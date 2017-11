Du khách Việt và thời khắc đối phó sự cố núi lửa ở Bali

Nhóm du khách 7 người Việt đã theo chỉ dẫn của Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia, di chuyển về Surabaya ngay trong đêm.

Sự cố núi lửa Agung trên đảo Bali (Indonesia) bất ngờ hoạt động và có dấu hiệu mạnh lên, được nâng thành báo động đỏ với cột khói bốc cao lên đến 4 km, đã ảnh hưởng đến nhiều khách du lịch tại đây trong đó có các du khách người Việt Nam. Các hãng hàng không buộc phải hủy các chuyến bay trong ba ngày qua.

Trong số 2.000 du khách bị ảnh hưởng bởi sự cố này có 7 người Việt Nam. Hôm nay (28/11), phóng viên Ngoisao.net đã liên hệ được với chị Thanh Hằng qua điện thoại khi cả nhóm đã an toàn tại thủ đô Jarkarta, cách đảo Bali gần 1.200 km. Đoàn của chị đã trở về thủ đô vào tối qua. Hiện các thành viên tâm lý đều đã ổn định, yên tâm tận hưởng những ngày nghỉ cuối cùng trong chuyến du lịch Indonesia. Đoàn cũng đang đi mua sắm trước khi lên máy bay về Việt Nam. Cả đoàn đã nhận được sự hỗ trợ khá kịp thời của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và các tình nguyện viên sau khi núi lửa Agung hoạt động.

Những người Việt bị mắc kẹt tại Bali hiện an toàn tại Surabaya (cách Bali khoảng 500 km) – Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, chị Hương Nguyễn, một thành viên khác, cũng gửi lời cảm ơn đến những tình nguyện viên Indonesia đã hỗ trợ đoàn vượt qua sự cố lần này. Chị cho hay đoàn của chị biết thông tin việc núi lửa phun trào sau khi hãng hàng không nhắn về việc chuyến bay có thể bị hoãn. Ngay sau khi nắm được tình hình, nhóm quyết định liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia để được giúp đỡ và được tư vấn đi theo 2 đường: đi xe buýt từ Bali đến Surabaya (TP lớn thứ hai của Indonesia), sau đó đi máy bay từ Surabaya về Jakarta hoặc đi phà từ Bali đến Lombok và bay từ đây về Jakarta.

Chị Hương chia sẻ, khi ra sân bay, tất cả các chuyến bay đều bị hủy, các phòng khách sạn ở Bali rơi vào tình trạng quá tải. Hàng nghìn du khách không thể về nhà. Nhà chức trách cũng chưa biết tình hình khả quan hay không. Đoàn quyết định rời khỏi hòn đảo bằng ôtô đến sân bay gần nhất là Surabaya để đáp máy bay về thủ đô Jakarta. Chuyến đi cả trên bộ và trên biển nhưng đảm bảo an toàn, cách xa khu vực núi lửa hoạt động.

Nhóm đã về tới Jakarta an toàn. Ảnh: ĐSQ VN tại Indonesia

“Sau 13 tiếng đi xe thâu đêm hết đường bộ lại đường thủy, cuối cùng cả đoàn đã tới sân bay Juanda gần thành phố Surabaya thuộc đảo Java Indonesia. May mắn rằng các bạn Indonesia đã liên hệ và kiếm được vé cho đoàn mình về thủ đô Jakarta để tiếp tục bay về Hà Nội. Tình hình núi lửa vẫn tiếp tục phun khói nên các chuyến bay tại sân bay Denpasar ở đảo Bali vẫn bị hoãn”, chị Hương cho biết.

Sự cố núi lửa phun trào tại các quốc gia có địa hình đặc biệt như Indonesia hay các quốc gia quanh Thái Bình Dương, đảo Hawaii, khu vực Nam Mỹ… không phải là hiếm. Do đó, du khách tới những khu vực này cần trang bị cho mình đầy đủ kiến thức. Điều quan trọng nhất là cần ghi nhớ số điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam tại quốc gia sở tại, lưu trong cả các thiết bị điện tử lẫn trên giấy, phòng trường hợp máy hết pin, hỏng. Và du khách cần liên hệ ngay khi phát hiện mình đang ở vùng nguy hiểm hoặc bị mắc kẹt để nhờ sự tư vấn, giúp đỡ. Ngoài ra, có một vài kinh nghiệm khác bạn cần phải chú ý.

Một số kinh nghiệm khắc phục sự cố núi lửa khi đi du lịch

– Luôn mang theo bên mình các đồ dùng cần thiết như đồ băng bó cá nhân, nước uống, sạc dự phòng, bản đồ…

– Luôn để ý tới các thông tin của nhà chức trách địa phương như trên TV, bảng thông báo trên đường phố, báo địa phương, các trang mạng xã hội, đài phát thanh, còi báo động… Nhiều người không có thói quen này nên có thể bỏ lỡ các thông báo quan trọng.

– Nếu chủ đích thám hiểm ngọn núi lửa, bạn cần tham khảo ý kiến chính quyền địa phương và các khuyến nghị cảnh báo của họ. Ngoài vật dụng cần thiết, bạn còn cần mang theo khẩu trang và kính bảo hộ để bảo vệ khuôn mặt và giúp bạn hít thở dễ dàng. Luôn mang theo nước, quần áo dài tay.

Lần gần đây nhất núi lửa Agung phun trào là năm 1963 khiến 1.600 người thiệt mạng. Núi Agung bắt đầu hoạt động trở lại hôm 21/11, khiến 25.000 người sơ tán. Người dân sống trong bán kính hơn 7km được khuyến cáo rời đi.

– Khi gặp tình huống xấu cần tuân thủ nghiêm ngặt theo các chỉ dẫn của nhà chức trách như ở yên trongnhà, tránh xa một số khu vực nhất định hoặc di tản để đảm bảo an toàn của bản thân.

– Khi chưa tìm được sự trợ giúp, bạn cần tìm khu vực trên cao để trú ẩn, đây là nơi sẽ có tỷ lệ an toàn cao hơn ở dưới thấp, do dòng dung nham sẽ chảy theo hướng từ đỉnh núi xuống. Cách tốt nhất là đi càng xa càng tốt, do các cơn mưa bụi đá có thể bao trùm một khu vực rộng lớn, gây sát thương. Nếu rơi vào “đám mưa” này, bạn cần cúi xuống đất, bảo vệ đầu và mắt bằng cách dùng tay ôm đầu hoặc che chắn bằng balo hoặc bất cứ thứ gì xung quanh.

– Tránh tiếp xúc với khí độc bằng cách đeo mặt nạ, nếu không có có thể thay thế bằng khăn nhúng nước ấm và bịt lên miệng và mũi.

Đại sứ quán Việt Nam đã đề nghị người dân có mặt ở Bali di chuyển nhanh ra khỏi Bali vì tình hình núi lửa hoạt động phức tạp. Trong trường hợp cần hỗ trợ, người Việt có thể liên hệ với Đại sứ quán qua đường dây nóng: +62811161025. Đại sứ quán cũng khuyến cáo người Việt hạn chế đi du lịch Bali vào thời điểm này.

