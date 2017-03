Dự tưởng niệm Gạc Ma, bị công anh đánh đổ máu

Đỗ Thanh Vân và Dũng Phi Hổ bị đánh đổ máu. (Dũng Phi Hổ)



HÀ NỘI - Hưởng ứng lời kêu gọi của No-U Hà Nội, sáng thứ Ba, 14 tháng 3, 2017, một số người đã tập trung tại Tượng Đài Lý Thái Tổ ở Hoàn Kiếm để dự buổi “Tưởng niệm sự kiện Gạc Ma năm 1988.” Vài người đã bị công an tấn công, đánh chảy máu đầu. Cớ sao nhà cầm quyền lại đàn áp những người muốn nhớ lại sự hy sinh mạng sống của những quân nhân từng bảo vệ lãnh hải Việt Nam chống Trung Cộng?

Bản tin của Dân Làm Báo đăng cùng ngày cho biết:



“Chúng tôi không gọi là trận Hải chiến Gạc Ma mà gọi là Sự kiện Gạc Ma vì trên thực tế, quân đội nhân dân Việt Nam đã được lệnh không được chống lại, không được nổ súng mà phải đầu hàng vô điều kiện để Trung cộng cưỡng chiếm Gạc Ma. Kết quả, quân Trung cộng đã bắn chết 64 chiến sĩ hải quân và chiếm được hòn đảo này mà không gặp phải một sự kháng cự nào.



“Ngay từ mấy hôm trước, công an và mật vụ đã bao vây, canh gác nhà của những người hoạt động xã hội. Nhiều người bị công an Hà Nội gửi giấy mời, giấy triệu tập đi làm việc vào đúng sáng 14/3 như bloggers Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Hoàng… Đây là một trong những trò hề quen thuộc mà công an cộng sản thường áp dụng nhằm mục đích ngăn chặn người dân tham gia biểu tình ôn hòa hay tưởng niệm các tử sĩ Việt Nam hy sinh bảo vệ tổ quốc trong cuộc chiến chống Tàu.



“Rất ít người đến được khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Hầu hết những người hoạt động xã hội đều bị bắt trên đường hoặc đang tiếp cận gần khu vực tưởng niệm. Chúng tôi ghi nhận một số bloggers bị bắt như Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyễn Thúy Hạnh, Hoàng Thị Hà (Hà Hoàng), Đặng Bích Phượng, Trương Văn Dũng, Trần Thị Thảo, Trịnh Bá Phương, Hiệp Sĩ, Lê Hùng, Trung Minh, Sơn Nguyễn... Những người này bị câu lưu nhiều giờ đồng hồ sau đó mới được thả ra vào buổi chiều cùng ngày.



“Vì không thể đến được khu vực tượng đài Lý Thái Tổ nên nhóm của blogger Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ) gồm khoảng 10 người đã tổ chức tưởng niệm tại chân cầu Long Biên (Sông Hồng). Sau buổi tưởng niệm, nhóm bạn này đã đến trụ sở công an phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) để yêu cầu trả tự do cho cô giáo Trần Thị Thảo đã bị bắt trước đó. Tại đây, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng và cô Đỗ Thanh Vân đã bị đánh đập hết sức dã man. Dũng và Vân cho rằng đây là hành động trả thù đê hèn của nhà cầm quyền cộng sản đối với những người dám nhớ đến sự kiện lịch sử mà họ muốn vùi vào quên lãng.



“Đây chỉ là những hành động lặp lại của nhà cầm quyền cộng sản Việ Nam trong việc khẳng định sự quy phục hoàn toàn trước kẻ thù dân tộc là Trung Cộng.”