Đức: Cựu Thủ Tướng Helmut Kohl qua đời, thọ 87 tuổi

Ông Helmut Kohl dự buổi ra mắt sách nói về thành quả đoàn kết nước Đức của ông vào năm 2014. (Getty Images)



Ông Helmut Kohl, người có công to lớn trong việc đoàn kết hai miền Đông và Tây của Đức lại sau Đệ Nhị Thế Chiến, đã qua đời hôm thứ Sáu ở nhà riêng tại thành phố Ludwigshafen, theo báo Bild cho hay. Ông thọ 87 tuổi.

Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của ông Kohl cho đăng trên trang mạng hàng chữ “Chúng tôi đang đau buồn vì mất mát này.”

Ông Kohl giữ chức thủ tướng Đức trong 16 năm, từ 1982 đến 1998, ông luôn theo đuổi một chính sách đoàn kết Châu Âu. Không đầy một năm sau vụ bức tường Bá Linh tan vỡ vào năm 1989, ông đã lèo lái các cuộc đàm phán nhằm tái thống nhất Đức.

Chính mối quan hệ sâu đậm của ông với các lãnh tụ hai khối Đông và Tây lúc đó đã giúp ông thành công trong sứ mạng lịch sử này. Vào năm 2011, cựu Tổng Thống Bill Clinton nhận định, “Ông Helmut Kohl là chính khách châu Âu quan trọng nhất kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt.”

Với chiều cao đến 1 mét 93, ông Kohl được đánh giá là “vĩ đại về tướng tá và vĩ đại về thành tích.”

Có phải Mỹ sắp đưa thêm 4,000 quân đến A Phú Hãn?

Một viên chức Bộ Quốc Phòng loan báo đang có rà soát lại tin Mỹ sẽ gửi thêm gần 4,000 quân sang Afghanistan. Bà Dana White, phát ngôn viên của Ngũ giác Đài cho biết, “Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis chưa có quyết định tăng quân, ông cho biết chính sách sửa đổi về Afghanistan sẽ được trình lên cho Tổng Thống Trump chấp thuận trong các tuần sắp đến.”

Cuộc chiến Afghanistan thời sự vào cuối năm 2001, đã trải qua ba đời tổng thống Mỹ và nếu tin trên trở thành sự thật thì đây sẽ là cuộc gửi quân số lớn nhất ra hải ngoại dưới thời của ông Donald Trump, nhằm chấm dứt tình trạng sa lầy tại đây của Hoa Kỳ.

Hiện có khoảng 8,400 quân nhân Mỹ ở Afghanistan với nhiệm vụ huấn luyện quân đội xứ này. Được biết đa số trong số quân nhân Hoa Kỳ sang Afghanistan lần này chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ và huấn luyện cho quân đội Afghanistan, chỉ có một số nhỏ tham gia trong các cuộc hành quân truy kích địch. Chính phủ Afghanistan ủng hộ chuyện tăng thêm quân số Hoa kỳ, nếu xảy ra.

Ấn Độ: Vụ xử nổ bom Mumbai năm 1993

Nhiều vụ nổ diễn ra ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ năm 1993 đã làm 257 người chết và 713 người khác bị thương. Hôm thứ Sáu vụ xử án xem như kết thúc khi một tòa án ở Mumbai kết luận có thêm sáu nghi can có tội trong âm mưu khủng bố tàn khốc này.

Trong số các bị cáo có Abu Salem, người đã đào tẩu ra khỏi nước nhưng bị bắt ở Bồ Đào Nha và bị trục xuất về nước năm 2005.

Các vụ nổ bom được cho là nhằm “trả thù cho vụ tàn sát người Hồi giáo trong các vụ xung đột đẫm máu trước đó ít tháng.” Các mục tiêu bị đánh bom bao gồm cả Trung Tâm Hối Đoái Bombay, văn phòng công ty hàng không Air India và một khách sạn sang trọng.

Vụ án này lớn đến nỗi phải mất gần 25 năm mới kết thúc. Abu Salem, một phụ tá của thủ lãnh băng đảng khét tiếng Dawood Ibrahim, từng bị án tù chung thân năm 2015 vì tội giết một thanh niên 20 tuổi, còn Yakub Menon, người bị xem là tài trợ cho vụ đánh bom, đã bị xử tử năm 2015.

Có phải thủ lãnh IS đã bị giết?

Nga cho biết nói là họ muốn biết liệu thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhóm khủng bố IS có thiệt mạng hay không sau một phi vụ oanh kích nhắm vào một cuộc hội họp các lãnh tụ IS ở gần Raqqa.

