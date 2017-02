Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long tiết lộ ngài từng bị lạm dụng tình dục

Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long



SYDNEY – Vị giám mục gốc Việt của Parramatta đã nói trước một ủy ban điều tra của chính phủ Úc rằng bản thân ngài đã từng bị lạm dụng tình dục bởi một linh mục, khi ngài là người tị nạn mới đến Úc vào năm 1981.

Theo tin của nhật báo Sydney Morning Herald ngày thứ Ba, Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, 55 tuổi, đã có buổi điều trần trước Ủy Ban Hoàng Gia về Định Chế Đối Phó Trước Nạn Lạm Dụng Trẻ Em (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). Giám mục cho biết ngài cảm thông được sự khổ đau của các nạn nhân vì chính ngài cũng từng là nạn nhân.



Nhật báo ghi nhận Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long nói, “Tôi cũng từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục bởi một tu sĩ khi tôi mới đến Úc, mặc dù lúc đó tôi đã là người lớn.”



“Sự việc đó đã có một ảnh hưởng lớn đối với tôi, và tôi muốn bước trong đôi giày của những nạn nhân khác, và cố gắng mang lại công lý và nhân phẩm cho họ.”



Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long nói với ủy ban điều tra rằng các linh mục có quá nhiều quyền lực trong nhà thờ Công Giáo nhưng lại chịu rất ít trách nhiệm.



Ngài nói rằng sự việc thiếu phụ nữ và thiếu những giáo dân trong các chức vụ lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo đã đóng góp cho sự việc có quá nhiều vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội.



Ngài nói, “Sự việc đẩy phụ nữ và các giáo dân qua bên lề trong văn hóa của hàng giáo phẩm đã đóng góp không ít cho sự khủng hoảng lạm dụng, lạm dụng tình dục.



“Nếu chúng ta thật sự nghiêm chỉnh về vấn đề cải cách, thì đây là một trong các lãnh vực mà chúng ta cần xem xét.”



Vị giám mục gốc Việt đã nói với ủy ban rằng trong nỗ lực cải cách sẽ cần phải cho phép hàng giáo dân được có quyền hành nhiều hơn đối với các linh mục trong giáo xứ của họ.



“Các giáo dân không có sự tham gia nào có ý nghĩa hoặc trực tiếp vào việc bổ nhiệm, giám sát và ngay cả trong quyết định khai trừ một linh mục. Điều đó cần được thay đổi,” Đức Giám Mục của Parramatta nói. Parramatta nằm trong vùng phụ cận của Sydney, thành phố lớn nhất nước Úc.



Giám Mục Nguyễn Văn Long đã được Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm đến Parramatta vào năm ngoái. Trước đó ngài phục vụ ở Melbourne. Giám mục nói với ủy ban điều tra rằng văn hóa giai cấp trong định chế của giáo hội cần được tháo bỏ.



Ngài nói, “Khi mà giám mục được sự hỗ trợ của Đức Giáo Hoàng thì giám mục đó được an toàn. Không có sự việc phải nhận trách nhiệm đối với những người cấp dưới hoặc bên ngoài, và đó là một vấn đề rất quan trọng.”

Cũng theo ghi nhận của nhật báo Sydney Morning Herald, những ý kiến của Giám Mục Nguyễn Văn Long đã được mọi người trong phòng điều trần vỗ tay tán thành.



Giám Mục Long nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis đã “dẫn đầu” trong nỗ lực giải tỏa tình trạng bất quân bình trong Giáo Hội Công Giáo.



Trong hơn 10 ngày điều trần vừa qua, ủy ban điều tra đã lắng nghe ý kiến từ sáu vị giám mục và tổng giám mục từ khắp nước Úc. Ủy ban muốn xem xét những yếu tố đằng sau nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo Hội.



Trong thời gian gần đây, dư luận tại Úc đã bùng nổ trước sự việc nạn lạm dụng đã lan tràn và được che đậy.

Trong một buổi điều trần vừa qua, Tổng Giám Mục Christopher Prowse của Canberra và Goulburn nói với ủy ban rằng những hồ sơ tố cáo được thu thập đã lan tràn “như lửa cháy trên đồng cỏ cháy trong giáo hội, hoặc như sóng thần đánh ập vào niềm tin của các giáo dân dành cho chúng tôi.”



Ủy ban sẽ tiếp tục thu thập thêm ý kiến từ các linh mục cũng như viên chức trong những ngày sắp tới.