Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh dâng thánh lễ Tạ Ơn

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Linh mục Joseph Nguyễn Đức Minh vừa được Đức Thánh Cha Phanxico vinh thăng tước vị Đức Ông (Monsignor). Sáng Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017, Đức Ông Nguyễn Đức Minh đã dâng thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa tại thánh đường Đức Mẹ La Vang, Santa Ana do linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân làm chánh xứ.

Đức Hồng Y Roger Mahony và Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Đức Hồng Y Roger Mahony, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Los Angeles đã đến tham dự thánh lễ và trao thư cũng như Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico cho tân Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh trước sự vui mừng của các linh mục, tu sĩ và hàng trăm giáo dân.



Đúng 10 giờ 30, Đức Hồng Y Mahony, Đức Ông Nguyễn Đức Minh, linh mục niên trưởng Mai Khải Hoàn và quý cha đồng tế: Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Đăng Đệ, LM nhạc sĩ Ân Đức, Trần Công Nghị, Nguyễn Timothy, cha Bề Trên và cha Thành dòng Châu Sơn, một cha thuộc giáo phận Thanh Hóa VN, Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh và một Phó Tế người Mễ Tây Cơ tiến lên cung thánh giữa hai hàng Hiệp Sĩ Columbus Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.



Trong lúc đó, ca đoàn hát bài ca nhập lễ "Từ Ngàn Xưa" do LM Kim Long sáng tác: "Từ ngàn xưa Cha đã yêu con, Cha gọi con giữa muôn người. Giờ đây con hân hoan bước lên bàn thánh. Dâng tiến Cha xác hồn trắng tinh như ánh quang rạng ngời, đưa bước tung gieo lời chân lý hầu cứu thoát muôn dân muôn đời."

Trước khi cử hành thánh lễ, linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân giới thiệu, chào mừng và cám ơn Đức Hồng Y đã đến giáo xứ Đức Mẹ La Vang để tận tay trao Thư vinh thăng và Phép Lành Tòa Thánh cho Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh, đồng thời chúc mừng tân Đức Ông.





Đức Hồng Y Roger Mahony, Đức Ông Nguyễn Đức Minh, quý Linh mục và Phó Tế đồng tế Thánh lễ Tạ Ơn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Sau đó, Đức Ông Nguyễn Đức Minh xông hương bàn thờ và bắt đầu cử hành thánh lễ.

Sau bài Phúc Âm theo Thánh Matthew, Đức Hồng Y có bài giảng. Ngài cho biết rất vui mừng được đến giáo xứ Đức Mẹ La Vang để chúc mừng Đức Ông Nguyễn Đức Minh, một vị linh mục suốt đời tận tụy phục vụ Giáo Hội và cách riêng tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, và ngài được vinh dự đại diện Đức Thánh Cha trao Thư cũng như Phép Lành Tòa Thánh cho Đức Ông.



Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y đại diện Đức Thánh Cha Phanxico rời bục giảng đến trao Thư và Bằng Phép Lành Tòa Thánh cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh trước sự hân hoan của mọi người tham dự, gồm giáo dân giáo xứ Đức Mẹ La Vang, một số giáo dân gốc Thanh Hóa và các thân hữu, học trò của Đức Ông từ khắp nơi về tham dự.





Đức Hồng Y Roger Mahony trao Thư và Phép Lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Phanxico cho Đức Ông Nguyễn Đức Minh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Thánh lễ được tiếp tục qua phần Phụng Vụ Thánh Thể và trước khi giáo dân nhận phép lành của Chúa qua vị chủ tế, Đức Ông Nguyễn Đức Minh đã cảm tạ Đức Hồng Y, cha chánh xứ Nguyễn Văn Luân, cha Bề Trên Châu Sơn và quý cha, quý Thầy Phó Tế, nam nữ tu sĩ, ca đoàn cùng toàn thể giáo dân đã tham dự thánh lễ, cùng với ngài Tạ Ơn Thiên Chúa qua hồng ân cao qúy này. Một lần nữa, cha chính xứ Nguyễn Văn Luân thay mặt giáo xứ chúc mừng Đức Ông, và đại diện giáo dân lên trao hai bó hoa tươi cho Đức Hồng Y và Đức Ông. LM Nguyễn Văn Luân mời mọi người sau thánh lễ vào hội trường dự tiệc mừng với Đức Ông và gặp gỡ Đức Hồng Y Mahony.



Đức Ông Joseph Nguyễn Đức Minh gia nhập Tiểu Chủng Viện Vinh, Thanh Hóa từ năm 1942. Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 5, 1961 tại Hoa Kỳ, từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu Trưởng Trường Trung Học Công Giáo Vĩnh Ký tại Xã Đoài (GP Vinh) và làm giáo sư tại chủng viện Vinh.



Di cư vào Saigon năm 1954, ngài giúp đón tiếp định cư đồng bào di cư từ Bắc vào Nam. Ngài du học Hoa Kỳ và được cử làm Tuyên Úy cho sinh viên VN tại tiểu bang Ohio. Năm 1968 tốt nghiệp Tiến Sĩ về Triết Lý và Khoa Học tại Đại Học Saint John, New York. Năm 1973 ngài tốt nghiệp Tiến Sĩ về lịch sử và văn hóa Á Đông tại Đại Học London, Anh quốc. Làm giáo sư tại các Đại Chủng Viện Thánh Don Bosco ở New Jersey, Đại Chủng Viện Saint John Camarilo, tiểu bang California, Đại Chủng Viện Mount St Mary tiểu bang Maryland và Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại tiểu bang Iowa.



Từ năm 1991 ngài đảm nhận nhiệm vụ thành lập và quản nhiệm nhiều cộng đoàn thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles. Sau nhiều năm tận tụy phục vụ Giáo Hội, Ngài đã xin nghỉ hưu . Tuy nhiên nhờ ở gần nhà thờ Đức Mẹ La Vang nên Đức Ông vẫn thường xuyên giúp cha xứ, cha phó giáo xứ Đức Mẹ La Vang một số việc mục vụ như ngồi tòa giải tội, ban Bí tích, v.v., và các giáo dân rất kính trọng, thương mến ngài.