Bộ Quốc Phòng Nga thì cho là al-Baghdadi đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 5 cùng với nhiều phụ tá quan trọng trong nhóm chỉ huy IS, nhưng không giải thích vì sau mãi đến hơn hai tuần sau tin tức vụ oanh kích này mới được tiết lộ. Cũng không rõ tình báo Nga có biết al-Badghdani sẽ có mặt trong cuộc họp trước khi vụ oanh kích diễn ra hay không.

Tin về cái chết al-Baghdadi diễn ra gần ba năm sau khi ông ta tuyên bố là nhà lãnh đạo của một quốc gia Hồi giáo bao gồm các phần lãnh thổ ở Iraq và Syria gọi là “Islamic Caliphate.” Từ nhiều tháng qua đã có nhiều tin đồn thủ lãnh IS bị hạ sát nhưng Jeff davis, phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài tuyên bố, “Chúng tôi chưa có tin phối kiểm các báo cáo như thế.”

Anh: Số người chết cháy có thể hơn 70 ở London

Con số chết và mất tích có thể trên 70 người ở trận hỏa hoạn Grenfell Tower khiến nhiều dân Anh phẫn nộ khi có tin là con số sau cùng có thể sẽ không bao giờ chính xác vì còn nhiều nạn nhân vẫn còn mất tích và sẽ khó lòng tìm thấy họ. Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng Thái Tử William đã di thăm và an ủi các nạn nhân sống sót tại một trung tâm thể thao.

Chính phủ Anh loan báo cấp ngay $6.4 triệu đô la trợ giúp cho các nạn nhân nhằm mua thực phẩm, quần áo, đồ tiếp liệu và các nhu yếu phẩm khác. Hàng trăm nạn nhân giờ đây đã trở thành dân vô gia cư.

Nhiều người tức giận la hét “đồ hèn nhát” khi bà Thủ Tướng Theresa May quay lại lần thứ nhì thăm hỏi họ. Một thanh niên 22 tuổi tên Kais Khaldoun chất vấn, “Tôi muốn có câu trả lời, vì sao trong quận hạt Kensington giàu có lại xảy ra chuyện bê bối trong quản lý như thế này.” Cảnh sát Anh cho hay họ đang cho mở một cuộc điều tra hình sự về nguyên nhân vụ cháy.

Trung Quốc: Sờ phụ nữ ngoài đường phố

Các phương tiện truyền thông xã hội lại bàn tán xôn xao về sự an toàn của phụ nữ trên đường phố ở Trung Quốc, sau khi một blogger đăng tải một đoạn video cho thấy anh ta giở trò xoa bóp nhũ hoa phụ nữ rất tỉnh.

Người đàn ông lấy bí danh là “Chris” trong đoạn video, đã tiến đến gần các phụ nữ trẻ ở trung tâm thành phố Thành Đô, nói với họ anh ta có “trò chơi vui về đồng tiền.,” Sau đó hắn lấy một đồng xu đặt lên ngực các cô gái và bắt đầu xoa nắn nhũ hoa của họ.

Một chủ tiệm báo động trên các trang mạng xã hội là ông thấy đoạn video này và đã báo động cho cảnh sát. Trang mạng của nhà nước The Cover cho hay cảnh sát đã tìm ra thủ phạm, là một cư dân Thượng Hải có tên là Xu và anh này đang bị điều tra.

Cảnh sát đang kêu gọi nạn nhân nào bị tên Xu xúc phạm như thế nên ra trình báo với họ. Kẻ này đã làm trò như thế từ tháng Ba, và hành động ngày càng táo tợn hơn, kể cả sờ soạng, hôn hít các nạn nhân.

Úc: Ân xá cho người nạp súng

Tuy Úc không có tệ nạn súng đạn như Hoa Kỳ nhưng trên toàn quốc Úc cũng có 260,000 khẩu súng bất hợp pháp. Lần đầu tiên từ năm 1996 đến nay, chính phủ Úc ban bố tình trạng “ân xá súng đạn,” do de dọa khủng bố ngày càng gia tăng và nạn buôn bán súng lậu diễn ra ngày càng phức tạp ở Úc.

Trong thời gian tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, chính phủ Úc loan báo bất cứ ai ở Úc đều có thể mang súng không có ghi danh hợp pháp đến nộp cho cảnh sát mà không phải e sợ gì cả. Nếu bị bắt gặp sở hữu súng đạn bất hợp pháp, sau khi thời hạn ân xá đã qua, nghi can có thể nhận bản án tù đến 14 năm và tiền phạt lên đến $212,730. Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Úc Michael Keenan nói súng bất hợp pháp đã được sử dụng trong các vụ khủng bố gần đây ở Úc, cũng như trong hoạt động của các băng đảng tội ác.