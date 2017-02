Đức cấm búp bê Cayla Bạn Tôi vì sợ dân bị theo dõi

Em Jayla, 4 tuổi, đang chơi với búp bê 'My Friend Cayla' tại một tiệm bán đồ chơi ở Anh Quốc. (Rob Stothard/ Getty Images)



BÁ LINH - Nước Đức đã cấm một loại búp bê dành cho trẻ em có khả năng lắng nghe những cuộc trò chuyện của trẻ em, và trả lời trong thời gian thực. Cơ quan giám sát viễn thông của nước này cho rằng thứ đồ chơi ấy là một “dụng cụ theo dõi được giấu kín.”



Búp bê My Friend Cayla (Bạn Tôi Cayla), cũng được bán ở nước Úc, sử dụng bluetooth, kết nối internet, và công nghệ speech-to-text (ngôn-từ-tới-văn-bản) để tương tác với các trẻ em.



Cơ Quan Mạng Liên Bang (Bundesnetzagentur) của nước Đức, tức là cơ quan giám sát viễn thông của nước này, nói rằng loại đồ chơi bề ngoài có vẻ vô hại ấy là một ví dụ của “thiết bị truyền tin vô tuyến không được cho phép”.



Jochen Homann, chủ tịch Cơ Quan Mạng Liên Bang, nói, “Những món đồ che giấu máy camera hoặc micro, và có khả năng truyền đi một tín hiệu, và do đó có thể truyền tải dữ liệu mà không bị phát hiện, đều gây nguy hiểm cho sự riêng tư của người ta. Điều này đặc biệt đúng với các đồ chơi trẻ em.”



Mọi món đồ chơi có khả năng truyền tín hiệu, và ghi lại hình ảnh hoặc âm thanh mà không phát hiện, đều bị cấm theo luật pháp nước Đức.



Cơ quan này nói thêm rằng họ lo ngại những thứ đồ chơi như vậy có thể ghi lại và truyền tải bất cứ điều gì một đứa trẻ nói, mà cha mẹ của chúng không biết gì cả.”



Cơ quan nói, “Một công ty cũng có thể dùng đồ chơi ấy để quảng cáo trực tiếp cho đứa con hoặc cho cha mẹ.”

Cơ quan này không dự định truy tố những cha mẹ nào không phá hủy các món đồ chơi ấy. Tuy vậy cơ quan nói họ “giả định rằng cha mẹ sẽ chị trách nhiệm bảo đảm rằng con búp bê không gây ra rủi ro.”

Thứ đồ chơi ấy đã được dò xét kỹ trong năm 2015, khi Ken Munro, từ nhóm cố vấn an ninh Pen Test Partners ở Anh Quốc, khám phá ra rằng người ta có thể tấn công tin học vào con búp bê, và điều khiển từ xa những gì nó nói.



Ông Munro nói. “Đột nhập vào con búp bê thật một việc rất đơn giản. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó với một chiếc điện thoại. Tất cả những gì bạn phải làm là bật bluetooth lên, và kết nối với các con búp bê. Rồi người ta có thể lắng nghe, dò thám vào phòng của đứa trẻ, hoặc thậm chí có thể nói chuyện với em thông qua con búp bê.”



Ông Munro nói rằng ông có thể làm cho con búp bê Cayla chửi tục, và nghe được những gì người khác nói xung quanh nó.



Ông nói rằng khả năng tương tác internet càng ngày càng trở nên thông thường, trong việc sản xuất đồ chơi, tạo ra một tình thế khó xử cho các bậc cha mẹ.



Ông nói, “Cayla chỉ một trong rất nhiều thứ đồ chơi gặp cùng một vấn đề như thế. Có rất nhiều thiết bị khác nhau làm điều đó. Điều làm cho tôi lo lắng là cha mẹ khó mà biết được.”

Genesis Toys, hãng chết tạo loại búp bê Cayla, đã được liên lạc để xin bình luận.