng dẫn viên nước ngoài rồi các cửa hàng kinh doanh để người nước ngoài núp sau lưng để làm là mình không quản lý được."



Theo VNExpress, một doanh nghiệp ở Hạ Long chuyên bán hàng cho khách Trung Hoa từng bị phạt $21,500 Mỹ kim vì tội niêm yết giá hàng hóa bằng đồng Nhân Dân Tệ và USD, thay vì bằng đồng VN.



Theo một số chuyên gia, Việt Nam cần một chiến lượng lâu dài với thị trường khách du lịch Trung Quốc. Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, theo Tuổi Trẻ, đã phát động chiến dịch làm sạch hoạt động kinh doanh du lịch địa phương.



Hội đồng lữ hành du lịch thế giới cho biết có một sự gia tăng 700% của các chuyến thăm quan nước ngoài của khách du lịch Trung Quốc trong năm năm qua.